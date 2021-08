The Muppets Studio presenta un nuevo logotipo

The Muppets Studio, LLC, antes conocido por el nombre The Muppets Holding Company, LLC, es una empresa dedicada al entretenimiento y forma parte de Disney Parks, Experiences and Products. Establecida en 2004 a través de la adquisición de The Walt Disney Company. Propiedad intelectual de la Casa Azul de The Jim Henson Company.

El día de hoy The Muppets Studio ha presentado un nuevo logotipo, con la promesa de recibir más contenido para la plataforma de Disney +. Pudimos ver el diseño en las redes sociales de la marca, un vídeo con el mensaje: «¡Cierre el telón de nuestro nuevo y brillante logotipo para The Muppets Studio! Esté atento a los nuevos proyectos como Muppets Haunted Mansion este otoño en Disney +».

Muppets Haunted Mansion: especial de Halloween de los Muppets

En junio se hizo oficial el nombre: Muppets Haunted Mansion. Será el primer especial con la temática Halloween para la franquicia. Con la descripción: «una historia aterradora de terror total», la trama de la historia se centra en el personaje de Gonzo el Grande quien decide enfrentarse al desafío de pasar una noche en la mansión embrujada. La historia contará con «un elenco de Muppets repleto de estrellas, cameos de celebridades, nueva música y diversión espeluznante para que las familias disfruten juntas».

En la actualidad los Muppets tienen un espacio en el servicio de Disney Plus, en un programa sin guión llamado Muppets Now. También se puede acceder a las 5 temporadas de las historias más clásicas de los Muppets producidas en 1976 y 1981.

Curtains up on our shiny new logo for The Muppets Studio! Keep an eye out for it on new projects like Muppets Haunted Mansion this fall on Disney+. pic.twitter.com/wpUuHyq61S — The Muppets (@TheMuppets) July 31, 2021

Un logotipo que ha gustado en redes sociales

Al leer los comentarios sobre los usuarios en las redes sociales. Se puede deducir que el nuevo logotipo ha sido del grado de una gran parte de los fanáticos.

El logotipo presenta un estilo clásico, un diseño inspirado en el show de los Muppets. Un estilo similar a las fuentes tipográficas Art Decó con muchos adornos en cada letra, unos serif alargados que se doblan y arquean para dar una sensación de espectáculo.

Histórico de logotipos de The Muppets Studio.

La vicepresidenta de Muppets Studio, Leigh Slaughter, habló sobre el futuro de sus personajes y el logotipo en el sitio de fanáticos ToughPigs en donde admite que el diseño se inspira en la nostalgia y en el momento cumbre de los Muppets con su show de televisión. Ella dice que: «Esas letras se reconocen instantáneamente. Pero lo llevamos un poco más lejos al cambiar algunas de las letras y elementos para que también tenga un toque moderno». El nuevo diseño se verá en los próximos meses en varios de los proyectos, incluído el ya mencionado: Halloween Muppets Haunted Mansion que podrá verse en Disney +.

El diseño ha funcionado bien con los fanáticos, que lo ven como más tradicional y en consonancia con la marca The Muppets que el último esfuerzo con sus letras salvajes en verde Kermit. Tough Pigs reconoce que es el mejor logotipo que ha tenido el estudio hasta la fecha, mientras que la dibujante y animadora Natalie Redden comentó en Twitter: «Las letras ornamentadas siempre fueron mejores que las sencillas y sencillas letras verdes».

Análisis del logotipo de The Muppets Show

Estamos ante un diseño que se basa en el momento de gloria de los Muppets, un logotipo inspirado en el show que los hizo famosos. Con sus letras de color dorado y detalles ornamentales, una tipografía llena de serif que hace una ligera curva para integrar la palabra studio justo debajo de The Muppets.

Aunque en general las críticas fueron positivas, algunas personas cuestionaron el nuevo diseño. Por ejemplo en twitter una persona considera que el nuevo diseño no representa a los famosos personajes de la franquicia. Argumenta que para él los Muppets se trata de los alocados sentimientos de los peluches, y no del estilo dorado. Personalmente no estoy de acuerdo con ese argumento ya que los Muppets representan una época y el nuevo logotipo intenta revivir esos momentos, pero con un balance entre lo clásico y contemporáneo.

Referencias: