Trackinsight Plataforma de análisis de fondos cotizados en bolsa por How&How

Trackinsight fue establecida en 2014 en el sur de Francia, comenzó como una empresa pequeña con un grupo de profesionales financieros que asesoraba a instituciones en materia de estrategias de inversión. En la actualidad se preocupan por: que sus usuarios tomen mejores decisiones de inversión. Busquen, analicen y comparen más de 7000 ETF. Datos, herramientas y comentarios sobre el mercado de inversiones actual.

La empresa Trackinsight opera desde 6 países y ayuda a millones de inversores a encontrar el ETF que más se ajusta a sus objetivos. Recientemente han presentado una nueva identidad de marca realizada por How&How, la agencia de diseño digital con sede en Londres y Lisboa. La identidad abarca un nuevo logotipo, gráficos, y otras aplicaciones, incluyendo su plataforma de análisis sobre fondos cotizados en bolsa (ETF).

Trackinsight plataforma ETF

Una identidad que fortalece la plataforma ETF que sirve para comparar y análizar los diferentes mercados de cotizaciones en bolsa. Trackinsight facilita la tarea de tomar decisiones para sus inversores.

Por lo tanto la nueva identidad se centra en la experiencia que los usuarios pueden obtener al utilizar la plataforma ETF. La que ellos describen como: «un oasis de análisis», en donde cada usuario puede «concentrarse y cortar» todos aquellos datos innecesarios y confusos para poder obtener mejores decisiones.

Visión general de la identidad, junto a la tipografía.

Iconos de la identidad.

Un logotipo formado por dos mitades

En las tendencias de logotipos de 2021 de Bill Gardner, se mencionaba un estilo que juega con las mitades del círculo. En esta identidad también podemos ver ese estilo de dos mitades semicirculares en el propio logotipo. Este estilo se inspira en las gafas de lectura. Ya que las personas que utilizan la plataforma de Trackinsight dedican su tiempo a identificar y analizar muchos datos. Un elemento que también es parte de la misión de la empresa que se preocupa por ayudar a sus usuarios a que tengan mayor decisión a la hora de tomar decisiones. El logotipo es parte de todo un sistema de diseño granulado, en donde destacan los degradados que dan vida a diseños planos.

Animación del logotipo y versión reducida.

Tipografía de la identidad

La tipografía utilizada en la identidad de Trackinsight es Founders Grotesk, X Condensed Semibold, + Inter Medium. How & How eligió este estilo por su fuerte referencia al estilo editorial y estadounidense (Esto debido a que Trackinsight se está asociando con Financial Times y se está expandiendo en los EE. UU.). Inter Medium tiene muchas posibilidades y es eficiente en entornos de interfaz, además posee un gran conjunto de glifos.

«El tono de los mensajes de Trackinsight complementa sus vasos tipográficos y es editorial, accesible y fuerte. Así como los gradientes de la marca representan simultáneamente al antagonista (ruido) y la propuesta (un oasis), el mensaje entre las audiencias tenía tanto que ver con eliminar los negativos como proponer los positivos».

Página del proyecto.

Dos paletas de colores en modo negro y blanco.

Aplicaciones impresas: Tarjetas de presentación, membretes y posters.

Aplicaciones en redes sociales.

Animaciones y gráficos utilizados en la identidad.

Análisis de la identidad de Trackinsight

Trackinsight se basa en la idea de ser un «oasis de calma» en el mundo de las inversiones. Esto debido a que entre tantos datos es fácil equivocarse, pero la plataforma de la marca viene a facilitar la toma de decisiones para los usuarios.

La agenica How&How ha creado una identidad más vistosa para la categoría financiera. Con una marca denominativa con slabs serif que posee una versión condensada, en ambas tipografías vemos la letra de la «i» cortada por la mitad. También ha una serie de gradientes que acompañan las animaciones y material promocional.

Trackinsight se estableció en Francia en 2014 y compara ETF en América del Norte, Europa y Asia. Los ETF son similares a los fondos mutuos más comunes, pero se negocian a lo largo del día en la bolsa de valores, en lugar de al principio y al final. La marca denominativa se inspira en las gafas de lectura, como una herramienta que permite ver y tomar mejores decisiones. Es por eso que cada mitad del punto de la letra ‘i’ simboliza las gafas.

En la paleta de colores nos encontramos con degradados granulados que cortan la rigidez de los dibujos de iconos y elementos planos.La paleta de colores se inspira en los 80’s con: amarillo canario, lavanda y verde guisante. Además de colores complementarios como tonalidades azules y negras.

Referencias: