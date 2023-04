Fanta identidad global con un nuevo logotipo y activos de marca

Fanta identidad global: Coca Cola Company sigue actualizando la identidad de sus productos famosos. Recordemos el año pasado el lanzamiento de Sprite. La identidad unifica su marca a nivel global por primera vez, ya que anteriormente utilizaba un logotipo distinto en los Estados Unidos en comparación con los mercados globales.

Antes y después del logotipo de Fanta a nivel Global.

Fanta identidad global por Jones Knowles Ritchie

La identidad fue realizada por el equipo interno de Coca Cola Company en colaboración con la agencia global Jones Knowles Ritchie con oficinas en Nueva York, Londres y Shangai. Es importante resaltar que anteriormente el logotipo de Fanta era distinto en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo.

Así era el logotipo utilizado por la marca en Estados Unidos.

Animación del nuevo logo de Fanta.

«Fanta es una de las marcas más divertidas que tenemos en nuestra cartera, sin embargo, estaba claro que la marca necesitaba un poco de cariño», dijo el vicepresidente global de diseño de The Coca-Cola Company, Rapha Abreu.

Fanta logotipo en Estados Unidos

El diseño con un estilo redondo lanzado en 2010 se utilizó en Estados Unidos. En 2016 se lanzó una identidad a nivel global. Un logo que destacaba por su tipografía angular y una hoja de color verde que nacía en la letra «N». También era rodeado por un círculo que variaba su color dependiendo del sabor de cada bebida. Casi todos los mercados utilizan esta identidad lanzada para Reino Unido, sin embargo utilizan algunas variaciones.

En el comunicado de prensa lanzado por The Coca-Cola Company comentan que la nueva identidad unificada: «Elevará la marca para que se sitúe de manera consistente junto a las otras marcas icónicas de la empresa». Además de mencionar otros productos estrellas como Coca-Cola y Sprite. Esta identidad ya se puede apreciar en su tienda en línea.

Detalles del logotipo e identidad.

Fanta identidad global similar a la lanzada en 2016

La nueva identidad lanzada en colaboración con la agencia Jones Knowles Ritchie, es bastante similar a su versión de Reino Unido lanzada en 2016. Se conserva una tipografía angular y la misma paleta de colores que se invierte en su versión cero azúcar. El diseño es mucho más minimalista ya que elimina el círculo y la hoja.

Fanta es la segunda marca más antigua de The Coca-Cola Company. Se creó en 1940. Ha tenido muchas versiones de logotipos. Sue Murphy directora sénior de diseño, comentó: “Con esta actualización, nuestro objetivo era cristalizar cada elemento de la marca para que fuera audaz e icónico, de modo que pudiéramos asegurarnos de que resistiría el paso del tiempo y sería reconocido en todo el mundo”.

Los diferentes colores según el sabor.

Una identidad global unificada para Fanta

Rapha Abreu, vicepresidente global de diseño comentó que la nueva identidad global tiene como objetivo representar una marca que «valora el juego espontáneo». Y agrega: “Al cambiar nuestro enfoque para reflejar una actitud, pudimos revitalizar los activos de la marca Fanta y reclamar el juego como algo que las personas de todas las edades pueden adoptar y beneficiarse”.

The Coca-Cola Company se ha enfocado en darle un carácter global a cada una de sus marcas, ya lo hizo con Sprite el año pasado y ahora con Fanta. También da más importancia a sus bebidas Zero, recordemos que en febrero de este año lanzó su primera campaña para Sprite Zero.

Tipografía – Ilustraciones.

“En lugar de que cada uno de los mercados haga lo suyo, tal vez en diferentes momentos, ahora estamos tratando de unir todos nuestros esfuerzos al mismo tiempo detrás de Sprite”, comentó Aaliyah Shafiq-Ely, líder de marca y sabores espumosos.

Shafiq-Ely habla de una mentalidad más global para los consumidores. Las fronteras se han ido reduciendo gracias a las redes sociales. Esto hace que los mensajes sean mucho más «unificados».

Elementos visuales e ilustraciones.

Nuevas latas, fotografías, patinetas y publicidad exterior.

Diferentes latas y gráficos para cada sabor.

Análisis de Fanta identidad global

Coca-Cola Company está haciendo un esfuerzo por unificar sus marcas a nivel global. Ya lo hizo con Sprite y ahora con Fanta. El cambio comienza por el logotipo que se inspira en el diseño lanzado en Reino Unido en 2016. El isologotipo se simplifica, perdiendo elementos como la hoja de color verde y el círculo que cambiaba de color según el sabor. También se utiliza una fuente tipográfica más angular. Esto genera más espacios en negativo en la lata y le da mayor importancia al color para representar cada bebida.

Se han presentado una serie de ilustraciones con personajes más amorfos, realizando actividades que atraen a los jóvenes. La paleta de colores funciona mejor en cada sabor de la bebida. El resultado es una identidad más moderna que a su vez se siente más alegre y refleja mejor la personalidad de la marca. También funciona mejor en las diferentes latas y empaques.

Se busca unidad ya que, el nuevo logotipo de Fanta se utilizará en todos los países, reemplazando las identidades de marca previamente separadas en diferentes regiones.

Referencias: