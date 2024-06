Washington Capitals presenta sus logotipos para celebrar sus 50 años

Fundados en 1974 Los Washington Capitals (Capitales de Washington en español) son un equipo profesional de hockey, con sede en Washington D. C. Participan en la División Metropolitana de la Conferencia Este de la National Hockey League (NHL) y sus partidos de local los realizan en Capital One Arena. Su mayor logro fue ganar la Stanley Cup de 2017-2018.

Presentan un logotipo conmemorativo

Los Washington Capitals a través de su historia conmemoran cada década, incluso a veces mitad de década como hicieron con su logotipo del 25 aniversario. Este año celebran sus 50 años de historia y como no podía hacer de otra manera han lanzado una campaña y una serie de iniciativas especiales para la celebración histórica del club.

Para lanzar una marca especial de aniversario, se creó un diseño único de logotipo y una campaña y varias aplicaciones para la temporada 2024-25. Son 50 años desde el debut del equipo en 1974-75 en la NHL. También han creado un micrositio especial en washcaps.com/Caps50th, allí los aficionados encontrarán material exclusivo y se podrán registrar para estar actualizados con posibles novedades.

Detalles del logotipo principal y otro diseño.

«Estamos entusiasmados de lanzar una celebración del vibrante pasado de los Capitals y honrar nuestra historia al cumplir 50 años como franquicia de la NHL», comentó Jim Van Stone, presidente de operaciones comerciales y director comercial de Monumental Sports & Entertainment. Van Stone comenta que los fanáticos tendrán acceso a eventos e iniciativas especial para celebrar la historia del club. También destacó el impacto de los Capitals dentro y fuera de su estadio, contribuyendo con la comunidad y al crecimiento del hockey juvenil en la región.

Los logotipos históricos del equipo.

Los Capitals tendrán actividades durante todo el año para celebrar su 50 aniversario. Han presentado una serie de logotipos conmemorativos. Un sistema de marca que rinde homenaje a su historia desde su debut en la NHL. El diseño presenta una tipografía cursiva inversa y otros elementos gráficos reflejan la historia y tradición del equipo. Su inspiración sale de las letras originales de 1974, destaca el número 50 en cursiva inversa y un palo de hockey, finalmente en su parte inferior vemos estrellas rojas y azules de los equipos originales.

𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐂𝐘 𝐈𝐍 #ALLCAPS

This season, we celebrate 50 years of Washington Capitals hockey. pic.twitter.com/KxwXMtSSHC

— Washington Capitals (@Capitals) June 24, 2024