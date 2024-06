Establecido en 1985 Verizon Communications Inc. (Su nombre inicial fue Bell Atlantic), es un conglomerado multinacional de telecomunicaciones estadounidense con sede en 1095 Avenue of the Americas en Midtown Manhattan, Nueva York. El capital social de Verizon es un componente del Dow Jones Industrial Average. Es la segunda empresa de telecomunicaciones más grande del mundo por ingresos.

En 2015, Verizon se expandió hacia la propiedad de contenidos al adquirir AOL, y dos años después, adquirió Yahoo! Inc. AOL y Yahoo se fusionaron en una nueva división llamada Oath Inc., que pasó a llamarse Verizon Media en enero de 2019, y se escindió y pasó a llamarse Yahoo después de su venta a Apollo Global Management.

Verizon presenta un nuevo Logotipo y muestra sus ofertas y descuentos de Transmisión para sus clientes

Nuevo logotipo de Verizon con una «V» luminosa

Verizon ha mostrado su nuevo logotipo que evidencia su evolución. Un diseño que se centra en la letra «V» ahora es más luminosa y se utiliza junto a la marca denominativa o como un monograma independiente. Es el mayor cambio que ha realizado la marca en más de 2 décadas, recordemos que el diseño anterior fue en 2015 pero seguía la línea de los anteriores. Siempre conservaban un check o palomita.

El nuevo diseño es totalmente distinto y marca una nueva etapa para la empresa. Refleja los valores de la empresa uniendo las palabras «veritas» (verdad) y «horizonte» formando así su nombre completo Verizon.

Verizon nuevas ofertas y descuentos

Verizon muestra su programa myHome

Además de renovar su logotipo, Verizon presentó su nuevo programa myHome. Una propuesta inspirada en su popular oferta móvil myPlan. Un programa que ofrece a los clientes de banda ancha residencial mucha más flexibilidad. Ahora podrán combinar Internet, televisión en vivo y entretenimiento en el hogar. Con un precio fijo en el plan myHome hasta por cuatro años, no habrá cargos adicionales por equipo extra.

Los clientes de Verizon podrán disfrutar de los planes de Internet y TV

Verizon ha preparado varios planes para sus clientes, entre ellos:Internet Fios, 5G Home o LTE Home. También ofrece la opción de seleccionar Fios TV (si está disponible) o YouTube TV, o prescindir de un servicio de TV en vivo. También se pueden añadir servicios como: Netflix, Max con anuncios, el Disney Bundle (Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+), YouTube Premium y Walmart+ con Paramount+ por solo $10 al mes cada uno. En un futuro no muy lejano agregaran otros servicios como: Apple One y el plan familiar de Apple Music en esta oferta.

Verizon publicidad exterior.

Se podrá extender el programa de myPlan

Las ofertas y descuentos del programa myHome estarán disponibles para los clientes actuales de myPlan. Verizon renegoció acuerdos con los grandes de la industria como Warner Bros, Disney, Discovery, Apple y Youtube, para poder adicionarlos a estas ofertas.

Ofertas de Verizon que garantizan transparencia y un precio fijo

Sowmyanarayan Sampath, director ejecutivo de Verizon Consumer, comentó las ventajas de adquirir un plan como myHome: «la transparencia y la garantía de precio que merecen en una Internet confiable y una manera fácil de elegir las mejores opciones de entretenimiento con ahorros exclusivos».

Verizon rediseña su identidad corporativa

El nuevo logotipo de Verizon marca su evolución como empresa

Sin lugar a dudas el activo más importante para esta nueva etapa de Verizon es su monograma de la letra «V» roja rodeada por un brillo amarillo. Un elemento que reemplaza al conocido check que fue parte de la marca desde el año 2000. Según Leslie Berland, CMO de Verizon, la identidad de marca no lograba crear una conexión emocional con sus clientes. El nuevo diseño quiere que Verizon destaque y dejar de ser una marca invisible para convertirse en un sinónimo de solidez y confiabilidad en la vida cotidiana de sus clientes.

Detalles del nuevo logotipo y su monograma.

Verizon presenta una nueva identidad de marca, campaña y muchos activos modernos

Verizon presenta una nueva identidad de marca, pero además ha preparado un anuncio de televisión que retoma su famosa campaña: “¿Mírame ahora?”. También lanzarán Verizon Access, una plataforma que dará seguimiento exclusivo a eventos y experiencias para todos sus clientes. Se podrá tener acceso a información de conciertos, festivales y boletos para partidos de la Copa América y estrenos de películas.

Spot publicitario de Verizon.

Estilo de moda con la nueva identidad.

Verizon lanza un programa para intercambiar teléfonos

Verizon también lanzó un programa de intercambio de teléfonos garantizado para nuevos y actuales clientes de tecnología móvil. Aceptan teléfonos de cualquier fabricante y en cualquier condición.

El nuevo logotipo de Verizon tiene cierto parecido con el diseño de Netflix

Verizon necesitaba cambiar de marca, su logotipo anterior no era memorable y había una conexión con sus clientes. En su nueva versión se toma el trabajo de Pentagram (su ancla tipográfica nítida) y la letra «V» se ilumina con amarillo. Un efecto de profundidad que nos recuerda al logotipo de Netflix. Imposible no pensar en Netflix ambos utilizan un monograma con profundidad y relieve.

Monograma de Verizon y el de Netflix.

Aunque si nos detenemos a pensar el parecerse a la «N» de Netflix podría tener una razón estratégica. Verizon quiere crear una marca memorable para conectar con sus clientes. Así que parecerse a una marca popular, no parece una mala estrategia. Aunque Verizon continúa brillando por ser una empresa de infraestructura inalámbrica, quiere ampliar sus horizontes al negocio de medios. Es una marca mucho más emocionante.

Análisis de la Identidad de marca de Verizon

La última vez que Verizon cambió de logotipo fue en 2015. En ese entonces agregaba un check al final de la marca denominativa. Tuvo muchas críticas porque los usuarios sugerían que sería mejor integrar ese check en el monograma de la marca. Y desde el 2000 utiliza ese tipo de diseño con un check.

El nuevo logotipo de Verizon pone como elemento principal la letra «V» radiante, un diseño más moderno que destaca por crear una conexión emocional con sus clientes. Un cambio estratégico que marca un proceso de expansión, Verizon quiere ser un protagonista de la categoría de medios y el entretenimiento, aunque su mayor negocio siga siendo la infraestructura inalámbrica.

