Nuevo logo de Wolff Olins con un diseño divertido y audaz

Fundada en 1965 Wolff Olins es una consultoría de marca global que crea identidades transformadoras que hacen avanzar a las empresas, personas y al mundo. Con oficinas en: Londres, Nueva York y San Francisco.

Con casi 60 años de historia han sido una agencia disruptiva que evoluciona. Defienden marcas que desafían lo convencional, redefinen las expectativas e impulsan cambios positivos. Tienen socios muy variados como: Uber, New York Botanical Gardens, GSK, GE, GrubHub, Instacart, London 2012, McKinsey, The MET, Tate, New York City, (RED), Spotify y más. Ha ganado muchos premios en: D&AD, Cannes Lions, ADC, CLIO, One Show, Fast Company’s Innovation Award y Webby Awards, por mencionar algunos.

Nueva marca denominativa de Wolff Olins

Recientemente la agencia Wolff Olins ha presentado su nuevo logotipo. Un diseño que destaca por alejarse de las tendencias de diseño de tipografías sans serif más formales. En su lugar muestra una marca denominativa cuya letra «W» inyecta diversión a la marca. Dejando de lado esos diseños minimalistas y pulcros que también carecen de personalidad. La nueva identidad se siente moderna y distinta, un detalle agradable es el de la letra «W» que se puede repetir formando patrones.

Wolff Olins detalles del logotipo y el monograma formando patrones.

Sairah Ashman, CEO global de Wolff Olins dice:»Hemos estado definiendo y siendo pioneros en nuevas épocas para las marcas durante casi 60 años. A medida que el mundo, la sociedad y los clientes cambian, es importante mantener las cosas frescas y en evolución. Hay una gama de clientes y talentos increíblemente diversa y queremos asegurarnos de que sepan quiénes somos y de qué se trata. Es por eso que estamos renovando la forma en que vamos al mercado para reflejar mejor lo que creemos y hacemos, y continuamos construyendo un equipo global con el talento más increíble para servir a nuestros clientes con una oferta integrada y holística.»

Animación del logotipo.

Conexiones significativas

La nueva identidad de marca y el sitio web renovado fueron dirigidos por los directores globales de diseño Wayne Deakin y Thomas Wilder, junto con el director creativo Tyler King. El sitio web fue realizado en colaboración con el estudio de productos Oak. Mostrando los trabajos más destacados de la agencia para marcas importantes.

Wolff Olins estable su visión para el futuro

Wolff Olins, es una marca poderosa en el mundo del diseño, desde sus orígenes en 1965 y su primera oficina en Londres fundada por: Michael Wolff y Wally Olins. Han sido pioneros en el mundo de la publicidad y el diseño gráfico. Trabajando en diferentes industrias con marcas grandes como: The Beatles, Unilever, Johnson & Johnson, Google, Airbnb, y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2023 la agencia Wolff Olins ha establecido su visión para el futuro de la marca gracias al debut de su nueva identidad global. Abrieron oficinas en Los Ángeles.

Una agencia que siempre se ha preocupado por cuidar su propia imagen. El anuncio de hoy de renovar su identidad global de su marca solo deja de manifiesto la importancia que tiene en todo su negocio. Han creado una serie de activos visuales, una nueva marca denominativa, sitio web y muchos otros recursos.

La consultora global de marcas Wolff Olins busca evolucionar su oferta de transformación empresarial con la marca, la cultura y la experiencia en el centro de su enfoque. Junto con la apertura de oficinas en Los Ángeles este año, la consultora también realizó varias contrataciones nuevas a través de la experiencia y la cultura en los últimos meses.

Nuevo logotipo de Wolff Olins

El cambio más significativo lo vemos en su nueva marca denominativa. Un diseño que destaca por el protagonismo que adquiere la letra ‘W’ garabateada pero legible. El cambio se aleja de las tendencias actuales que suelen ser diseños sans-serif minimalistas y que todos se sienten genéricos y similares. El nuevo logotipo se siente creativo y juvenil, con un deseo rebelde por cambiar el mercado, ya que las agencias creativas han perdido un poco su capacidad de revolucionar en los últimos años. Eso sumado a que muchas marcas deciden tener su propia agencia dentro la empresa.

Las posibilidades en la nueva marca denominativa son más apreciables en su versión animada. La letra ‘W’ es la estrella del logotipo, se divierte creando curvas antes de unirse al resto de letras. También se puede repetir para crear patrones interesantes que muestran el espíritu creativo y a veces impredecible de las agencias creativas. En el comunicado de prensa proporcionado comentan que hay una metáfora en sus letras: ‘W’ y la ‘O’ ya que representan la creatividad y la precisión. Estos valores marcan el compromiso de Wolff Olins con la experimentación y la búsqueda de soluciones transformadoras para sus clientes.

Fotografías.

Algunas citas de la identidad

Wayne Deakin cree que ha sido un buen momento para modernizar la marca denominativa de la agencia. Comenta: «El mundo ha pasado por un importante momento de ajuste de cuentas político, social, ambiental y económico. Ha cambiado profundamente cómo se siente la gente. La gente se siente desconectada, agotada e infravalorada. Es más difícil que nunca cautivar los corazones y las mentes de los empleados. Y la gente está buscando conexiones más significativas en sus vidas. La nueva identidad indica cómo miramos los desafíos actuales y encontramos respuestas para nuestros clientes. Este viaje está lejos de ser sencillo, especialmente en el panorama ferozmente competitivo y desordenado de hoy, pero es uno que disfrutamos y en el que prosperamos».

Thomas Wilder agrega: «Encontramos disfrute en lo salvaje, extraño y maravilloso durante el proceso creativo mientras buscamos lo que es especial. Cuando se reduce a la esencia central de lo que hacemos en Wolff Olins, comienza con la alquimia de individuos curiosos. aquí que queremos hacer magia para nuestros clientes día tras día. En última instancia, nuestro objetivo es ayudar a las marcas a ser transformadoras. A medida que nuestro enfoque evoluciona, nuestras ofertas se expanden y se abren nuevas oficinas, sentimos que era hora de transformarnos nosotros mismos. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado el viaje. llegar allí.»

Una agencia que amplía su legado

Este año ha sido muy importante para Wolff Olins ya que además de abrir oficinas en Los Ángeles, también han contratado a muchas personas con «experiencia» y «cultura» en los últimos meses. Entre los talentos contratados están: Martin Hargreaves y Markus Nonn, su nuevo director creativo y director creativo asociado para diseño ambiental. Alex Bradley, se unió al equipo el último mes como director ejecutivo de estrategia de Experience. Kwesi Blair y Julia Race, se unieron en veranos como directora senior de estrategia y directora senior de Cultura.

En conclusión la nueva identidad de Wolff Olins es distinta y moderna. Representa el legado creativo y con personalidad que los ha hecho alejarse de clichés minimalistas. Una identidad que representa el compromiso con la innovación y la búsqueda de soluciones transformadoras para sus clientes en un mundo en constante cambio.

Análisis de la identidad de Wolff Olins

La nueva identidad de WO es más moderna porque se aleja de las tendencias minimalistas y genéricas de otras categorías. En la nueva marca denominativa sans serif la letra «W» es la estrella que se mueve dando curvas en su versión animada antes de unirse al logotipo. Una tipografía cursiva que desentona con el resto de letras pero que ofrece el toque especial y divertido para la marca.

Los colores de su paleta continúan siendo negro y amarillo, sin embargo el amarillo tiene ahora una tonalidad más brillante. En general es una identidad muy vanguardista que busca trazar su propio camino demostrando a sus clientes que seguirán por la línea de lo creativo para revolucionar la industria.

