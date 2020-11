Paramount +: Nuevo nombre y logo para el sistema de transmisión de ViacomCBS

Paramount + será el nombre del servicio de transmisión de ViacomCBS, anteriormente se conocía como CBS All Access.

El servicio Paramount + se unirá a la gran competencia de opciones over-the-top a inicios de 2021, según indican en su comunicado de prensa. En la actualidad CBS All Access tiene como gran exclusiva los programas de Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard y Star Trek: Lower Decks en Estados Unidos.

El servicio se lanzará al mercado junto al estreno mundial de Star Trek: Strange New Worlds.

El servicio será lanzado a inicios de 2021. Contará con varios programas exclusivos, noticias, deportes y entretenimiento de ViacomCBS.

«Paramount es una marca icónica e histórica amada por los consumidores de todo el mundo, y es sinónimo de calidad, integridad y narración de clase mundial», comenta Bob Bakish, presidente y director ejecutivo de ViacomCBS.»

El logotipo utiliza la famosa montaña, símbolo de poder y confiabilidad.

Paramount+ is coming in 2021. #ViacomCBS’ global #streaming service will carry the iconic Paramount name into the streaming era. pic.twitter.com/ESysB7zZWP

— ViacomCBS (@ViacomCBS) September 15, 2020