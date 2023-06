Informe de tendencias de logotipos de 2023 por Bill Gardner

Bill Gardner ya ha compartido su informe de tendencias de logotipos de 2023. Es muy estimulante poder disfrutar de una serie de patrones y tendencias en diferentes categorías. La nota ha sido traducida por El Poder de las Ideas.

Nota sobre tendencias de logotipos 2023

El año ha sido un torbellino de ideas, símbolos e Inteligencia Artificial, que ha evolucionado en la forma en que creamos los diseñadores y creadores de contenido como nosotros.

Tal vez sea porque vivo en el Medio Oeste, o tal vez porque elaboro este informe cada primavera cuando el apodo de la región «callejón de tornados» de repente tiene sentido. Pero no puedo evitar darme cuenta de cómo las tendencias de los logotipos y el clima tienen mucho en común.

Contexto.

Tan únicos, fantásticos y sobrenaturales como son los tornados… no aparecen de la nada. Son creados por ciertas condiciones. No siempre son predecibles, pero hay un cierto patrón que surge antes de que aparezcan, especialmente si prestas atención.

HE ESTADO PRESTANDO ATENCIÓN A unos pocos millones de logotipos a lo largo de los años. Y al igual que un meteorólogo (quizás me llamaría logologo) empiezo a notar patrones o ciertas condiciones que existen cuando surgen las tendencias de logotipos. Los logotipos tampoco surgen simplemente de la nada, sin condiciones preexistentes, sin contexto. Y si lo hacen, parecerán anómalos para el público.

«Los logotipos tampoco surgen simplemente de la nada, sin condiciones preexistentes, sin contexto”.

El contexto no son solo movimientos o momentos culturales particulares, también son herramientas y tecnología. Si bien el avance del frente frío de la IA ha provocado escalofríos en la columna vertebral de muchos creadores (estamos hablando de inteligencia artificial, no de Adobe Illustrator), es importante comprender cómo trabajar con ella, en lugar de ignorarla o trabajar en su contra. (No escupir al viento.)

En lugar de tomar las herramientas por su valor nominal, aprenda a usarlas como una especie de herramienta de intercambio de ideas. Al igual que los rayos interrumpen el cielo e iluminan las cosas de formas nuevas y salvajes, la IA puede producir rápidamente perspectivas únicas. A veces son horribles (como cuando golpea un árbol, le prende fuego y cae sobre la casa cercana) y otras veces es increíble y libera nitrógeno en el aire, fertilizando el suelo y fomentando un nuevo crecimiento. En otras palabras, la IA no va a ninguna parte, por lo que también podríamos usar esta herramienta para mejorar el proceso de pensamiento creativo en el que ya sobresalimos.

«En lugar de tomar las herramientas de IA al pie de la letra, aprenda a usarlas como una especie de lluvia de ideas”.

Hace poco encontré esta cita (sin atribuir) en LinkedIn y me encantó tanto que quiero compartirla con ustedes:

”No se preocupe de que la IA le robe su trabajo. Para reemplazar a los diseñadores gráficos con IA, los clientes deberán describir con precisión lo que quieren. Estamos a salvo.»

Otra herramienta que se ha puesto al frente de las tendencias, la herramienta del momento, por así decirlo, es la inflación. No, no del tipo económico que significa que necesita obtener una segunda hipoteca para pagar los alimentos. Me refiero al tipo que permite a los diseñadores «inflar y levantar» elementos de una página, como Sam Smith pavoneándose en la alfombra roja con un traje inflable de látex negro en los premios BRIT. Como una pieza independiente, el conjunto con forma de globo (probablemente chirriante) podría no tener mucho sentido, por lo que es importante comprender el contexto de la tendencia del diseño. Anticipe que los diseñadores usarán en exceso esta herramienta 3D de una manera incipiente hasta que cambie de marcha a una capacidad más madura y reflexiva y no solo un truco.

NO ES UN TRABAJO FÁCIL dando sentido a todos los logotipos que recibimos cada año, más de 30,000 de ellos, para armar este informe. Es como la partida más grande del mundo para mí y los protagonistas son un grupo de diseñadores excepcionales. Inicialmente identificamos alrededor de 60-70 grupos, luego los dividimos en los 15 con el mayor impacto.

Este informe de tendencias mira hacia atrás para hacernos avanzar, brindando información invaluable desarrollada por innumerables horas de seguimiento de la trayectoria de las tendencias de diseño. No estoy aquí para decirles cuál de estas tendencias es mi favorita (aunque hay algunas estelares), sino que estoy exponiendo «qué es» y clasificando el caos para ayudar a explicar el «por qué».

AQUÍ EN LOGOLOUNGE, SABEMOS LO QUE HACEMOS. A través del análisis, la intuición, el buen juicio y 20 años de experiencia en la creación de este informe de las tendencias de logotipos de 2023, podemos aislar los matices y las direcciones de ruptura que puede utilizar para hacer evolucionar el diseño de su marca. No le estamos diciendo a la gente que tome estos estilos y los siga. Más bien, si lo desea, puede apoyarse en estas tendencias emergentes o impulsarlas a la siguiente iteración.

Y recuerda, la moda y las tendencias no son lo mismo. Las tendencias son direcciones, la forma en que es más probable que algo vaya. La moda es más efímera. El renombrado diseñador Tom Geismar lo dijo mejor cuando compartió conmigo: «Nada pasa de moda tan rápido como lo innovador».

PARA EL INFORME DE 2023,vimos una variedad de formas circulares en el centro del escenario, todas familiares pero con su propio giro (y en el caso de la espiral, giros sobre giros). Las marcas denominativas continúan manteniendo su tracción, especialmente cuando el producto que representan ya es el líder visual de la marca. Hemos visto muchas soluciones que se recuperan de fuentes sans serif insignificantes y ahora se desvían hacia fuentes más psicodélicas, art nouveau, retro o irreverentes. (Es un completo caos por ahí.) NeoStencil, Stretcher, Foreshort y NameFills son todas las tendencias de logotipos de este año que elevan y diferencian el texto.

El año pasado vimos una tonelada de rosa (esa es una medida científica real), y este año es verde (cualquier tono) y azul (un cierto tono de azul), un color recién descubierto del que nunca nos cansamos. Por supuesto, en algún momento, todos los colores visibles para el ojo humano han sido acorralados, y debemos mirar más allá de la paleta que se ofrece. Así que vemos láminas dicroicas que llegan a la escena, brillando con posibilidades llamativas.

Los símbolos (en particular, caras felices, castillos, hongos, demasiados ojos y banderas) son omnipresentes, pero debemos tener en cuenta que los símbolos son tan fuertes como el contexto en el que nacieron. Por ejemplo, una interpretación visual más oriental de las nubes incorpora el viento y se mueven hacia el oeste, mientras que la variedad occidental es más estática. Las tendencias de este año nos llevaron tanto a lo tangible como a lo intangible. Las flores silvestres nos invitan a detenernos y oler las rosas, los sonidos sónicos nos hacen detenernos y escuchar, mientras que los desvanecimientos alteran nuestro sentido de la realidad y ponen a prueba nuestros ojos.

AHORA, ANTES DE SUMERGIRSE EN LAS tendencias de logotipos de 2023, recuerde que solo estoy informando sobre lo que hemos encontrado a través de un análisis exhaustivo de los más de 30,000 logotipos enviados (y también cada introducción y actualización de marca importante a nivel internacional). Sabemos nuestras cosas. Pero al igual que cualquier meteorólogo le dirá, no pueden garantizar un pronóstico. Y no siempre podemos predecir la dirección que tomará un diseñador a continuación. Eso es lo que nos mantiene alerta y lo hace divertido.

Los miembros de LogoLounge obtienen acceso a más de 400 000 logotipos excepcionales en los que encontrar inspiración. Están contextualizados y se pueden buscar, lo que facilita encontrar un camino que conduzca a su próximo destino de diseño. Tendrá más de 20 años de informes de tendencias para explorar y, si las condiciones son las adecuadas, es posible que caiga un rayo.

Las tendencias de logotipos de 2023

01 | Wildflowers o Flores Silvestres

Un momento perfecto para que la industria de escarbar y oler resurja sería con esta abundante cosecha de flores que captura la imaginación y el dinero de los consumidores.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Esta asociación botánica con todo lo natural, holístico o saludable alguna vez estuvo reservada para el té de hibisco y las pastillas para la tos alpina. En 2022, la industria de bebidas calcula que más de la mitad de los nuevos productos en el mercado han incluido ingredientes florales entre sus tonos de sabor. El entusiasmo por otras hojas, capullos, pétalos y los beneficios resultantes en las industrias de la salud, la belleza, las bebidas espirituosas y la recreación también han aumentado la conciencia en la industria del diseño. Los diseñadores están aceptando el desafío con un entusiasmo febril, creando lujosas marcas visuales listas para despertar nuestros sentidos olfativos a través de nuestros ojos.

Las interpretaciones de las flores van desde marcadores de posición altamente identificables hasta vagas fantasías. Insignias y escudos que alguna vez estuvieron repletos de lunas, corazones y estrellas para completar su fondo, ahora se han poblado con hojas, enredaderas y diversas flores de todo tipo. Ya sea que estos logos usen elementos florales como característica o como un elemento secundario, hay una mejora evidente de la estética del diseño en este cultivo que va más allá de los clichés. Los papeles picados, las cintas adornadas con fotografías y las insignias dibujadas a mano ejemplifican cuán diversa se ha vuelto esta tendencia. Me pregunto si hemos saturado tanto el mercado de la ginebra infundida con flores que podríamos quedarnos cortos. Ninguna de las marcas anteriores es para una floristería. Interesante.

02 | Bloblend o Mezclas fluidas

Como la antítesis de esos hermanos de marcas geométricamente sólidas rebosantes de ángulos rectos, radios perfeccionados y simetría de precisión, a veces un cliente necesita relajarse y bajar la guardia.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Los logotipos perfeccionados hablan de la perfección y, francamente, no todas las relaciones personales o de marca se basan en la perfección. Ingrese a una tendencia de marcas altamente relajadas y muy accesibles que se ven tan sueltas y cómodas como la entidad que representan. Aquí hay un diseño inteligente con buen simbolismo, proporciones y una relación espacial positiva/negativa, y a pesar de la naturaleza fluida, todos se mantienen como un logotipo. Puede saber que se ha iniciado en esta tendencia si la mayor parte de su marca parece haber sido dibujada con una botella exprimible de oso de miel.

Esa apariencia líquida no construida bien puede hablar de la naturaleza espontánea de la experiencia de marca que esperará, o de la flexibilidad que puede anticipar. A menudo se adjunta a productos naturales o orientados al ocio que quieren derribar el muro de la formalidad. Para contrarrestar una personalidad demasiado suelta, la tipografía u otros gráficos contextuales pueden ofrecer un poco más de estructura para asegurar a los consumidores que el cerebro de la marca tiene un lado izquierdo. Se han lanzado numerosas fuentes con formas de letras que se adaptan perfectamente a esta tendencia. En particular, hay una serie de marcas de palabras de guiones este año que son todas caídas y sin puntos. ¿Es demasiado tarde para cambiar el nombre de esta tendencia a Pointless?

03 | Fades o se desvanece

En una encuesta internacional, se preguntó a los participantes cuál de sus sentidos les gustaría perder menos.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Un asombroso 70 % respondió con la vista, con un 8 % menos deseosos de perder la audición, y el olfato, el tacto y el gusto se reflejaron en los resultados. Lo que no sorprende a un contingente de diseñadores que probablemente registraría un 100 % a favor de conservar la vista. Lo que me llama la atención es que la mayoría de la población usa anteojos o tiene algún tipo de visión correctiva. Olvidamos que hasta el siglo pasado una gran parte de la población vivía con incapacidad para concentrarse. Esa es una configuración tortuosa para esta tendencia que es contraria a la intuición y pone a prueba la fuerte visión de un consumidor o al menos la desafía.

Este logotipo de Blurry es algo hermoso de contemplar si supiera dónde agarrarlo. El orbe completamente desenfocado habla con la aplicación del mismo nombre que ayuda a vincular artistas musicales a través del anonimato. Pensamiento inteligente. La mayoría de las marcas que están adoptando algunas formas de este efecto combinan elementos enfocados y no enfocados para ayudar a contrastar uno del otro o para mostrar un cambio gradual para demostrar la claridad del edificio o posiblemente a la inversa si quieren ofuscar. Ha habido algunos usos excepcionales de esto en aplicaciones de marca donde la animación permite enfocarse para contar una historia mientras crea una revelación de transición en cámara lenta. Vea la forma en que la Fundación Myers & Briggs utiliza esto a través de pruebas de personalidad para revelar la conciencia que un individuo tiene de sí mismo.

04 | Foreshort o escorzo

Mucho antes de que pudiéramos tomar un activo en la pantalla y dar vueltas, girar, estirar y disminuirlo en una apariencia tridimensional, no pudimos.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Dibujar a mano una imagen para ajustarse a una perspectiva de uno, dos o tres puntos ni siquiera existía hasta Brunelleschi. El genial genio de Italia comprendió el concepto a principios de 1400 y el renacimiento pasó de la cocción a fuego lento a la hoguera. ¡Solo estoy tratando de dar un poco de crédito y perspectiva a todo el concepto de perspectiva! Los diseñadores están utilizando abundantemente el mismo principio que sacudió a la humanidad siglos antes. Se consideraba magia en el momento en que un sujeto al que estaban acostumbrados a ver en un plano bidimensional se balanceaba hacia el espacio y de repente creaba una sensación de espacio.

Estos logotipos crean una sensación de drama cinematográfico y, aunque ya no nos quedamos asombrados, nos ralentizan lo suficiente como para pedir consideración. Ayudan a demostrar el espacio y el tiempo o cualquier otra cosa que exista en un continuo. También establecen el punto de vista para el espectador. Los logotipos pueden acechar por encima de su cabeza o dejarlo atrás. Posiblemente corriendo hacia usted o, en el caso del logotipo del Observatorio de Jodrell Bank, dando una sensación de forma y espacio a medida que se define el plato cóncavo. Apretar el texto de esta manera también tiende a convertir una marca denominativa larga en un símbolo compacto y manejable. Y aunque el grupo de marcas reunidas aquí tiene una orientación tipográfica, era una propensión pero no un imperativo pertenecer a la tendencia.

05 | Thrust o Empuje

En su mayor parte, los diseñadores tienen muy pocos clientes que sean depresivos.

Las tendencias de logotipos de 2023.

La gran mayoría le dirá al comienzo de las conversaciones que su negocio está en alza. Las ganancias aumentan, los clientes aumentan, las ventas aumentan, la mayor parte de su mundo está en alza. Por lo general, una vez que se mueve más allá de la dirección a la que se dirige su futuro, comenzarán a compartir la parte sustanciosa de su empresa que le dará el mayor valor en la construcción de una historia de marca. Dicho esto, hay ocasiones en las que lo que realmente se necesita es una nota alentadora y este año las cosas deben haber estado mejorando. Parte del desafío de lidiar con fortunas en aumento es que la flecha cliché se ha utilizado en exceso. Este año parece haber una tendencia que adopta el ascender pero lo presentan en un formato refrescante. Los diseñadores han aprovechado la oportunidad no solo de indicar una dirección, sino también de exhibir la velocidad de logro al mismo tiempo.

Las flechas triangulares hacia arriba se construyen a partir de segmentos lineales que indican una secuencia de empuje como mensaje principal. Cada línea narra una etapa en un proceso que puede relacionarse con el núcleo de los procedimientos de su cliente o los pasos que toman en un proceso patentado de mejora. Algunas de estas marcas muestran la aceleración de un gigante atado a un cohete y otras dan la impresión de que han alcanzado la velocidad de crucero y se mantienen estables. Tenga en cuenta que otra demostración del proceso es colorear cada paso para indicar la intensidad de cada capa posterior. Aquí está la esperanza de una larga vida para esta tendencia y un camino ascendente para todos.

06 | Spirals o Espirales

Es el año 1170 y Leonardo, un joven de Italia, visita Argelia y regresa escribiendo un tratado de matemáticas árabes.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Europa adopta el 1-2-3-4-5 en lugar del sistema de números romanos bajo el cual el continente ha estado trabajando. Así se lo hace Leo. También formula una secuencia numérica que revela por qué una concha de nautilo gira en espiral y explica algunos miles de otros misterios de la naturaleza. Gran parte de Europa lo llamó “el viajero de Pisa”. Su apellido era Bonacci, pero un historiador en el siglo XIX lo llamó Filius Bonacci o el «hijo de Bonacci». Leonardo nunca escuchó este nombre, ni se dio cuenta de que se abreviaría a quien ahora conocemos como Fibonacci. El maestro matemático que nos regaló la sucesión de Fibonacci. Tendencias y una lección de historia… táchalo de la lista.

Donde el diseñador en nosotros retoma esta historia es en cuán esencial se desarrolla esta pequeña ecuación de sumar cada número al anterior para obtener una secuencia de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente… en diseño Teniendo en cuenta que define la proporción áurea y nos ayuda a comprender la naturaleza desde el átomo hasta los cuerpos celestes, estamos en una buena posición apoyándonos en él para construir uno o dos logotipos. La espiral resultante está más asociada con la sección transversal de una concha de nautilo. La pura sencillez de esta forma, derivada de una fórmula tan divina de la naturaleza, le permite representar fielmente la profundidad con una belleza sencilla. Conceptos tan complejos como la secuenciación genómica de Replay o la representación de infinitas fuentes de energía como el viento, para las turbinas de energía eólica, se logran fácilmente. Seguro que ganará puntos de bonificación de un cliente que ahora puede incluir a Fibonacci en su discurso en el ascensor.

07 | Sonics o Sónicos

Imagínese parado allí ocupándose de sus propios asuntos y, completamente sin previo aviso, algo golpeó contra usted a una velocidad de Mach 1.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Esa es la velocidad del sonido y todavía puedes sobrevivir. El sonido nos golpea a 761 mph en cada momento de nuestras vidas, pero esas ondas de sonido cruciales son invisibles para nosotros hasta que las pensamos dos veces. Pueden comunicarse, educar, fascinar, irritar, destruir y casi todo esos ar y ir. Pero no podemos verlos, así que cuando tratamos de demostrar el sonido de manera visible, tendemos a recurrir a las ondas sinusoidales o las barras de un ecualizador de audio. Todos estos son agradables, pero aún no son lo que parece el sonido. Es simplemente una medida del sonido a través de una ecuación matemática. (Eso tiende a sacar toda la sensación de bienestar de una canción).

Inclinarse fuertemente hacia estos dispositivos de medición parece ser el camino para esta tendencia. Teniendo en cuenta el papel cada vez mayor que juega el sonido en el marketing, no sorprende que los diseñadores estén reclutando nuevas formas de representación. Múltiples ondas sinusoidales en forma de líneas finas están en todas partes este año, desde logotipos hasta campos de soporte de patrones de marca. La escalabilidad sigue siendo un desafío, pero llenar la zona entre las líneas de onda proporciona suficiente superficie en acres para que muchos de estos superen ese obstáculo. Las barras de ecualización también son rampantes y, aunque no son nuevas, continúan manifestándose en nuevas iteraciones. Es la realidad que nos aferramos a los clichés porque los consumidores pueden identificarse. Seguramente una nueva interpretación visual está a solo unos pasos, pero como dicen, ¡es difícil hacer visible lo invisible!

08 | WireForms o Formas de alambre

Creo que la palabra portarse mal es un concepto muy mal entendido y, francamente, es una insignia que muchos diseñadores usan a menudo y con gran orgullo.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Posiblemente, una mejor interpretación del mal comportamiento sería poner a prueba los límites. El progreso a menudo se define empujando los límites conocidos y esa es virtualmente la definición de evolución. Esta tendencia es una manifestación de nuestro conjunto de herramientas digitales y tiene a los diseñadores agarrando y tirando de los puntos del bisel en soluciones perfectamente mundanas para expandirlas a nuevas dimensiones. O interpretado de otra manera, redefiniendo las líneas divisorias. Encodia, una empresa involucrada en la reinvención del procesamiento del ADN, tomó el contorno de una E mayúscula y movió su cara izquierda hacia la derecha a dos ticks. ¡Presto! Una reinvención de la información básica.

Estas simples modificaciones del contorno de un punto de partida aún dejan atrás un fantasma de lo que eran antes para que el consumidor vea dónde comenzaron en la vida. Eso tiende a telegrafiar la acción o un proceso de metamorfosis para ayudar a ilustrar la historia de una marca. Esta tendencia se denominó WireForms porque la mayoría de estas marcas están diseñadas con una estética monolínea que les permite adquirir una calidad dimensional a medida que las líneas divisorias se cruzan entre sí. Ese cruce es la firma de la tendencia y transforma una forma sólida en una serie de formas tenuemente atadas donde convergen las líneas. Tenga en cuenta que la marca MDES también se ajusta a esta familia, pero tiene el mismo éxito como formulario completo. Una solución bastante convincente para un cliente que se ajusta a la historia y no le importa ir más allá de los límites.

09 | BallCaps o Gorras

Durante la última década, probablemente no ha habido una tendencia más omnipresente que la introducción y proliferación del diseño monolineal y las variables generadas por este gigante.

Las tendencias de logotipos de 2023.

El deleite de la estética monolineal es su continua evolución a medida que se reinventa a sí misma con tal velocidad que se convierte de un pony de un solo truco en una verdadera estampida de diversidad. Para esta tendencia, notará que cada una de estas líneas de púas lineales se ha cubierto con una punta de bola. Obviamente existe para proteger al consumidor demasiado entusiasta. Afortunadamente, estos han evolucionado más allá del lenguaje de la placa de circuito que a menudo se asocia con la línea con punta de punto, pero puede ser un cliché del que es difícil escapar. Hay un tono técnico innegable en estos, pero la pelota es un destino o un punto de partida. Es el objetivo el que nos permite señalar la finalidad. Es el personaje en el que debemos centrarnos, y la línea es simplemente un camino que se utiliza para llegar a una conclusión.

Muchos de estos usan un campo denso de elementos lineales repetitivos, como el cuerpo extendido, y hay poca discriminación con respecto a si uno o ambos extremos de una línea están tapados. Para esas marcas, las puntas bulbosas parecen más una intención de proporcionar un cierre. Todavía otra agrupación usa líneas más moderadas y solo remata un solo extremo, dando la apariencia de una estela o cola que sigue al punto para indicar la dirección y el movimiento. Tome nota de la escala comparativa, que nos dice si debemos enfocarnos en el punto como nuestro sujeto o en la línea como nuestra acción.

10 | NameFills o NombresRellenos

Esta cosecha de tendencias lanza un salvavidas a los diseñadores de dos mentes.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Los que aman la tipografía pero realmente quieren generar un símbolo o tal vez aquellos con habilidades que giran en la dirección opuesta. ¿Por qué no hacer ambas cosas? Registramos una gran cantidad de palabras, todas creando formas y símbolos, pero manejadas en una variedad de iteraciones. Algunos, como el Espíritu del Karma, adoptan una ilustración simple como el plato para servir las cartas. Ni la tipografía ni el símbolo de infinito son fuertes por sí solos, pero la combinación funciona muy bien. Al combinar el símbolo y el nombre, evita cualquier necesidad de considerar un bloqueo, ya que toda la información crítica es independiente. Una bendición para aquellos que sienten que el isotipo junto con la marca denominativa son una molestia para tratar o viceversa.

Algunos de estos han adoptado tipografías elevadas y han limpiado su campo de juego. Aferrarse a la forma de un indicador de piso de ascensor crea un paquete ideal para contener la misma palabra. Además, Valkyrie encuentra perfectamente un hogar en la cinta doblada V. Ambos se mantienen como un símbolo o marca tipográfica. Luego siempre está ese espíritu que se deshace de toda inhibición y se aventura sin trabas. Esta marca para Coffee Brothers Roastery saca una insignia con nada más que tipografía y, francamente, me gusta. Por otra parte, deje caer esto en algo más pequeño que una taza de ventilación y le está pidiendo a un usuario pre-cafeinado que lea una letra bastante pequeña. Buen rango para moverse dentro de esta tendencia de tipografía no adulterada pero bien considerada y con mensajes de forma simple.

11 | Stretchers o Camillas

Por mucho que me encante un logotipo que sea un buen pequeño símbolo sólido que simplemente cuente una historia visual y sobresalga de la pantalla con uno o dos trazos en negrita y se combine con una marca denominativa para apoyarlo… las formas están cambiando.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Y cuando el foco está en una forma de letra para llevar el mensaje o la historia de la marca, tiene que recoger el equipaje que el isotipo podría haber llevado. La expresión a través del simbolismo en la tipografía se ha vuelto más crítica y los diseñadores se están esforzando tanto a sí mismos como a las formas de las letras para demostrarlo. Puede que no sea más que extender una carta significativa o las inserciones menos ortodoxas de una carta estirada de una madre diferente. Estos esfuerzos van desde ajustes recatados hasta ¡Hey, estoy aquí y mírame!

La marca denominativa de Onoma demuestra que otro enfoque de esta tendencia es tomar una palabra con múltiplos de la misma letra y modificar uno de los pares para evitar la duplicación. Tenga en cuenta que la letra O aparece dos veces y tienen anchos variados. La modificación de letras dentro de estas marcas se hace con un propósito y no solo por diversión. Pueden representar un producto o un proceso asociado con el cliente y ciertamente cada vez que se rompe la cadencia del texto estándar, nuestros ojos se ven atraídos hacia él como un tren descarrilado. Pero en el buen sentido. Y en un pensamiento final, consuélate, esta demostración de estiramiento ayuda a los consumidores a reconocer la diferencia entre otra palabra que se desvió de su título y una que es un logotipo completamente pedigrí.

12 | NeoStencil o neoplantilla

Aparte del chico de la cuadra con sus plantillas para pintar direcciones en las aceras, nunca les había dado mucha importancia.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Fueron un invento del siglo XVII utilizado principalmente para pintar pasajes litúrgicos dentro de los lugares de culto. Con un poco de cuidado, el artista volvía y llenaba los espacios que quedaban en las formas de las letras que tenían esos flotantes como O, A, P y D, R, Q… ¡eso es un lote de limpieza! Esos espacios necesarios en las formas de las letras se mantuvieron al mínimo, discretamente en la misma ubicación en cualquier fuente. De hecho, las primeras fuentes de impresión que emularon la plantilla no se produjeron hasta la década de 1930. Escribir en una prensa no necesitaba descansos, ¿por qué se molestarían?

Esta tendencia se trata de romper las reglas que hemos dado por sentadas. Como diseñadores, entendemos la lengua vernácula y las impresiones que forman estas letras en la mente del consumidor. Las plantillas son una abreviatura visual para la industria, la construcción, el individuo común y los esfuerzos de base. Esto sigue siendo fuerte en la lengua vernácula asociativa del público. Tenga en cuenta que en esta tendencia los diseños se han tomado la libertad de saber dónde y por qué se producen los saltos de letras. Se han abandonado los viejos preceptos y, aunque el simbolismo permanece, los cortes modificados cuentan una nueva historia y generan tracción visual. La marca visual de Cohere de Pentagram Partners es especialmente efectiva. Se construyó una fuente de respuesta variable que agrega o resta saltos de letras que reflejan las divisiones de las células biológicas para reflejar los esfuerzos de Cohere. Así como los primeros estarcidos dejaron sus saltos de letra,

13 | HalfAster o medio asterisco

Los asteriscos todavía están en disputa por ser uno de los símbolos más confiables en nuestro arsenal de diseño.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Los incorporamos descaradamente o los presentamos en nuestros logotipos en cada iteración imaginable. No hay un color establecido ni un número de puntos, algunos se encuentran en el medio y otros no. Son gruesos y delgados y amistosos y agudos y transparentes y, francamente, hay un asterisco en cada estado de ánimo imaginable. Es un actor ubicuo porque tiene un rango muy amplio. Indica que algo merece una atención especial o que falta. Sirve como marcador de posición, como un estallido de brillo o como ese botón que puedes usar cuando un hashtag no funciona. Y hablando de cortarlo, los diseñadores han observado correctamente que cortar un asterisco por la mitad, no disminuye en lo más mínimo su intensidad mágica.

Es justo leer esta tendencia tanto como un destello especial o un estallido de luz, así como blandiendo ese cautivador «mira aquí y toma nota» para el que estaba destinado el asterisco. Su construcción económica permite a los diseñadores modificar ampliamente los pesos de los trazos en un diseño, lo que lo convierte en un compañero aún más popular. Es cierto que algunos de los candidatos que caen en esta tendencia podrían ser la mitad de una estrella centelleante o la mitad de un sol, pero generalmente estos son asteriscos certificados cortados por la mitad para acurrucarse perfectamente con otro jugador fundamental para la historia de la marca. Es el brillo que puede faltar en un producto mundano o la promesa de luminosidad asociada con su uso. La palabra asterisco se traduce literalmente como «pequeña estrella», una descripción adecuada de esta tendencia.

14 | Double Os o Os doble

Orbes, bolas, globos, planetas, lunas y cualquier otro objeto de naturaleza esférica tienen una atracción gravitacional especial para los diseñadores.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Y exactamente quién está orbitando quién aún puede estar en consideración. Double Os se trata realmente de relaciones y no solo terrestres y lunares. Se trata de relaciones buenas, malas, simbióticas, magnéticas, emocionales, amorosas, subordinadas y superiores, eso es suficiente para iniciar esta conversación. Todos y cada uno de los logotipos de esta tendencia lo desafían a considerar la correlación entre un círculo más grande y uno más pequeño. Pero eso es tan simple como esa relación alguna vez se expresará. Los diseñadores recurren a los círculos no solo porque tienen tantos significados simbólicos, que es lo que tienen, sino porque son un excelente marcador de posición conceptual. Son ese representante universal que nunca hará que el consumidor se estremezca.

Los círculos que solo se tocan pueden representar una relación de dependencia más estrecha, tal vez un beneficio simbiótico de su proximidad. Quarto, un grupo editorial, se enfoca en la letra Q con la cola de la letra representada por el punto más pequeño colocado tangencialmente al lado del círculo más grande como si hubiera una conexión magnética que no se soltará. Otros en esta categoría dan la apariencia de una esfera en órbita controlada por la gravedad de la pareja dominante. Aún otros se fusionan o se separan del componente más grande en una acción citocinética. Los pares de círculos sólidos también pueblan esta tendencia, pero eso no parece alterar el simbolismo. Sorprendente es la falta de ejemplos representados con dimensión, pero ahora que el genio salió de la botella, posiblemente visitemos esa galaxia el próximo año.

15 | Ritz

Nunca subestimes el impacto de la cultura popular o el chasquido de una buena galleta.

Las tendencias de logotipos de 2023.

Rara vez hubo un momento en que no se pudo encontrar una caja de Ritz en una reunión familiar o simplemente colgando en la parte trasera de un armario. La herencia de ese pequeño hombre redondo con siete agujeros característicos se remonta a más de un siglo. Hay una comodidad en la sensación, el tamaño y el perfil de la galleta que hace sonreír al consumidor. Ese borde festoneado puede recordarnos el sello de ese certificado que ganamos o implicar una garantía o una acción de algún tipo oficial. Independientemente, el borde relajado y con volantes no es un diente de sierra áspero y nos invita a tocar.

Donde esta forma realmente se destaca más allá de una insignia es como el contenedor acogedor para contener una referencia icónica para su cliente. O puede ser la forma que emula la naturaleza o una fruta o una flor o la sección transversal de un rigatoni o un churro. Tanta felicidad para todos. Esta forma está tan arraigada en nuestra memoria que solo ver un arco parcial del volante familiar todavía se siente bien. Puede ser técnico, pero la accesibilidad es el encanto de esta tendencia. Sorpresa, no hay un número determinado de vieiras en un borde para unirse al club, pero lo sabrá cuando lo vea. Usted, mi amigo, puede incorporar tantos o tan pocos como desee, siempre que toque la fibra sensible correcta en la mente del consumidor.

Referencias: