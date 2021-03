Metro Goldwyn Mayer: Un nuevo león en 3d para su animación y logotipo

Un clásico del cine el famoso León de Metro Goldwyn Mayer ha cambiado su diseño. Ahora es un personaje en CGI en lugar del Live Action que todos recordamos.

MGM Studios anunció que su famoso León bautizado como Leo, tendrá un nuevo diseño. La empresa de medios estadounidense, involucrada principalmente en la producción y distribución de largometrajes y programas de televisión, tiene uno de los personajes más icónicos del mundo del entretenimiento.

El cambio ha logrado opiniones polarizadas en los redes sociales. Aún así la empresa con sede corporativa en 245 North Beverly Drive en Beverly Hills, California, espera que al final logre conquistar el corazón de sus fanáticos.

Metro Goldwyn Mayer un cambio en más de seis décadas

El León llamado Leo pudimos verlo en miles de películas y series. Recuerdo que era parte de las caricaturas de Tom y Jerry o las películas de James Bond. La animación del inicio de esas producciones, ha utilizado a lo largo de su historia siete leones distintos. Esta es la primera vez que será remplazado por un león en 3 dimensiones.

MGM nació cuando el estudio de Samuel Goldwyn se fusionó con Metro Pictures (perteneciente a Marcus Loew) y otro estudio propiedad de Louis B. Mayer. Así fue bautizado con el nombre de ‘Metro Goldwyn Myer‘ y en esa época se creó el logotipo de MGM.

Esta es la primera ocasión en que el León será renderizado en CGI. La polémica decisión no agradó a todos los usuarios en las redes sociales.

Evolución del logotipo de MGM

El primer logotipo de MGM nació en el año 1924. A pesar de ser en blanco y negro, se parecía bastante al que conocemos hoy en día. Slats fue el primer nombre utilizado por el León que más tarde sería bautizado como Leo. El animal fue entrenado por Volney Phifer luego de nacer en el zoológico de Dublín.

Howard Dietz (conocido publicista, letrista y libretista) fue quien creó el logotipo. Eligió al león en honor a su Alma mater, la Universidad de Columbia. Ya que sus equipos deportivos eran conocidos como ‘Los Leones’.

En el primer vídeo del León Slats. El personaje no ‘rugía’ en el video. Un elemento sonoro característico en sus sucesores. En 1936, Slats murió. El animal pertenece en exhibición en el Museo McPherson en Kansas.

Los 7 leones que han sido parte del logotipo se llamaban: Slats, Jackie, Telly, Tanner, George y finalmente Leo. Por primera vez veremos una versión en CGI que rendirá homenaje a la rica historia del personaje del León de MGM.

Leo pudo ser visto en la mayoría de las películas de MGM a partir de 1957 y era el león más joven en ese momento. Hay una versión impresa del león dorado monocromático «estilizado» sobre un fondo azul encerrado en un círculo simple.

Una evolución no una revolución

Evolución de Leo a través de la historia.

El nuevo logotipo iba a ser lanzado originalmente en la nueva película de James Bond de No Time to Die. Pero no fue posible debido a la situación actual que vivimos. MGM describe el nuevo diseño como «una evolución, no una revolución». Así lo indicó en una entrevista con Adweek, el director de marketing del estudio, Stephen Bruno, dice que el diseño es un «compromiso con el diseño art decó dorado y atemporal que ha definido la marca desde 1924».

Análisis del nuevo logotipo de la Metro Goldwyn Mayer

El personaje del León ha sido memorable para muchas generaciones. Remarca en cierta forma la importancia de tener un logotipo y simpatizar con un público durante varias generaciones.

En el nuevo diseño en CGI vemos un Leo muy fiel a su versión original. Con un acabado más nítido y un dorado mucho más intenso y lleno de brillos. El resultado es un diseño vanguardista que se inspira en la versión del pasado. Al ser un diseño enfocado en formato cine, es muy distinto a la tendencia plana y simple de los logotipos de hoy en día. Eso además logra que gane mucha personalidad.

¿Cuál es el problema del León en 3d? El problema del nuevo león es que han remplazado un Live Action por una versión en 3 dimensiones. Un Animal extremadamente detallado, paradójicamente se siente un poco falso. Algo así como la hipótesis del Valle Inquietante en humanos. ¿Ustedes qué opinan?

Referencias: