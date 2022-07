Nuevo logotipo futurista para Orion Pictures

Establecida en 1978 Orion Pictures es una productora estadounidense de películas propiedad de Metro-Goldwyn-Mayer. Algunas de las míticas obras que se han producido bajo este sello son: Terminator, RoboCop, The Silence of the Lambs, The Addams Family, F/X, F/X2, Monkey Shines, Bill & Ted’s Bogus Journey, etc.

Nuevo logotipo y visión para Orion Pictures

Orion Pictures es una marca legendaria con un futuro incierto. Por ella han pasado directores como: Woody Allen, James Cameron, Jonathan Demme, Oliver Stone, entre otros. Esto marcó su época dorada de 1978 a 1992. Durante esta semana, la empresa ha presentado su nuevo logotipo y visión de empresa, un cambio radical que tomó por sorpresa a los fanáticos. La agencia encargada del nuevo logotipo es la boutique creativa de Los Ángeles, Gravillis, propiedad de Black.

La nueva visión es: “Orion se centra en la narración inclusiva en el cine mediante el desarrollo, la producción y la adquisición de largometrajes que amplifican las voces desatendidas tanto delante como detrás de la cámara”.

Detalles del logotipo.

Una identidad más inclusiva

Desde 1997, Orion ha sido propiedad de Metro-Goldwyn-Mayer. Recordemos que en 2020 MGM presentó su nuevo logotipo y manifestó sus deseos de convertirse en una marca con una dirección más inclusiva y así ampliar su mercado en sus producciones. Con Orion Pictures han querido rescatar esos valores y evolucionar en esa dirección.

La nueva identidad de Orion Pictures fue presentada el jueves 21 de julio. Un diseño que se siente más moderno, y que ofrece una nueva dirección creativa para la empresa de MGM.

Vídeo presentación del nuevo logotipo de Orion.

«Tras la incorporación de la veterana ejecutiva y productora Alana Mayo como presidenta en 2020, Orion Pictures se acercó a nosotros para gestionar el histórico relanzamiento de su estudio. Creamos una nueva visión revolucionaria que capturó el enfoque exclusivo de Orion en las voces subrepresentadas y la narración auténtica».

Agencia Gravillis, caso de estudio.

«Diseñamos un logotipo nuevo y audaz y un logotipo animado que incorpora la imagen familiar del espacio, pero que lleva al estudio hacia adelante con una dimensión emocionante, colores vivos y movimiento dinámico. Nos asociamos con Kid Moxie para el diseño de la música para mejorar la experiencia cinematográfica. Logotipo, movimiento y AV».

Agencia Gravillis, caso de estudio.

Análisis de la identidad de Orion Pictures

Estos cambios son los que suelen herir la sensibilidad de los fanáticos, un logotipo que acompañó a tantas producciones que se convirtieron en clásicos, ahora es relanzado para tener un enfoque más inclusivo. La nueva marca denominativa continúa la temática inspirada en la constelación, sin embargo se abandona el diseño monocromático.

El nuevo logotipo presenta una paleta de colores multicolor, casi como si fuese iridiscente, en la palabra destacan diferentes tonalidades de azules, verdes, rosas y morados. Los deseos de MGM son claros, seguir construyendo un legado cinematográfico bajo la marca Orion Pictures, sin embargo es un cambio que leyendo redes sociales, no deja contento a todos los fanáticos.

