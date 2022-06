Una identidad más moderna para The FA Disability Cup por la agencia Fire Dept.

Establecida en 2016 The FA Disability Cup es la competición más importante de fútbol para personas con discapacidad en Inglaterra. Durante muchos años no han tenido la identidad corporativa que se merecen, que refleje una competición profesional y real. Es por eso que los dueños de la marca contrataron a la agencia Fire Dept. Con el objetivo de poner orden a ese desequilibrio.

La nueva identidad fue presentada en una campaña titulada: «Here For Glory» que en español sería: «Aquí por la gloria». Fire Dept. debía crear una identidad moderna y fuerte para que los jugadores con discapacidades dentro del fútbol sintieran que tenían una competición nacional propia. La final de la competición se realiza en el estadio St George’s Park. El problema radica que la liga de fútbol para personas con discapacidad no posee la misma reputación que la Premier League de Inglaterra.

La identidad anterior es responsable de que esta no sea una competición tan popular, se sentí genérica y muy amateur. En cambio el proyecto realizado por Fire Dept. otorga a The FA Disability Cup una identidad más relevante y moderna. Incluso cambia el eslogan para que la competición no se sienta como una extensión de otras categorías.

Una identidad fresca y distintiva

En general la nueva identidad para personas con alguna discapacidad que juegan fútbol. Se siente mucho más moderna y fuerte, también le da autonomía propia a la marca, en lugar de parecer una competición secundaria perteneciente a una categoría superior. La identidad se centra en los jugadores con discapacidad y su destreza atlética al practicar el deporte. La competición se lanzó como un proyecto de Football Your Way, y permite desarrollar, mejorar y crear conciencia sobre el fútbol para personas con discapacidad en Inglaterra.

La identidad muestra muchas aplicaciones. Incluyendo material para que los fanáticos puedan apoyar a los equipos como: camisetas, bufandas, boletos y bolsas. Presentaron además una serie de anuncios para publicidad exterior y es una identidad que funciona en aplicaciones digitales como redes sociales. Una identidad que premia habilidades de élite como competición, destreza y trabajo en equipo.

«La idea surge de la percepción de que, para los jugadores, la FA Disability Cup no se ve solo como una oportunidad para hablar sobre su historia de fondo o sus luchas en la vida», comenta Chris Duffy, director creativo de Fire Dept. «No se ve como una plataforma para convertirse en íconos inspiradores debido a sus discapacidades, pero como un subproducto de lo que hacen en el campo».

También comenta: «Esto no se trata solo de intentarlo. O de ser un faro de inspiración. En The FA Disability Cup, la discapacidad no es un obstáculo para la grandeza. La habilidad. El espíritu. El trabajo duro. La voluntad. Estos son los factores decisivos. Los jugadores están todos aquí para competir con la élite y por el éxito sobre todo. Aquí por la gloria».

La competición también ha presentado un nuevo social la red móvil EE que apoyará el crecimiento del fútbol para personas con discapacidad dentro y fuera de la cancha. Brindará cobertura a la competencia, una identidad que espera ser más: inclusiva y accesible.

También habrá un contrato de 3 años para transmitir The FA Disability Cup exclusivamente en vivo en BT Sport.

Análisis de la identidad The FA Disability Cup

La identidad anterior era muy genérica y poco atractiva. Incluso su paleta de colores era muy apagada, con una serie de tonalidades de grises y azul marino.

En la nueva identidad se mejoran todos los aspectos del diseño y se cumple con los objetivos deseados. Se buscaba dar autonomía propia a la competición y que no fuese relevada por otras categorías. El nuevo logotipo presenta en su parte icónica unas líneas estilizadas que dibujan la copa y una estrella en la parte superior. Esta copa no es del todo explícita incluso se corta dando un aspecto más vanguardista. La tipografía también se siente más moderna una sans serif con algunos detalles interiores que recuerdan a las trampas de tinta.

Han utilizado como paleta de colores el color negro, blanco y un verde amarillento. En general se siente como una identidad muy moderna que intenta competir con otros eventos de élite. Ya no sólo se trata de la discapacidad sino de la virtud, del trabajo en equipo, el esfuerzo atlético y sobre todo la competición.

