Sopas Campbell cambia su lata por primera vez en 50 años

Cuando pensamos en una marca icónica como Campbell, lo primero que recordamos es el mítico diseño de las latas de Andy Warhol. Cuando algo adquiere un estatus de inmortal y memorable, se convierte en un movimiento muy arriesgado el querer cambiarlo. Es por eso que las latas con el diseño de Andy han perdurado durante 50 años.

Pero bueno vivimos una realidad atípica y es el momento perfecto para que empresas tan conservadoras den un paso al frente y decidan cambiar. Es por eso que Campbell ha presentado el nuevo diseño de sus latas de sopa.

Campbell un cambio conservador

Un cambio que podríamos definir como una evolución en lugar de una revolución. Se conservan los elementos más icónicos de la lata, por ejemplo su distribución de color entre rojo y blanco en un 50/50. La nueva identidad fue realizada por la firma Turner Duckworth y el diseñador Ian Brignell.

Afortunadamente ha sido un diseño conservador, ya que es un empaque demasiado memorable y tiene un posicionamiento muy fuerte en el imaginario de las personas, se convierte en un producto inmediatamente reconocible en los supermercados.

Uno de los detalles más modernos es el nuevo logotipo. Este se basa en la firma de garabatos de su fundador Joseph Campbell. La palabra «Soup» también posee una letra sans serif en color dorado. El diseño muestra una letra «C» con un espacio en negativo en su parte superior, y también se ha colocado un ligero espacio entre cada letra.

Evolución de la lata de Campbell a través de los años.

Detalles de la nueva lata de Campbell’s.

Nuevas ilustraciones y fotografías para los ingredientes

También veremos nuevas fotografías para reflejar los ingredientes que encontraremos en cada producto de Campbell: sopa de tomate, fideos de pollo, crema de pollo y crema de champiñones.

Aunque destacan las fotografías en las latas de Campbell, en su mayoría se ofrece un diseño limpio en su presentación de 10,5 oz. Es evidente el estilo conservador del rediseño, nadie quiere alejarse demasiado de la idea original de Andy Warhol.

«Hemos emprendido un viaje para reimaginar esta marca icónica y atraer a las nuevas generaciones de consumidores que cocinan en casa más que nunca, sin dejar de honrar nuestra rica historia», comentó Linda Lee, directora de marketing de comidas y bebidas de Campbell Soup Company, en un comunicado de prensa.

El estilo de gráficos utilizados para mostrar la nueva lata.

Incursión en el mercado de NFT

Últimamente se han puesto muy de moda los NFT ¿Qué son realmente los NFT? sin entrar mucho en detalle son una especie de criptomoneda pero aplicada sobre cualquier producción digital. Por ejemplo vídeos, dibujos, música, esto se convierte en una especie de IA que se puede vender de forma digital. Campbell se asoció a la artista Sophia Chang para crear 100 piezas autenticadas que podrán adquirirse en NTWRK además una pieza animada que se ofrecerá en OpenSea.

«Algunas de las obras de arte pop más famosas jamás creadas se inspiraron en la lata roja y blanca de Campbell; el diseño es un elemento básico del pasillo de la tienda de comestibles y de la cultura estadounidense», comentó la artista Chang en el comunicado de prensa. «Como narradora visual, siempre busco nuevas formas de expresar la creatividad. Quería protagonizar la etiqueta amada con palabras clave que se conectan con la marca para mí y al mismo tiempo incluir un elemento fotorrealista de la etiqueta fresca para celebrar el nuevo diseño».

«El encargo de nuestra primera obra de arte de NFT rinde homenaje a nuestro lugar en el arte y la cultura pop mientras celebramos en el medio artístico más moderno hasta la fecha. Sophia fue una elección natural dada su sensibilidad por el arte callejero y su amor por la marca Campbell y su conexión con el mundo del arte», dijo Lee.

Análisis de la nueva identidad de Campbell

Podríamos comenzar mencionando el cambio en la marca denominativa, una diseño que ha sido inspirado en la firma del fundador Joseph Campbell. Las letras han sido redibujadas para funcionar mejor en diferentes escalas y entornos digitales. Por ejemplo la letra «C» ahora presenta un espacio negativo en la curva de su parte superior e interior. Al mismo tiempo cada letra ha sido separada sutilmente para dejar un espacio negativo. Otras letras han perdido detalles como la «e» y la «s».

Aunque sea el primer cambio en 50 años de historia, no ha sido un diseño demasiado innovador, por el contrario intenta abrazar los detalles que hicieron famosa a la lata. Por ejemplo se parte en dos mitades, una roja y la otra blanca. Con el logotipo en la parte superior. Y un sello de calidad en el medio. También se han mejorado las ilustraciones y fotografías que promueven los ingredientes de cada producto. Aunque estas últimas no abarcan demasiado para no restar protagonismo al diseño limpio de Andy Warhol.

