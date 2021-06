Serial Box se convierte en Realm y ofrecerá algunos podcasts gratuitos

Establecido en 2015 Realm (Anteriormente conocido como Serial Box) es un servicio de Podcasts y audiolibros en Nueva York, Estados Unidos. Una empresa llena de posibilidades donde se unen la magia y los diferentes reinos. Los inversores detrás de Realm son empresas como Gimlet, Glossier, Slate, Warby Parker, Hotel Tonight, Outdoor Voices. Las publicaciones de The New York Times, Wired, NPR, The Hollywood Reporter, Deadline, Variety y Forbes, describen al sitio como: «Game of Thrones, pero para tus oídos».

Serial Box es ahora Realm por Mother Design

Detrás de la nueva identidad se encuentra la agencia internacional Mother Design. El desafío más grande fue crear un nuevo nombre e identidad para la marca. No sólo deben comenzar de cero sino también comunicar el cambio a su audiencia.

Realm se especializa en la distribución de podcasts y audiolibros originales de sus propias obras de ficción. Detrás de la empresa hay mucho talento creativo que incluye: escritores de ficción, directores, artistas y actores de voz. Sus obras son famosas por combinar sonidos y narraciones envolventes que transportan a los oyentes a diferentes mundos.

Animación del logotipo.

Monograma y Paleta de colores

El sistema visual creado por Mother Design posee mucho movimiento y un personaje principal el monograma de la letra «R». Esta pieza creativa sirve para representar diferentes situaciones e invitar a las personas a descubrir nuevos mundos en los distintos audios.

La paleta de colores utiliza gradientes que juegan tonalidades púrpuras. Estos colores evocan la sensación de mundos encantados, creatividad y misterio. Hay una serie de colores secundarios que sirven para complementar la identidad con tonalidades naranja y blanquecino, dando tintes vibrantes y alegres, para generar entusiasmo y que las personas puedan compartir las diferentes historias.

Detalles del logotipo y tipografía.

Animación Monograma.

Realm en español significa Reino

El nuevo nombre de Realm es perfecto para representar los diferentes reinos en los que nos envolvemos al escuchar las distintas historias. Un nombre perfecto para representar la misión de la empresa. Las historias dentro de Realm tocan temas muy variados como por ejemplo: la tecnología, inteligencia artificial, los viajes a Marte o historias de asesinos. La nueva marca intenta representar todas estas temáticas de forma más neutral para poder adaptarse a las distintas historias.

La marca denominativa utiliza su monograma «R», como el personaje central, el mismo ha sido bautizado como Ruby. Un guía espiritual que ayuda a los oyentes a emprender el camino de la inspiración y el estímulo auditivo. Ruby es cálido y acogedor, pero un poco extraño y misterioso; un amigo funcional y flexible.

Formas y gradientes utilizados en la identidad.

Tipografía de la identidad

La tipografía utilizada en la identidad es Baskerville, se combina muy bien con la marca denominativa. Es una fuente flexible con muchos pesos y estilos que destaca por su funcionalidad.

Esta fuente tipográfica es muy popular en el diseño de libros, así que es un pequeño homenaje a ellos, una versión moderna y legible que sirve muy bien en aplicaciones digitales e impresas.

Redes Sociales.

Algunos Podcast serán gratuitos

«Es un cambio importante en el modelo de ingresos», comentó Molly Barton, cofundadora y CEO, en una entrevista. «Llegamos al ecosistema de podcasts con algunas ventajas únicas».

En la actualidad Serial Box ha tenido 1.3 millones de oyentes a nivel mundial, quienes han disfrutado de más de 1,000 horas de contenido de audio premium de más de 60 series. Realm implementará una serie de podcasts gratuitos, que esperan aumente las cifras antes mencionadas.



Gradientes.

Aplicaciones digitales.

Galería de aplicaciones.

Publicidad Exterior.

Análisis de la identidad de Realm

El desafío de la agencia fue crear una marca desde cero y al mismo tiempo una identidad llamativa. Remplazaron el nombre de Serial Box por Realm, junto al nuevo nombre también crearon una estrategia de podcasts gratuitos. Otras historias narradas de DC y Marvel se mantendrán de pago.

Realm significa Reino en español y es un nombre más funcional y flexible para las diferentes temáticas que se tocan en las historias y podcasts de la empresa. La marca denominativa utiliza un estilo negrita con apenas espacios en negativo, la letra «R» posee dos pequeños puntos que representan los ojos del personaje. El personaje se llama Ruby y posee varias animaciones donde cobra vida para representar las diferentes ficciones.

Para dar más flexibilidad a la marca se han creado algunas formas geométricas simples. Estas se rellenan con una paleta de colores que utilizan gradientes con tonalidades púrpuras y como colores complementarios agrega el naranja y el blanquecino. La tipografía secundaria es Baskerville utilizada en muchas publicaciones impresas. Una versión moderna y adaptada que funciona bien tanto en aplicaciones digitales como impresas.

