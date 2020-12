Nuevo logotipo de Discovery Plus en Reino Unido

Discovery Plus o Discovery + es el nuevo servicio de pago para el consumo de vídeos bajo demanda. El servicio se lanzó en el mes de noviembre en Reino Unido e Irlanda. También estará disponible en Estados Unidos el 4 de enero de 2021.

El contenido que podremos encontrar en Discovery Plus es: basado en hechos, estilo de vida y telerrealidad. El servicio ha sido lanzado en Reino Unido e Irlanda para los clientes de Sky Q durante 12 meses sin costo adicional.

Discovery Plus posee 13 canales de Discovery UK Network, incluidos Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Science, Discovery Turbo y Discovery History, así como sus marcas gratuitas Quest, Really, Quest Red, HGTV, Food Red y DMAX.

Discovery Plus identidad por by Chermayeff & Geismar & Haviv

La nueva identidad ha sido creada por la prestigiosa agencia neoyorquina Chermayeff & Geismar & Haviv. Discovery Plus es un servicio en Streaming que podrá ser visualizado en diferentes formatos que van desde dispositivos móviles, tabletas, computadoras, consolas de juegos y televisores inteligentes.

Hay dos modelos de suscripción de Discovery +, uno contendrá anuncios y el otro no. La versión con publicidad tendrá un costo de $ 4,99/mes, y su versión sin publicidad costará $ 6,99/mes.

«La empresa matriz Discovery posee diferentes propiedades intelectuales, incluyen marcas queridas como Food Network, ID, Animal Planet, HGTV, TLC, Travel Channel, Oprah Winfrey’s OWN y Eurosport, así como el homónimo Discovery Channel. Sus canales se transmiten en más de 220 países y territorios en más de 50 idiomas, las diversas marcas Discovery representan el 25% de la audiencia de televisión paga. Discovery +, el nuevo servicio de transmisión directo al consumidor que se lanzará en 2021, ofrecerá contenido querido y familiar, así como programación original exclusiva de las marcas en toda la cartera.»

El nuevo logotipo de Discovery Plus

Discovery Plus toma elementos reconocibles en el logotipo de Discovery Channel. Pero simplifica y reduce las formas. Por eso la D es una forma geométrica sencilla y en lugar del planeta se ha colocado un círculo. Otro detalle agradable es esa textura que forma el gradiente y los brillos.

«Para marcar la amplitud de la nueva plataforma, se creó un nuevo símbolo en negrita para discovery +. La silueta es una D geométrica fuerte combinada con un círculo: una referencia reducida a la identidad histórica del Discovery, que le da a la nueva marca una imagen independiente pero significativa. El espectro de colores dulces se destaca de otras marcas de medios, apropiado para una oferta muy diversa en proceso de descubrimiento + – Transmita lo que ama.»

Posters y Vallas con la nueva identidad de Discovery Plus.

Diferentes y escalas del logotipo en formato digital.

James Gibbons, vicepresidente ejecutivo de GM UK & Nordics, comentó: «Acabamos de celebrar nuestro mejor trimestre en cuanto a participación de audiencia y, estamos animados por ese éxito, emocionados de anunciar el lanzamiento de Discovery Plus, para impulsar la demanda en rápida evolución de los consumidores para transmitir contenido a la vez y en un dispositivo de su elección.

El hogar del entretenimiento de la vida real satisfará el creciente apetito de los consumidores por entretenimiento premium sin guion, desde comida y hogares hasta automovilismo y aventuras, y complementará los servicios de transmisión ya disponibles en el mercado. Estamos particularmente complacidos de compartir este momento histórico con nuestro socio Sky, quien ha estado con nosotros en cada paso del camino en nuestra búsqueda para llegar a los fanáticos del entretenimiento de la vida real donde sea que se encuentren en el Reino Unido».

Galería con el potencial flexible del nuevo logotipo.

«El símbolo de descubrimiento + evoca nuestra identidad icónica y además la trae al futuro para nuevas audiencias de millones de personas en todo el mundo».

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Discovery, Inc.

Animación del logotipo resplandeciendo en varios colores.

Fecha de lanzamiento y exclusividades Discovery Plus

Estos servicios suelen ser relevantes por su programación exclusiva. Discovery + no será la excepción. Por ahora se sabe que será el hogar de las diferentes marcas como: Discovery Channel, HGTV, Food Network, Animal Planet, TLC e ID, también contará con la programación de A&E, History y Lifetime, sumando así más de 55,000 episodios en más de 2,500 programas actuales y espectáculos clásicos y nuevas series originales.

El servicio será lanzado el 4 en EE. UU. Y ya se encuentra disponible en Reino Unido e Irlanda. También hay planes para ser lanzado en 25 países durante el año 2021.

Otras aplicaciones: Pantalla en teléfono y platos de comida.

Análisis del logotipo de Discovery +

Antes de analizar la identidad, debo decir que una tendencia en la categoría es agregar el signo de + junto al nombre de la empresa. Por eso tenemos Apple tv +, Disney +, Paramount +. Es una forma sencilla de ser reconocido ante el público como la marca de toda la vida pero ofreciendo un servicio por streaming.

Pero la propuesta de Discovery Plus me gusta, porque a diferencia de sus competidores, no han puesto el mismo logotipo junto a un insípido +. En su lugar han llevado las formas a su estado más simple. Esto crea dos elementos flexibles, un círculo y una d sin espacio negativo. Pero se puede observar en las distintas aplicaciones esa versatilidad que tienen las formas. Se texturizan, capturan imágenes, brillan, etc. Otro elemento que llama la atención es la tipografía han escogido una sans serif en minúscula que se coloca debajo del isotipo y que trata de ser lo más neutral posible para no robar protagonismo a la parte icónica.

Es precisamente esa versatilidad y esa pregnancia, lo que hace de este diseño uno de los mejores del año.

