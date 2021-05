Tendencias 2021 de logotipos por Bill Gardner

Es una tradición anual leer el informe de tendencias de logotipos que Bill Gardner comparte desde su página LogoLounge. Agrupa una serie de logotipos que siguen una misma tendencia.

Informe de tendencias de logotipos 2021

Este año se trata de drama: comedia, tragedia y sátira. Una conexión con la experiencia humana.

Preparándome para el Informe de tendencias del logotipo de LogoLounge de este año, no pude evitar aterrizar en la palabra drama. No, no del tipo frívolo que se desarrolla entre socios en charlas pasivo agresivas, sino más bien al estilo del griego antiguo: comedias, tragedias y sátiras, expresiones que nos ayudan a conectarnos completamente con la experiencia humana.

A las empresas de diseño les fue muy bien o muy mal. O su teléfono estaba sonando constantemente o simplemente dejó de sonar por completo. El teletrabajo ha permitido relaciones distantes con los clientes y una mayor conectividad entre las oficinas virtuales, ha abierto oportunidades para aquellos que estén dispuestos a adoptarlo.

Los autónomos profesionales a menudo veían aún más trabajo, porque las agencias son más receptivas a los contratistas remotos. Es tan fácil conectarse con un diseñador interno en Zoom como con alguien al otro lado del país. Surgieron nuevos jugadores y los viejos se trasladaron a nuevos espacios.

FUE UN AÑO DE APRENDIZAJE ya que todos adquirimos nuevos conjuntos de habilidades y tuvimos que perfeccionar nuestro estilo de comunicación para adaptarnos al medio. Las personas que antes no estaban familiarizadas se reunieron únicamente a través de Zoom, Team, Skype, Google Meet, etc.

Las pequeñas empresas empezaron a florecer, ya que los trabajos secundarios tuvieron mucha actividad y movimiento. Y hasta que muchos de estos crezcan, dependeran de marcas artesanales de lotes pequeños para evitar ser tan pretenciosos como para ofrecer un negocio más allá de sus capacidades: la autenticidad importa.

Nuestro viaje a un modelo de negocio virtual saltó en el tiempo por necesidad. El floreciente negocio digital está tratando de encontrar la combinación entre lo elegante y lo personal.

Los productos relacionados con mascotas, plantas y limpieza captaron nuestra atención en el hogar, reinó la entrega y se ofrecieron nuevas habilidades a través de cursos en línea: cocina, escritura, arte, crochet, malabares, lo que sea. La conectividad fue nuestro factor impulsor y las interacciones cibernéticas fueron la opción higiénica.

LA GRAN PREGUNTA ¿Cuánto de esto permanecerá pegado a la pared durante los próximos años y cuánto es una debilidad reaccionaria?

Lo que sí sabemos por las tendencias gráficas es que oscilan en un péndulo. Cuando algo alcance la saturación, nos apresuraremos de regreso al otro lado para llenar el vacío.

Todo esto es una noticia excepcional para los diseñadores y especialmente para el branding. Esta infusión de nuevos productos, servicios y entusiastas tiene historias que contar y nosotros somos las personas para hacerlo.

«Las personas en branding son contratadas para contar historias y crear significado. Haz que el drama importe».

Los consumidores buscan orientación en territorios extraños y nosotros somos los exploradores y los guías. Las marcas tienen que estar donde están los clientes y este año no estaban en locales físicos, estaban en negocios en línea. Razones por las que las marcas deben diseñarse para vivir en el mundo RGB.

Por el contrario, sentimos una profunda necesidad de desconectarnos de la tecnología este año y conectarnos con la naturaleza. La ecología y el medio ambiente fueron temas importantes este año, con un ligero giro en todos los géneros hacia la sostenibilidad.

Como era de esperar, muchas de las tendencias están orientadas a mostrar un cambio en nuestra cultura o en una marca. Off Jog o Dirección desviada salta visualmente del nivel A al nivel B en un abrupto mensaje de cambio, mientras que Swingers o Balancearse y Spliced CBC o Uniones CBC muestran transiciones en el espacio.

La Electric Tape o Cinta Aislante y las Dog Tags o placas de identificación hablan de la inmediatez del mensaje sin seguir las convenciones pasadas para suavizar y mimar el mensaje: imperfección intencional y estratégica que habla de la estética.

Las Janus o Tipografía variables cambiaron de usar varias tipografías a tipografías variables que pasaron de serif a sans serif para demostrar que se podía hacer y demostrar metamorfosis extraordinarias.

Los logotipos Etched o Grabados de la vieja escuela regresaron con fuerza, pero fueron rediseñados para reproducirse digitalmente.

Abundan las serpientes en espadas y sushi en palillos, así como cada iteración del revolucionario puño en el aire. Los aguacates, las gotitas, las palmeras y los pinos y algunas criaturas lindas cortadas por la mitad para exponer sus entrañas, no son como asumimos.

Y COMO CON ABSOLUTAMENTE TODOS LOS INFORMES: es clave recordar que solo estoy informando lo que hemos encontrado al analizar minuciosamente los más de 35.000 logotipos enviados a LogoLounge desde el informe del año pasado. Esto se suma a revisar todas las presentaciones y actualizaciones importantes de la marca a nivel internacional durante el año pasado.

«Este es un informe de tendencias y NO un informe de moda».

Es una observación de la trayectoria y evolución de las direcciones clave del diseño. La idea no es imitar, sino usarlos para informarle hacia dónde se dirige nuestra industria y si puede pararse sobre los hombros de estos diseños y llevarlos a la próxima gran iteración o a un nivel completamente nuevo. Si es así, puede que seas el creador de lo que admiraremos con envidia dentro de un año. Es posible que haya creado los comienzos de la próxima tendencia excepcional.

Asterisk o Asterisco

No es de extrañar que después de un año con el uso desenfrenado de rayos y estrellas centelleantes de cuatro puntas, los diseñadores lideren una búsqueda del tesoro en busca de su próxima pequeña estrella.

Y aquí es exactamente donde han establecido la nueva tendencia del asterisco, que literalmente se traduce del latín como «pequeña estrella». Ya sea que desfile en la variedad de cinco, seis u ocho puntas, este ícono de puntuación ahora está firmemente arraigado en la lengua vernácula gráfica del diseñador. Incorporado como un actor secundario en un logotipo más complejo o con un papel protagónico en solitario, esta marca encabeza nuestra lista con la mayor cantidad de créditos anuales y probablemente se encontrará durante algunos años en las marcas actualmente en preproducción.

Aunque Walmart y FedEx Office han lucido marcas derivadas de asteriscos durante más de una década, la popularidad resurgente generalmente se centra en la iteración sans serif. Esta estética limpia escala bien y se lee universalmente como un sol, una estrella, una flor, una chispa o una idea y por supuesto como una señal de posible omisión o para tomar nota. Curiosamente, una iteración alternativa también está ganando terreno en la que el símbolo se modifica al dejar caer visualmente el punto de convergencia para crear un representante descentrado del cannabis. ¿Nos referiremos a esto como un Yerberisco?

El asterisco está demostrando ser mucho más flexible que su uso para censurar los caracteres para contraseñas. Visualmente, este símbolo se puede interpretar y embellecer ampliamente sin perder su significado lingüístico imbuido. El único aspecto negativo es el de los consumidores atentos, mirando hacia abajo y buscando una nota al pie de página.

Off Jog o Dirección desviada

Esta es quizás una de las tendencias más intrigantes del año, fácil de detectar una vez señalada, pero difícil de definir.

Imagínese cualquier banda o cinta que se altere y reanude su curso. Es ese punto de alteración lo que interesa, no lo que sucede antes o después. Ese hecho a lo largo del camino podría ser un cambio de marcha, la adopción de un nuevo proceso o el ingreso a una nueva generación. Puede ser una transición de espacio, materiales, propiedad o producto, pero independientemente del camino, una vez alterado, sigue adelante fiel al curso.

Siguiendo de izquierda a derecha, el logotipo de Bancontact se lee como una cinta girando media vuelta exponiendo su lado dorado y avanzando con una nueva elevación. Eisbach usa una alteración casi idéntica, pero el trío de bandas refleja el punto de quiebre en el agua para surfear. Lo que une todas estas marcas es el movimiento que crea una unión tenue entre el antes y el después que apenas permite salvar la brecha. Un poco como glorificar el momento. No hay duda de que ocurrió, pero queda poca evidencia. Desde la perspectiva de un diseñador, esto crea una narrativa de continuidad unida a un momento de cambio significativo. Hubo un contratiempo, bueno o malo, pero estamos en camino, tal como lo planeamos.

Spliced CBC o Uniones CBC

Fue en 1974 cuando Burton Kramer elaboró el logotipo caleidoscópico de Canadian Broadcasting Corporation, al que se conoce coloquialmente como el diseño de la pizza explosiva.

Aunque actualizado e iterado a lo largo de los años, la cáscara del diseño original permanece con un círculo rojo que irradia una geometría facetada, como se puede ver a través del ojo de una libélula. Y aunque el logotipo de CBC no fue el primero ni el último en adoptar este elegante efecto de explosión, ciertamente es hasta el día de hoy el más visible, y ahora está impactando a una generación de diseñadores ausentes en su nacimiento.

Una serie de fragmentos decrecientes que se proyectan fuera de un elemento central es la firma de este motivo. Cada unión se expande pero se disipa visiblemente como las ondas de un guijarro arrojado en un estanque. Proliferación, multiplicación y alcance vienen a la mente con este concepto que parece la mitosis encarnada. Sony Music Publishing riffs en este aspecto perfectamente para representar la difusión de sonido y la entrega de un producto digital. Varios en esta nueva generación reconocen que las partes no tienen que estar desconectadas físicamente del anfitrión para demostrar la idea. A pesar de que la marca CBC original muestra una paleta de colores secuencial soleada, la mayoría de estas marcas de tendencia han adoptado un solo tono, entendiendo que los gráficos transmiten cambios suficientes y que los colores escalonados pueden ser ir demasiado lejos.

Electric Tape o Cinta Aislante

No estoy seguro de si esto es un paso adelante o atrás cuando el medio de elección de un diseñador es un rollo de cinta aislante.

Aterrizando en algún lugar entre una aplicación brutal de grafiti y un diseño monolineal finamente refinado, estos logotipos han adoptado la actitud de un malhechor. El tipo de arte que podría esperar ver en el costado de un camión de servicio cuyo propietario no podía pagar un cartel de vinilo. Este estilo de bricolaje generalmente se elabora con tiras rectas de ancho común, que no pueden mostrar una esquina sin un corte duro, y se improvisa con poca preocupación por limpiar las uniones.

Cuán completamente apropiado para la ingeniosa Asociación Checa de Skateboard, machacando al león rampante de dos colas de la República con una tabla de skateboard. Las esquinas mal registradas y la estructura inflexible dan una sensación traviesa a este grupo de marcas que las hacen completamente accesibles y eliminan cualquier duda de que nadie los está tomando demasiado en serio. La flexibilidad de este estilo le permite transformarse de imagen a tipografía, pero se vuelve más evidente en ausencia de curvas. Esta calidad ingenua va a tener un mercado bastante finito, pero cuando hay una necesidad de eliminar por completo cualquier manto pretencioso, garantizado, esta es la forma rápida de hacerlo.

Tendencia Trans Flip o Adornos facetados

Hipnótico, fascinante y fascinante, todos vienen a la mente al contemplar estos logotipos de adornos facetados.

Algo sobre la simetría rítmica y la luz interior te permite perderte en su profundidad. Imagínese cualquiera de estos antes de ser volteado e incrustado sobre sí mismo, y puede ver cómo esa transparencia en capas es un multiplicador de fuerza. Por razones prácticas, cuantas más capas tenga, más profundo se vuelve el color a medida que comienzan a superponerse. Incluso cuando se utilizan capas opacas o un degradado modesto, la ilusión de profundidad puede ser igualmente fascinante. Ciertamente, este no es el primero de estos que hemos visto, pero este es el año en que realmente parecen proliferar.

Cuando la transparencia en capas es un factor, demasiados pasos sutiles de tono pueden convertirse en un desafío de administrar incluso en un entorno RGB. Por necesidad, esto también puede crear suficientes celdas de color secuenciales para que la integridad de un logotipo se pierda a medida que se reduce. Con la popularidad de los campos de color degradados, esta técnica de escalonamiento tonal ofrece a los diseñadores la opción de crear un trance de color sin degradado que es igual de atractivo. Aunque los ejemplos que se muestran aquí muestran simetría especular, esta misma técnica se está utilizando con igual éxito en algunas aplicaciones asimétricas. La ventaja para un cliente que adopta esta dirección es una visión atractiva que representa la perspectiva de una relación ordenada y transparente.

Stacked o Apilados

A veces, puede haber un área muy gris entre el diseño de logotipos y el diseño de iconos.

O en esta tendencia, una zona blanca es más apropiada. Los consumidores se han sentido cómodos con la avalancha de símbolos, pictogramas y emojis que pueblan incluso la interfaz más oscura. No solo el idioma internacional en su dispositivo móvil, sino también para guiar el inflado de los neumáticos, la configuración de la plancha, el reciclaje, la frecuencia cardíaca, la ovulación y cualquier otro sustantivo o función que pueda comprender. Estos íconos recompensan a los diseñadores con lo que, en última instancia, es una utopía visual universal en la que basarse. Una cornucopia virtual de bloques de construcción gráficos y así es exactamente como se apilan.

Dame un símbolo para un resort excepcional. Bueno, veamos, olas, una casa y el sol para unos rayos realmente buenos y un bronceado moreno. Apílelos y listo. Francamente, esa es una marca muy bien diseñada y la idea de traer elementos visuales asociados con un lugar no es nada nuevo. Lo que probablemente sea nuevo es nuestra capacidad para derribar visualmente la industria del cine o la fotografía a un anillo en un cuadrado y una serie de marcas de control flotantes para un tablero de chapaleta. Seis cuñas cortadas en un círculo y un cuadrado nos transportan a un paraíso tropical.

Estas marcas son precisas y agradables espacialmente con su combinación de espacio positivo y negativo. Aunque pueden parecer algo genéricos, también pueden indicar la propiedad y la autoridad del género simbólico que representa su logotipo.

Quads o cuádruple

Solo porque así son las cosas, las cosas realmente importantes en la vida tienden a venir en cuatro, como las estaciones, las direcciones cardinales, los símbolos en una baraja de cartas, los cuatro fantásticos de Marvel, los cuatro fabulosos y CMYK.

Puede que me haya perdido algunos aquí, pero este año los diseñadores no lo hicieron. Los cuartetos estaban en su mente y, en particular, había una verdadera obsesión con la práctica ordenada de dividir un cuadrado. Tenemos que admitir que un cuadrado es un elemento fundamental para el diseño de logotipos y espera… ¡la forma tiene CUATRO lados! Ya sea que se haya utilizado para empaquetar cuidadosamente cuatro iniciales o socios u ofertas, no era un mandato para esta tendencia, ya que podría haber sido una forma de señalar diversidad o abundancia en un recipiente ordenado.

La marca se trata en gran medida de crear consistencia y poder demostrar el orden en un logotipo puede ser fundamental para nuestro oficio. Cuando se aplica al cliente apropiado, mucho mejor. Entre otros, no es sorprendente ver estas marcas que representan la arquitectura, los museos, los constructores y las entidades urbanas a las que a menudo se recurre para crear una organización espacial. Debido a que dividir un cuadrado en cuadrículas crea cuatro cuadrados más, reúne un grupo de elementos, cada uno lo suficientemente grande como para escalar bien como parte de un solo logotipo. Estos pueden volverse muy trabajados en detalle y una estética de diseño espartano puede ser una ventaja, por lo que lo que parece ser una geometría básica dentro de la geometría básica o las formas de las letras.

Chains o Cadenas

Siempre me enseñaron que el camino más rápido del punto A al punto B es una línea recta.

Entonces, básicamente, la línea serpenteante es para alguien con demasiado tiempo en sus manos o se trata más de la estética del viaje que del destino. Estos pensamientos me vienen a la mente con este conjunto de marcas que usan una composición de semicírculos alternativamente volteados y reunidos en una cadena como si estuvieran conectados en sus puntas. Cualquiera de estos probablemente podría haberse servido utilizando una línea serpentina, pero sin el efecto o el peso visual creado aquí. El vapor, el humo, las olas o cualquier otra buena razón para usar la línea ondulada simbólica parece haber sido un candidato para esta técnica que ve un aumento en el diseño de logotipos durante el último año.

Utilizada en un papel secundario como el vapor que sale del cuenco o para crear un patrón geométrico simple, esta técnica agrega un campo rítmico a una marca con un esfuerzo visual mínimo. El método se vuelve más desafiante cuando el enfoque central de la marca como correr hacia adelante con demasiados enlaces, ya sea vertical u horizontalmente, limita la escala. Es perfecto si está tallando una letra s pero no demasiada. Será interesante ver dónde evoluciona esto, ya que está a un paso de describir el espacio tridimensional de una espiral con una línea que atraviesa su núcleo.

Janus o Tipografía variables

Las fuentes variables han contribuido tanto a cambiar el panorama del diseño en los últimos años como cualquier herramienta que hayamos introducido.

Fuente variable Fluida.

Gran parte de la fascinación por una tipografía que se puede manipular fácilmente en varios grosores y anchos aprobados ha estado en las demostraciones visuales de la transformación que se está produciendo. Solo menos cautivador es el resultado estático de cualquier característica en la que aterrice el usuario. Reconozca lo que es debido, pero solo debería sorprendernos modestamente este próximo paso en la evolución. Un diseñador astuto planteó la pregunta, ¿Qué sucede si creamos una tipografía variable que cambia de una fuente serif, por ejemplo, a una opción sans serif muy diferente?

Aprovechando la premisa, los diseñadores hicieron todo lo posible para mostrar una demostración analógica de tipografías variables mediante la creación de marcas de palabras donde cada letra cambiaba secuencialmente de peso u otro atributo. Evolved By Nature clava visualmente el proceso de evolución en su marca denominativa, pero se vuelve aún más evidente a medida que cada letra, de izquierda a derecha, comienza a mudar serifas hasta que la esbelta transfiguración final es evidente. Incluso el logotipo de asterisco de Evolved pasa por una transición similar pero en límites mucho más estrictos. Esta es una técnica que brilla cuando se trata de demostrar diversidad y cambio.

Canal Brasil toma un camino aún más descarado y entretenido hacia esta tendencia con una animación en bucle de formas de letras, cada una en plena transformación, como si lo sorprendieran derrochando poción multijugos.

Merger o fusión

Cada uno de nosotros en algún momento hemos mirado el cristal de una ventana cubierto con gotas de lluvia de una ducha.

Una gota con la gravedad justa comienza a gotear a través del vidrio fusionándose con la siguiente, luego con la siguiente, hasta que crea un riachuelo de agua que corre hacia abajo devorando cada gota a su paso. Hay una naturaleza aleatoria en esto, pero también una inevitabilidad de que cada gota se suma al poder del todo. El magnetismo une los elementos y lo que una vez fue una cadena de dos o tres gotas podría convertirse en un torrente. Estos logotipos demuestran la fuerza multiplicada de los que se han sumado al esfuerzo así como las cuentas individuales preparadas para sumarse al movimiento.

Una caída de edificio utilizada en este escenario se mantiene firme por sí sola en una cúpula perfecta. Es completamente autosuficiente pero en una proximidad tensa a solo una fracción de convertirse en parte de algo más grande. Estos logotipos representan la fuerza en números o una ampliación de la capacidad. Demuestran una facilidad de mezcla y una capacidad mercurial para reaccionar. La mayoría de estos logotipos demuestran este proceso con una cadena de uniones, capturadas en el segundo momento en el que se produce la fusión. Instantáneas tomadas en el momento perfecto para atraer mejor la imaginación del consumidor.

O’Really O ¡Oh!

Probablemente no haya una forma más fundamental para un diseñador que el círculo.

Se trata de un nivel de perfección que es terriblemente implacable y somos bendecidos como diseñadores de que el software de diseño puede crear los círculos una y otra vez dentro y fuera de ellos. Y otro círculo derivado del primero, pero un poco más pequeño y exactamente centrado, y ahí está tu anillo. O una letra O si trabaja con Avante Garde. ¿Y puede parecer que al producir el anillo, la única decisión real que se debe tomar es con respecto al grosor, claridad, medio, audaz o negro? Pero como atestigua esta serie de hermosos logotipos, hay mucho más. Y la mayor parte es por qué este grupo de logotipos incluso puede considerarse una tendencia, ya que hemos estado rompiendo anillos y llamándolos logotipos durante generaciones.

Es el uso de degradados o un efecto de semitonos lo que realmente hizo que esta forma saltara a la cima de la popularidad. Sí, un anillo aún transmite eternidad, unidad, perfección o un ciclo. Señala la finalización y no está roto y el agujero en el medio puede transmitir un pasaje o una ventana o portal. Todas esas connotaciones son ciertas, pero con el tratamiento de la superficie a un lavado de tono y se expone un nuevo mundo de simbolismo. No es solo un ciclo, sino uno de frío a calor, de noche a día, o bien sombreado, el anillo adquiere dimensión. Los degradados pueden vagar por el perímetro del anillo o extenderse por la superficie o incluso disminuir en un abismo interior. Y aunque es genial si su nombre comienza con una O, el poder imbuido de esta forma supera con creces la mera asociación como un monograma.

Swingers o Balancearse

Deje que un diseñador disipe la ley de movimiento de Sir Isaac Newton de que «un objeto en reposo permanecerá en reposo».

Francamente, no anticipó que los diseñadores agreguen bandas de movimiento o un vórtice visual para acelerar o hacer girar un objeto desde su lugar de descanso en la mente del consumidor. Los diseñadores son una banda bastante inteligente y si un proyecto requiere la demostración estática del movimiento, no hay escasez de soluciones en su kit de trucos. Girando, saltando, volando, explotando, corriendo y todas las demás cosas se han presentado una y otra vez, pero este año los diseñadores de logotipos han empezado a balancearse.

Los Swingers, como los hemos llamado, son aquellas marcas que quieren demostrar movimiento pero están atadas a un principio o núcleo que indica estabilidad. Estas marcas pueden representar una entidad que está girando desde una posición anterior. Posiblemente este efecto de bisagra refuerce la idea de que la estabilidad y la flexibilidad no se excluyen entre sí. Las marcas que utilizan la transparencia para transmitir una serie de fotogramas en movimiento transmiten apertura y claridad, y todos estos logotipos definen el espacio a través de la dimensión óptica. Ya sea que estos logotipos parezcan balancearse, aletear o agitarse con la brisa, ninguna de las entidades que representan parecen ser objetos en reposo.

Existe ese cierto encanto, belleza y finalidad que se une a la idea de agrupar todas tus estadísticas vitales en una pequeña pastilla de metal con un límite de 72 caracteres.

Las decisiones se toman a medida que la información pasa por la clasificación de abreviaturas sospechosas, detalles eliminados y simplemente determina qué es crítico y qué no. Una cadencia es evidente cuando se observan estas soluciones que ignoran el kerning o las modificaciones de letras cuando las palabras se mueven por el interior de las curvas y tienden a consumir cada ápice de espacio. Aunque esta tendencia puede permitir que un tipo de letra adicional se introduzca en la solución, a menudo se elaboran con una fuente poco llamativa con un solo peso y tamaño en puntos.

Las restricciones por las que vivimos llevan a los creativos a soluciones excepcionalmente inteligentes y estas marcas lo reflejan. Para el cliente, estos logotipos representan, exhiben simplicidad y funcionalidad que es directa y honesta. El texto en sí se convierte en decoración o en un patrón que se utiliza para definir o repetir la forma de la etiqueta, mostrando un nivel de ingenio. Como regla general, estos logotipos evitan el uso de símbolos gráficos en la combinación de letras, lo que significa que la forma externa se convierte en la única señal icónica. Encontrar al cliente con la estética adecuada para representar esta marca es clave. Al igual que el aspecto correcto, en la persona equivocada, la naturaleza involuntaria de este logotipo es completamente intencional.

Etched o Grabado

Las mascotas y los logotipos, tal como los conocimos, a menudo se extrajeron del arte publicitario grabado utilizado incluso antes del cambio de siglo anterior.

Los Smith Brothers o el hombre de Quaker Oats o incluso Nipper, el perro de RCA Victor con la cara burlona, fueron extraídos del arte que se usaba para poner las mercancías. Esos logotipos estaban grabados y llenos de encanto nostálgico de cuando el mundo era más inocente, pero ilustrados de esta manera únicamente porque esa técnica era esencial para la impresión. Nuestro continuo enamoramiento por este estilo no tiene nada que ver con la reproducción, sino con la reflexión sobre productos imbuidos de cualidades de una generación anterior.

Es un comentario justo que logotipos e insignias finamente grabados hayan colgado o hayan sido recientemente elaborados como un artefacto de otra era durante eones. Sin embargo, esta reciente temporada de marcas ha estado plagada de un número cada vez mayor de logotipos exactamente de este tipo. Una suposición justa es que dos cosas han convergido para que esto ocurra. En primer lugar, ha habido una fiebre empresarial en los últimos años para proporcionar productos y servicios seleccionados y / o de lotes pequeños que contrarresten a los gigantes. En segundo lugar, ha habido una serie de ilustradores y diseñadores capaces que se han dedicado a las botellas de ginebra y las cajas de chocolate con exactamente este estilo. Ahora están llenos de combustible y listos para cumplir. Los niveles de calidad y los estilos varían desde ingenuos hasta muy pulidos y sofisticados, pero todos transportan al consumidor a un lugar intangible.

Rods o Varillas

La perspectiva tiene mucho que ver con todo.

Posiblemente, la diferencia entre un punto y un guion es realmente el ángulo desde el que se ve. Mira la punta de una varilla desde fuera del centro nos da un eje que disminuye el ancho y se redondea en cada extremo. Comience a distribuirlos en una matriz ordenada y tendrá los ingredientes de este conjunto de tendencias. Dale al centro un pequeño giro y el mismo logo evoca la rotación de un vórtice que gira gradualmente.

Es fácil dar el salto a este conjunto, ya que es un derivado de las auras y los halos empleados con tanta frecuencia en los últimos años. Se trata más de los ejes en sí mismos que de proporcionar un nimbo para circunscribir una característica central. El redondeo de los extremos de estos los mantiene amigables y accesibles y realmente es su elemento distintivo. En esta pantalla, observará que el efecto es igualmente impresionante con un solo tono o cuando se utilizan degradados para definir la forma y la distancia. Estas marcas casi siempre se proyectan desde un centro vacío incendiado por un estallido de luz y transmiten una sensación de expansión, esperanza y alcance. Se trata de la gestión de la acción y menos de su causa.

En el año 2021 Bill Gardner ha realizado por decimo octava ocasión el informe de tendencias de logotipos. Este texto es único en su tipo. Cada año, ofrece la oportunidad de revisar literalmente miles y miles de logotipos uno a la vez, buscando matices y artefactos de tendencias emergentes. Como reconocemos que cada diseño representa horas y horas de pensamiento y lucha por parte de diseñadores de todo el mundo, nos sentimos tan honrados y asombrados como siempre por su dedicación al oficio y agradecidos por el importante papel que desempeñan al ayudarnos a crear estos informes. Así que gracias a todos los diseñadores que han contribuido y contribuirán a los informes de tendencias entonces, ahora y en los años venideros.

¿Estás en diseño o marketing? Únase a LogoLounge para ver en tiempo real lo que está sucediendo en el mundo del diseño de logotipos.

Este texto ha sido creado por Bill Gardner y traducido al español por: El Poder de las Ideas.