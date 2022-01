SK-II colabora con la Fundación Andy Warhol para lanzar producto de belleza de edición limitada

SK-II colabora con la Fundación Andy Warhol para crear un producto de edición limitada para que transmitamos nuestra belleza. Un diseño inspirado en el amor que tenía el artista por los medios de difusión. El trabajo fue realizado por la agencia creativa inglesa LOVE con sede en Manchester. Ellos diseñaron el concepto, la identidad visual y empaque. La marca de SK-II tiene la tradición de crear productos de ediciones limitadas. Estos se basan en productos de tratamiento facial SK-II de culto. Su objetivo es atraer un mercado más joven y promover el compromiso que tienen con sus productos.

Sus ediciones limitadas suelen inspirarse en elementos culturales que posee un fuerte mensaje de afirmación y empoderamiento. Esto proporciona interés y variedad a un calendario de anual de belleza. El lanzamiento de Andy Warhol X SK-II Facial Treatment Essence, fue creado por Love luego de una extensa investigación sobre la vida de Andy Warhol. Encontraron que el famoso artistas del diseño de las latas Campbell tenía una visión inclusiva de la belleza. Con eso en mente crearon una marca única inspirada en el artista, con un diseño que recuerda a las cajas de VHS y al uso del color del artista.

Un mensaje artístico, inclusivo en un empaque moderno

El mensaje que se transmite en el empaque es artístico e inclusivo. SK-II trabajó estrechamente con la agencia LOVE para transmitir en un empaque el vinculo entre la colaboración entre la marca y el artista. El concepto se inspira en: «El amor de Warhol por los medios de difusión». Los colores y patrones se inspiran en el tecnicolor.

El tema de los medios de transmisión, inspiró a la paleta de colores y inspiró el empaque con una esencia basada en los medios del siglo pasado. El producto de cuidado de la piel se guarda en un empaque que recuerda a los televisores analógicos de la era de Warhol y las cajas de cintas VHS.

Para el producto se utilizó el eslogan: «Transmite tu belleza». El producto viene en tres presentaciones, todas con colores distintos. Las citas en el empaque están inspiradas en las frases de Warhol y su firma distintiva. Los empaques también poseen códigos QR, que permiten desbloquear «emisiones» con el tema de Warhol.

El directo creativo ejecutivo David Palmer, comenta en el comunicado de prensa: «Desde el principio, estábamos ansiosos por descubrir un aspecto de Andy Warhol, o su trabajo, que era menos conocido.

Produjo tantas piezas icónicas e inmediatamente reconocibles, pero queremos compartir un lado diferente de él. Algo que no se haya extraído ni explorado. Al trabajar con la Fundación Andy Warhol, nos entusiasmó descubrir una conexión real entre SK- II y Andy Warhol a través de su fascinación compartida por el cuidado de la piel».

SK-II colabora con la Fundación Andy Warhol producto limitado

Aunque sea una colaboración con SK-II y la Fundación Andy Warhol, no deja de ser un producto que evoca cierta nostalgia de finales del siglo pasado. Este año he visto varias marcas que utilizan las famosas cajas de VHS como embalaje para sus productos, por mencionar una diré Hasbro. Revivir la nostalgia me hace pensar que quizás es un producto más enfocado a un mercado milenario.

Se utiliza una paleta tecnicolor inspirada en la época y en los medios VHS. Además recuerdan el uso del color del artista y se basa en su amor por los medios de difusión. Los empaques utilizan citas celebres de Andy Warhol. En general me parece un producto de edición limitada muy atractivo y memorable.

