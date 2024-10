En esta nota hablaremos del rebranding de Lowry, pero antes un poco de historia. Establecido en el año 2000 Lowry un sitio que se especializa en el arte, tiene como lema:»Sea lo que sea por lo que estés aquí, nosotros estamos aquí para ello». Ubicado en el corazón de los renovados muelles de Salford en el Gran Mánchester, Inglaterra. The Lowry es un edificio emblemático de la arquitectura con una identidad única y dinámica. Se alza sobre los muelles regenerados y es un edificio acogedor, diseñado para reflejar los paisajes circundantes y las vías fluviales florecientes en sus superficies de vidrio y metal.

The Lowry abrió sus puertas el 28 de abril de 2000 y reúne una amplia variedad de artes escénicas y visuales bajo un mismo techo. Una oportunidad para presentar lo mejor entretenimiento y educación en las artes, The Lowry tiene como objetivo brindar a todos el acceso a nuevas áreas de creatividad y abrazar a su amplia comunidad. The Lowry alberga dos teatros principales y un espacio de estudio para las artes escénicas (1730, 466 y 180 asientos respectivamente) . Presenta una gama de eventos como: teatro, ópera, ballet, danza, musicales, espectáculos infantiles, música popular, jazz, folk y comedia y espacios de galería (1610 metros de superficie).

Rebranding de Lowry: proyectando creatividad e inclusión

The Lowry aumenta las oportunidades de interacción social dentro de la comunidad y genera un espíritu de participación. Por encima de todo, es un lugar emocionante y estimulante para la educación, la recreación y la creatividad. Un restaurante, cafés y bares están situados a lo largo del lado sur del edificio, con espectaculares vistas al agua y, cuando hace buen tiempo, pueden extenderse a las terrazas del muelle con vistas al extenso Canal Marítimo de Manchester.

Animación con la nueva identidad de marca de Lowry.

Recientemente Lowry ha presentado una nueva identidad de marca que coincide con su 25.º aniversario. Un proyecto realizado por el estudio EDIT especializado en branding y con sede en Manchester. El elemento más llamativo de la nueva identidad es su tipografía industrial, el uso del lenguaje y una paleta de colores renovada. Además de una serie de activos que capturan la cultura y la esencia de ese espacio. Una identidad que resalta la creatividad, la accesibilidad y la inclusión, valores que ayudan a fortalecer la misión de Lowry.

Lowry: un espacio cultural en Salford

Como mencionamos al inicio de esta nota Lowry se encuentra en Salford Quays, desde el años 2000 se ha convertido en un referente cultural y artístico en la región. Se encuentra cerca de la comunidad de Media City UK. A pesar de ser un referente muchas personas asociacian el sitio exclusivamente con el teatro. Esto limita la verdadera misión de Lowry que es un espacio cultural y artístico con galerías, programas de aprendizaje y actividades comerciales. El desafío para el estudio EDIT fue cambiar la percepción de la gente para entender la diversidad de propuestas que ofrece el sitio.

Elementos animados de la identidad: Redes Sociales, Paleta de colores, Estilos, etc.

Sitio web y aplicaciones impresas.

Rachel Miller, representante de Lowry, comenta: «Desde el primer día, EDIT comprendió el desafío de nuestra complejidad y valoró nuestros logros, impulsados por la creatividad durante estos 25 años».

Lowry una identidad moderna y actual

En el rebranding de Lowry se captura la esencia de Salford y su comunidad. El estudio EDIT se inspiró en la arquitectura e interiores del edificio para crear la nueva tipografía robusta y su paleta de colores. Según comenta Khadija Kapacee, directora general de EDIT, el objetivo era «crear una marca que refleje la cálida bienvenida que ofrece Salford al entrar en Lowry». Una identidad con un tono de voz accesible y directo, se elaboró en colaboración con Reed Words, reforzando su mensaje de inclusión: «Sea lo que sea que estés aquí, nosotros estamos aquí para ello».

En Lowry podremos encontrar exposiciones contemporáneas. El movimiento dentro y a través del edificio genera un aire de teatralidad, festividad y expectación. La disposición de The Lowry anima a los visitantes a explorar y disfrutar de la variedad de instalaciones que alberga, durante todo el día y la noche. Una ruta abierta con rampas y vistas espectaculares conecta los vestíbulos del teatro y los espacios de la galería, formando un paseo público alrededor del edificio, que une todas las actividades. The Lowry, un nuevo e impresionante punto de referencia internacional, es una atracción turística «imprescindible». No solo un lugar, sino un destino.

Un sitio comunitario que va más allá de lo artístico

Lowry es un lugar que va más allá de las artes, creando un compromiso entre la comunidad de Salford y su bienestar. Sólo un 6% de su financiación proveniente del gobierno, es una institución que se autofinancia y que fomenta la creatividad en diversas áreas. Karen Hughes, directora creativa de EDIT, comenta: «Sentimos que su anterior imagen era demasiado humilde, y quisimos crear una identidad imposible de ignorar».

El nuevo enfoque se alinea con la Estrategia de Salud Creativa del Gran Mánchester, la cultura mejora al bienestar de sus ciudadanos, un concepto con el que Lowry está completamente de acuerdo.

Varias aplicaciones impresas.

Capturando la esencia de la ciudad de Salford

El rebranding de Lowry también requirió de la ayuda de Shaw&Shaw, un equipo de fotógrafos de Manchester. Esto hizo que el estilo fotográfico se sienta mucho más dinámico, energizante y lúdico. Refleja la esencia de la ciudad y todas las actividades que se pueden disfrutar dentro de Lowry. Otro detalle a tomar en cuenta es el sistema modular inspirado en los azulejos del edificio. Un sistema que se siente fresco y versátil, permitiendo adaptarse a las diversas experiencias dentro de este espacio.

Otro detalle interesante en el logotipo es que lo han simplificado eliminado la palabra «The» del nombre. Ahora el lugar se conocerá como: «Lowry», esto permite que sea más simple y flexible, también generar mayor recordación.

El futuro de Lowry

La nueva identidad ha sido colocada en todos los espacios del centro. Y estará totalmente lista en los próximos meses, con una campaña pública que se lanzará tanto en Salford y Manchester. Julia Fawcett, directora ejecutiva de Lowry, comenta: «Esperamos que esta imagen más audaz y accesible nos permita conectarnos con más personas, haciendo de Lowry un lugar donde la creatividad puede ser disfrutada por todos».

Publicidad Exterior.

Análisis del rebranding de Lowry

Es un rebranding completo para la marca Lowry. Todo comienza con el logotipo anteriormente utilizaban la palabra «The» y un imagotipo cuya parte icónica eran dos formas geométricas simples. Todos estos elementos se han suprimido y ahora estamos ante una marca denominativa sans serif super condensada con la palabra Lowry. Una tipografía que se inspira en la arquitectura del edificio, al igual que su lenguaje visual que se siente modular y flexible.

Se crea una identidad mucho más profesional que permite expandir la funcionalidad de Lowry para su comunidad. Es un centro que va más allá del arte, es inclusivo y vibrante, siguiendo valores de accesibilidad y creatividad que son parte de la ideología de la institución.

Es un cambio que muestra una identidad más moderna y dinámica, con una tipografía industrial y una paleta de colores más llamativa. El objetivo es celebrar su aniversario 25 y al mismo tiempo llevar el centro a un mayor público, recordando que estamos ante un centro que se considera un lugar para la escena cultural de Salford.

Referencias: