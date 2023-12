Mejores logos del 2023

Estamos a casi 2 semanas de acabar el año y es importante hacer una pequeña lista con los logotipos más destacados. Esta lista no sólo incluye los mejores logos de 2023, sino que además marcas importantes que decidieron cambiar su identidad. Se irá ampliando en caso de que salgan nuevos rediseños en lo escasos días que nos quedan.

Los Logotipos Más Destacados del Año 2023

Qué difícil es hacer una lista, ya que siempre será excluyente y se quedarán por fuera muchos diseños que merecen estar aquí.

2023 ha sido un año fantástico para los rediseños, hemos visto marcas que se han animado a cambiar aunque llevan décadas usando el mismo logotipo. Una de las industrias que más movimiento tuvo fue la de las bebidas cambiando por completo su diseño para ser más dinámico y global.

Hay muchas tendencias de diseño Bill Gardner compartió algunas de ellas en su informe anual a mitad de año. Por encima de todos los estilos destaca la nostalgia, el neón y los colores intensos sobre todo verdes y amarillos. Estos colores son muy comunes en la industria de los alimentos y bebidas. Veremos marcas como: 7UP, Fanta, Pepsi, Del Valle, con tonalidades intensas que recuerdan la frescura y una energía positiva.

Otra de las tendencias que cada vez gana más fuerza es el minimalismo. Podemos ver como destaca entre todos los cambios el nuevo logotipo de Pepsi. También hay marcas que apenas han hecho ligeros cambios como Facebook o Android, pero otras han llevado el minimalismo al extremo como es el caso de la nueva marca denominativa de Nokia. Un diseño cada vez más plano, minimalista y si se puede con una paleta de colores monocromática, con formas geométricas y elementos reviviendo el art déco.

Por último otra tendencia fuerte es revivir clásicos, hacer de la nostalgia una herramienta perfecta para volver a enganchar a los consumidores que crecieron con ciertas marcas. Esta nota espera hacer justicia a un año lleno de cambios, que se ha tenido que adaptar en medio de todos los conflictos internacionales.

PEPSI

Aunque esta lista no tenga ningún orden en particular, si tuviera que darle el premio al cambio del año sería a Pepsi. El diseño anterior se remonta al 2008 y en ese entonces la gente hasta hizo memes porque el diseño era muy fluido y no representaba a la marca que todos conocíamos. También su tipografía era muy redonda y distinta. En cambio en el nuevo diseño se retoma la base del logotipo clásico de Pepsi pero se mejora su marca denominativa e incluso se agregan detalles en color negro para representar la Pepsi Zero azúcar.

7up

Otro gran cambio fue el de la bebida 7up. Agregó una serie de elementos dinámicos en su logotipo que parece tener una sombra que lo realza como si estuviera en 3 dimensiones. Hay muchos elementos en movimiento y se juega con las tonalidades de verde en la paleta de colores, esto también permite destacar su versión Zero Azúcar. Recordemos que a la generación Z le preocupan mucho los temas de una economía circular, vida sostenible y tendencias de influencers, por lo que es normal que las marcas empiecen a fortalecer estos aspectos.

NOKIA

Nokia quizás sea uno de esos logotipos polémicos porque a mucha gente no les gustó, ya que parece demasiado minimalista. Quizás lo que habría que entender es que la marca se desliga de su categoría porque antes era más conocida por sus productos tecnológicos principalmente los teléfonos móviles y en la actualidad es más una empresa de Telecomunicaciones. Esta nueva marca denominativa es una forma de decirle al mundo que cambian su manera de operar los negocios.

BOLT

Bolt es uno de esos logotipos interesantes porque se suma a la lista de diseños que ocultan elementos, en este caso un rayo. Un logotipo modular y muy atractivo. También es cierto que no fue exento de polémica ya que Greg Quinton, Director de Comunicaciones de Super Union, recordó que eso de ocultar un rayo entre las letras ya se había visto en el logotipo de Volt de Virgin Media.

Glassdoor

Un logotipo muy atractivo para la plataforma de búsqueda de empleo de Glassdoor. Un trabajo brillante de la agencia Koto. Un logotipo que guarda un secreto oculto y es lo que en un principio parece un error. Cuando vemos las comillas parece como si estuviesen alreves pero esto en realidad es algo intencional. Ya que ambas forman el monograma de la marca y representan las letras ‘g’ y ‘d’.

Incluso es un detalle que funciona en el propio negocio ya que las comillas representan los comentarios en las reseñas de sus usuarios. También destaca la tipografía personalizada de Glassdoor Sans, que fue creada por Giulia Boggio.

Jugos del Valle

Esta es una marca Global, yo he puesto Jugos del Valle porque donde vivo se conocen de esa manera. Sin embargo la marca a nivel internacional se llama Minute-Maid y también se beneficia del rediseño global. Es una marca con 77 años de historia su nueva identidad global es más accesible, combina un estilo retro y diseño plano y minimalista. También han mejorado su tipografía, con serifas para mantener un tono más clásico. Su marca denominativa es más curva y completa con terminales suaves. Detrás del proyecto se vieron involucradas varias agencias entre ellas: Grey, VMLY&R y Landor & Fitch en colaboración con la firma global Jones Knowles Ritchie (JKR).

Jell-O

Este fue uno de los mejores rediseño de 2023, Jell-O utiliza una tipografía más gordita separando la letra «O» del resto del nombre al levantarla un poco más y da la sensación de ser una gelatina vista desde arriba. En general es una tipografía más elegante y divertida.

Fanta

Fanta es uno de los productos más famosos de Coca-Cola Company. Este año han modernizado su identidad visual con un diseño más minimalista. Nuevamente se juega con invertir los colores del logotipo para representar su versión zero azúcar. También hay una serie de activos dibujados para potenciar la sensación de frescura que debe impregnarse en el diseño de una marca de bebidas.

Landor

Landor es una agencia que ha estado con nosotros desde 1941, anteriormente destacaban su unión con Fitch en 2021. Pero en 2023 han decidido volver a un diseño más simple que recuerda el apellido de su fundador Walter Landor. El diseño intenta alejarse de las tendencias, aunque sea minimalista y plano la marca denominativa utiliza un estilo lleno de serifas que lo hacen sentirse más clásico.

Wolff-Olins

Wolff-Olins facilmente podría ser el mejor logotipo de una marca denominativa en 2023. Han recordado el carácter creativo en esa letra «W» que se puede repetir formando patrones y marcando su propio ritmo. Un logotipo con una personalidad más lúdica y creativa que sin duda representa mejor el espíritu de esta consultora de marca global que está con nosotros desde 1965.

Nickelodeon

Nickelodeon se ha reinventado muchas veces casi siempre para poder mantenerse vigente en el imaginario de los niños. Pero en 2023 ha puesto su mirada en el pasado y ha creado una identidad que retoma la salpicadura que desde hace muchos años ha formado parte de la marca. Han creado muchas versiones de la salpicadura tanto en 3 dimensiones como plana. También se mejoró la marca denominativa ya que el estudio Roger escogió la tipografía: ROC Grotesk por su naturaleza «sutil irregular» y la combinó con la tipografía: Neue Plak.

Mozilla Thunderbird

Thunderbird utilizaba anteriormente un pájaro más explícito que abrazaba la carta. Sin embargo esta situación ha cambiado y el ave ahora se parece más a los diseños más modernos de FireFox o Mozilla, con un dibujo más simple conservando el gradiente característico en tonalidades azules.

Reddit

Reddit también se sumó a los cambios de marca. Lo más destacado fue todas las acciones y propiedades que le dieron a su extraterrestre para que se parezca más a un personaje de Pixar. El proyecto de Pentagram amplía las posibilidades de la marca.

Facebook

Facebook es de esas marcas que mencionaremos por tener un peso importante en la industria de la tecnología. El cambio es demasiado sutil como para ser parte de los mejores logotipos, sin embargo es importante mencionar que han pasado a tener un azul más ‘eléctrico’, y han mejorado las líneas de la letra «f» dentro del círculo. Algo que quizás pocas personas notaron, pero bueno es un cambio al fin de cuentas.

Johnson & Johnson

Esta es una de las marcas más famosas del mundo. El gigante farmacéutico cambió su logotipo después de 130 años de historia. Personalmente no fue un cambio que me gustó demasiado pero impresiona que tomara esta decisión. Un diseño más moderno que refleja el cambio de negocio que ahora dará más atención a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Dicen por ahí que la Generación-Z no es muy buena leyendo tipografías manuscritas, lo perciben como un todo sin poder leer lo que dice, sin embargo esta no fue la razón del cambio.

Android

Android es un clásico en los sistemas operativos para móviles. Se menciona porque en su versión 14. Han hecho lo mismo que Reddit su personaje tendrá versiones en 3 dimensiones que servirán para representar más acciones. La marca denominativa también ha cambiado.

Twitter

Lo de Twitter es uno de esos rediseños que nadie veía venir. Desde que Twitter pasó a ser propiedad de Elon Musk y algunos inversores, la marca ha sido sometida a varios cambios muy polémicos. Quizás lo que no esperaba nadie es que eliminar al famoso logotipo del pájaro azul, en su lugar fue reemplazado por una letra «X». Si algo hay que reconocer es la capacidad de Elon de deshacerse de uno de los activos más poderosos de la marca y cambiarlo por una especie de «X» moderna con diferentes grosores y pesos.

En fin eso es todo amigos como decía Bugs Bunny en las viejas caricaturas de los Looney Tunes.