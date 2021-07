Freaks of Nature la gama de postres veganos cambia su nombre a Over The Spoon

Establecida en 2017 Over The Spoon es una marca de Cardium Products Ltd. Son una familia de postres veganos de pudin sin lácteos, en el Reino Unido. La empresa se creó con la misión de ofrecer un alimento hecho a base de plantas sin lácteos, gluten y huevos.

Anteriormente conocida como: Freaks of Nature, ha cambiado su nombre a Over The Spoon. Una nueva identidad gráfica que incluye un nuevo nombre, logotipo y empaque, diseñado por la agencia de Leeds Robot Food. El objetivo central era evolucionar la marca y convertirla en una alternativa de postres sin lácteos.

Hemos visto la preocupación de la sociedad por el cambio climático, las personas son cada vez más consientes del problema. Por lo tanto han cambiado sus hábitos alimenticios y empiezan consumir más productos a base de plantas. Es por eso que cada vez es más común ver alimentos veganos, vegetariano e incluso a base de insectos, porque este tipo de productos contaminan un poco menos en relación al daño que hace el ganado a los campos, sin contar las fábricas y los procesos que también destruyen el medio ambiente. El nombre de Freaks of Nature, enviaba sus productos a una sección minoritaria en los supermercados. La marca no quería ser vista como una alternativa dietética específica sino como un estilo de vida cada vez más común.

Reinventarse para llegar a más público

La marca tenía el gran desafío de reinventarse para poder atraer nuevos mercados, y no sólo ser un producto relegado a una versión dietética específica. Los productos veganos son un estilo de vida, no simplemente una sección minoritaria.

«Junto con una identidad de marca completamente nueva, tenemos una línea completamente nueva de productos más sabrosos que llegan a los estantes. Nuestro objetivo es hacer que los beneficios de un estilo de vida de próxima generación sean accesibles para todos, sin concesiones», así lo explicó el director y gerente de Over The Spoon, Tim Wild.

«Los productos a base de plantas funcionan para las salchichas, pero parecían chocar con lo que la gente espera de un postre. Y cuando observamos el crecimiento de la demanda en la categoría adyacente de leche no láctea, nos quedó claro que ‘sin lácteos’ era un punto de partida más sólido», comenta Simon Forster, fundador y director creativo de Robot Food.

Familia de productos.

«La marca es ahora lo que quieres de un regalo diario», dice Forster. «Es brillante y divertida, pero también muestra fotografías de productos apetitosos, que faltaban en la marca anterior, para que sepa exactamente lo que está obteniendo».

Análisis de la identidad de Over The Spoon

Lo más importante es entender lo que significa el nuevo nombre de Over The Spoon. La marca quería alejarse de los clichés, de la sección vegana que suele ser una parte muy pequeña en los supermercados. Para ello crearon una identidad que se siente jocosa y fresca. Lograron que los postres veganos y ‘sin lácteos’ se convirtieran en un producto más en la sección general de gama de pudines. Su identidad anterior los encasillaba en una sección saludable y muy pequeña del supermercado.

La nueva identidad intenta atraer al consumidor de postres en general. El logotipo es una tipografía sans serif en mayúscula en donde el personaje de una vaca se muestra realizando varias acciones, desde utilizar un traje de astronauta, hasta disfrutar con un flotador en una piscina. Una línea de pensamiento lúdico y el lema principal del paquete: ‘Un postre sin lácteos’.

La mascota de la marca se llama la vaca Daisy. Los productos no poseen lácteos, por lo tanto el personaje no necesita ser ordeñado y en su lugar realiza todo tipo de actividades en su tiempo libre. El empaque posee colores alegres, junto a una tipografía moderna, Over The Spoon invita al consumidor en general a disfrutar de un postre de forma divertida que a su vez agrega valores de sostenibilidad y el bienestar animal.

La paleta de colores pastel siempre ha sido una constante en la categoría de golosinas y lácteos; una forma de decirle a los consumidores que este producto sabe igual de bien que sus competidores pero con los beneficios de su naturaleza.

Referencias: