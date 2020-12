UserZoom Nueva identidad para el líder de herramientas UX

Establecido en 2007 UserZoom es un software que brinda una serie de herramientas a las empresas para: planificar, investigar, diseñar. Conocer las experiencias del cliente y usuario para que los profesionales de CX, UX y marketing. Para poder gestionar y realizar proyectos de investigación sofisticados en línea de forma rentable.

Posee clientes líderes en sus diferentes categorías como: Amazon, Aetna, Capital One, eBay, Facebook, Google, Kimberly-Clark y Sky. Recientemente UserZoom ha presentado una nueva identidad mucho más contemporánea, que mejora el isotipo del búho. La agencia How & How con sede en Lisboa, Portugal ha sido la encargada del proyecto. Reposicionando la marca como: «La solución de investigación de UX más completa del mundo».

«Para reposicionar los productos digitales de UserZoom, presentamos el paquete de software UserZoom GO para su nueva audiencia de iteración rápida basada en el diseño; y mantuvo UserZoom como la solución empresarial insignia.

Trabajamos junto con el equipo de productos de UserZoom para alinear los paneles de software y la experiencia con el nuevo lenguaje de diseño de marca. También aplicamos la marca a las instancias Zendesk, Influitive y Skilljar de UserZoom para una experiencia de marca más cohesiva en sus plataformas digitales.»

UserZoom diferentes distribuciones del imagotipo.

Userzoom: Un proceso de expansión

La marca de UserZoom creció al adquirir Validately el año pasado, una empresa especializada en software UX para diseñadores y pequeñas empresas. Este movimiento logró ampliar el número de consumidores, lo cual propicio el momento perfecto para cambiar de logotipo.

El equipo de How & How en Lisboa realizó una investigación que concluyo con que su identidad actual y el personaje del Búho, no eran relevantes para los clientes. «Incluso, afectaban negativamente su posición en el mercado», comenta Cat How, directora creativa de la agencia.

UserZoom Submarcas.

El búho Zooie Renovado

El personaje del búho se llama ‘Zooie‘ y la agencia How & How tuvo que redibujarlo para lograr un diseño más actual. Que mantuviese los valores del animal como la sabiduría, pero con un diseño más agradable. El estilo de trazo es mucho más suave, y acompaña a la tipografía Recoleta para lograr un imagotipo mucho más agradable.

Además del búho, también se crearon una serie de iconos animados complementarios. La nueva identidad incluye un nuevo logotipo de marca, iconos y un rediseño completo de su sitio web, incluyendo un nuevo front-end de Headless CMS.

Visión general de la marca.

Aplicaciones digitales en su nuevo sitio web.

Formas y Paleta de colores utilizadas en la nueva identidad.

Nuevos paquetes de marca y sitio web

Para reposicionar la marca, se crearon nuevos productos. Incluyendo un paquete de software bajo el nombre de UserZoom GO, una serie de herramientas de fácil acceso para el mundo del diseño. Con diferentes planes según las necesidades de los clientes.

«Trabajamos junto con el equipo de productos UserZoom para alinear los paneles de control del software y la experiencia con el nuevo lenguaje de diseño de la marca», agrega Cat How. También veremos el nuevo logotipo de UserZoom en otros productos para lograr una «experiencia de marca más cohesiva» en las diferentes plataformas digitales.

Otro de los materiales que incluye el rediseño de UserZoom fue su sitio web existente. Se tuvieron que rediseñar más de 600 páginas de su sitio montado en WordPress.

How & How mejoró la legibilidad de sus páginas, con información y mapas para lograr un contenido más fluido y accesible, dando prioridad a los detalles. «Sorprendentemente, todo el proceso fue dirigido por la investigación de los usuarios y los conocimientos realizados utilizando el propio software UserZoom», agrega Cat How.

Iconos y construcción de elementos.

«El equipo de Cómo y cómo ha ayudado enormemente a aumentar la alineación y coherencia en toda nuestra empresa. ¡Estos chicos tienen el equilibrio perfecto entre ser realmente agradables y fáciles de tratar, además de ser increíbles en sus trabajos! Realmente disfrutamos trabajando con ellos.»

Tom Lloyd. Vicepresidente de marketing global – UserZoom.

Galería de aplicaciones de UserZoom.

Análisis de la identidad de UserZoom

El imagotipo anterior presentaba una tipografía sans serif muy delgada junto al isotipo de un búho llamado Zooie. Este diseño se sentía muy genérico, el personaje tenía demasiados detalles y una paleta de colores poco vibrante. La tipografía tampoco se sentía parte de la categoría de tecnología.

En cambio el nuevo logotipo, presenta una serie de soluciones vanguardistas que mejoran la marca. El búho es mucho más sencillo pero a la vez posee más personalidad. La tipografía llamada Recoleta también es más atractiva. Una sans serif que separa con mayúsculas las dos palabras: «User» y «Zoom».

Otro de los puntos fuertes de la identidad, son las aplicaciones. Vemos una serie de activos flexibles y dinámicos que mejoran el diseño. Son formas simples que se unen a una paleta de colores mucho más actual.

