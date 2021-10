La Federación Italiana de Fútbol FIGC presenta su logotipo institucional

Hace cuatro años hablamos del cambio realizado en el logotipo de La Federación Italiana de Fútbol conocida por sus siglas en italiano FIGC. Durante esta semana esa misma entidad presentó su nuevo logotipo Institucional.

El logotipo institucional de FIGC diseñado por Independent Ideas, la agencia creativa de Publicis Group, se llevó acabo en el mítico escenario de Garage Italia en Milán. El acto, presentado por Camila Raznovich, contó con la presencia del presidente federal Gabriele Gravina y el presidente de la Fundación Laps y de Independent Ideas Lapo Elkann.

Un logotipo inspirado en los primeros balones de fútbol

El nuevo diseño de FIGC muestra una forma redonda y en su interior vemos los colores de la bandera italiana, acompañados del color azul y dorado. La forma redonda y los gráficos verticales se inspiran en los primeros balones de fútbol. Según comenta Gabriele Gravina, presidente de FIGC: «El objetivo principal del nuevo logotipo dela federación italiana de fútbol era ofrecer una imagen más moderna».

Un logotipo Institucional

Según he podido leer algunos comentarios en redes sociales, el logotipo no parece agradar a todo el mundo. Esto debido a que da cierta prominencia a las siglas FIGC en lugar de a Italia y su bandera. Pero por ahora se trata de un diseño institucional un caso similar al que vimos hace unos meses con la Federación de fútbol de España y Bélgica.

Presentación y detalles del logotipo.

«Diseñar el logotipo de la FIGC – subraya el presidente de la Fundación Laps y de Independent Ideas Lapo Elkann – es una fuente de orgullo y felicidad extrema para mí; como italiano no hay nada que me haga sentir más orgulloso. Mi sentimiento se fortalece aún más porque esto sucede en un momento crucial para la Federación y justo después de la emocionante victoria de los Azzurri en la EURO 2020. Me siento honrado y agradecido con el presidente Gravina por elegirme a mí y a mi equipo para crear uno de los logotipos más emblemáticos. de nuestra querida Italia. El logo que hemos diseñado combina la gloriosa tradición de la Federación con la innovación y la autoridad, elementos de nuestro país y sus habitantes».

Vídeo presentación con el nuevo logotipo institucional Italia.

Análisis del logotipo Institucional de FIGC

El logotipo es Institucional y no parece que vaya a salir en los uniformes de los jugadores. Pero entiendo que a algunos fanáticos les parece que a diferencia del anterior se da mucho énfasis en el acrónimo de FIGC en lugar de Italia o su bandera. Un diseño circular que se inspira en la estética de los primeros balones de fútbol y se colocan gráficos verticales para darle un toque más moderno, pero que mantiene la referencia los orígenes del fútbol. Es una interpretación contemporánea de un símbolo.

La tipografía sans serif con la que se escriben las siglas de La Federación Italiana de Fútbol es protagonista para reafirmar la fuerte presencia y trabajo constante de la institución. Utiliza una paleta de colores inspirada en los uniformes de la selección nacional y la bandera italiana. En su interior vemos los colores de la bandera tricolor arriba y debajo de las letras FIGC.

Las cuatro estrellas representan los cuatro trofeos de la Copa del Mundo ganados por Italia. Los italianos recientemente ganaron su segundo Campeonato de Europa de la UEFA EURO 2020, anteriormente lo hicieron en 1968. Así que era un momento idóneo para presentar un nuevo logotipo.

