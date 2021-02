Salon Lane un concepto de Suite Salón en Australia por SomeOne

Establecido en 2020 Salon Lane es un salón de belleza en Sidney, Australia. Es un nuevo concepto exclusivo para profesionales del cabello, la belleza y el bienestar que están cansados del modelo de salón jerárquico tradicional o que trabajan desde casa o de forma independiente.

La agencia de Sídney SomeOne fue contratada para crear una estrategia de marca impulsada por un propósito, identidad visual, comunicaciones de lanzamiento y un sistema de señalización de marca para el local del salón en Surry Hills.

Un nuevo Suite Salón en Australia

¿Qué es un Suite Salón? es un concepto nuevo que se aleja de los salones de belleza tradicionales. Un mini salón de lujo en un espacio que comparten profesionales de la belleza. Estos pueden disfrutar del lugar, sin los riesgos que suponen los gastos. Los profesionales pueden utilizar el salón cuando lo deseen y a su vez vender las marcas que ellos deseen utilizar.

Las suites Salon, son un tipo de negocio, que ha crecido mucho en Estados Unidos. Sin embargo para Australia es un concepto bastante nuevo, sólo hay unos pocos en en Brisbane y Melbourne. Salon Lane tiene como objetivo popularizar el concepto y llevarlo a una escala mayor. (Su primer local se encuentra en Surry Hills en Sídney y su espacio abarca 800 metros cuadrados).

El salón fue lanzado al mercado en octubre de 2020, su deseo es expandir el negocio en los próximos cinco años, a nueva locaciones como Nueva Gales del Sur y, finalmente en toda Australia. Esperan escalar según sea el crecimiento de los salones.

Un Salon con más libertades

El concepto nace de estilistas de un nivel senior, estos poseían dificultades para progresar en su trabajo o forjarse un nombre en la industria. En los salones tradicionales no les pagan bien, y deben adecuar sus tareas al horario de quien los emplea. Los clientes asisten por los lazos que se forman entre ellos y los estilistas. El problema es la falta de libertad.

Salon Lane es un concepto distinto y le da libertades a los estilistas, ofreciendo espacios flexibles y asequibles que pueden: «personalizar y hacer propios, sin el estrés y los gastos generales de administrar un salón tradicional».

De cara al público se ofrecen los sitios como: ‘El Lugar para crear’ un sitio que: «da voz a los estilistas y su individualismo y le da a Salon Lane una plataforma para abrirse a todo tipo de profesionales, desde estilistas hasta técnicos de uñas y tatuadores» comenta Tom Dabner, Director Creativo de Someone.

Exterior e interior de Salon Lane.

El concepto fue todo un éxito ya que logró abarcar el 80% de ocupación en tan sólo 4 meses de apertura. Superando las expectativas lanzadas por WeWork que evaluaron esa cifra en 18 después de su apertura.

El nombre y logotipo

El nombre de Salon Lane se inspira en la: «peculiaridad y el encanto que se encuentran en las callejuelas adoquinadas que se ramifican en las calles principales del casco antiguo». Son lugares agradables y profesionales que se adecúan a las diferentes ramas de los profesionales de la belleza.

Para el logotipo, la agencia ha optado por utilizar una marca denominativa que a su vez sirve de señalización, se creó tomando en cuenta varias ubicaciones. Dentro de cada locación se agregará el nombre de los suburbios, separado por una línea horizontal. Esto dará una identidad local, pero manteniendo la marca colectiva de alto nivel.

El interior de Salon Lane

Para lograr una estandarización de la marca, han utilizado en el interior del salón, ciertas señales que se repetirán en las distintas locaciones. También habrán ligeras diferencias que logren conectar con la clientela local.

La identidad también proporciona una serie de herramientas de dispositivos gráficos: Las formas nacen de: «un mueble clave utilizado por todos los estilistas, el humilde espejo. Al igual que los espejos suspendidos comunes de los salones, las formas de la marca se ‘mantienen’ en su lugar mediante postes y la parte superior e inferior».

Iconos utilizados en la identidad.

«Los iconos juegan un papel importante para marcas como esta: tienen muchos puntos de venta, pero a menudo pueden carecer de personalidad. Desarrollamos un sistema ilustrativo detallado que ayuda a hacer que incluso las comodidades más comunes se sientan especiales». Comenta Adelina Ang, diseñador de Someone.

Aplicaciones digitales.

Un concepto simple pero flexible

El concepto es sencillo pero tiene la particularidad de que es bastante flexible y funcional. Sirve para dar voz propia a las diferentes localidad, a su vez mantiene una línea gráfica para ser altamente reconocido.

Otra de las ventajas de tener un sistema gráfico, es que se pueden elaborar diferentes materiales y formatos de diseño, siendo cada uno una pieza original por si mismo.

«Para el lanzamiento, produjimos un folleto de marketing detallado de gran formato que se entrega a cada posible inquilino durante su recorrido inicial por el espacio. El formato (A3 de gran tamaño) está diseñado para un impacto máximo, un momento reconocible que indica la llegada de Salon Lane al vecindario.

Trabajando muy de cerca con Siren Design, el equipo detrás de los elegantes interiores, diseñamos un sistema de orientación que encaja perfectamente con la estética del espacio. Los materiales y acabados se eligieron en conjunto con los accesorios y el plan de decoración para combinar perfectamente: los letreros se sienten tan como en casa en el espacio como los muebles y ayudan a elevar el ambiente interno». Caso de estudio, SomeOne.

Resultados de la nueva marca

Salon Lane ha sido un rotundo éxito en sus primeros meses en el mercado. Logró posicionarse y ser un referente para los espacios de salón compartidos en Australia. El local ha sido utilizado por los estilistas y terapeutas de belleza más influyentes de Sídney.

Una serie de marcas de belleza internacionales como L’Oreal, Redken, Oribe, Evo y Kevin Murphy, se han interesado por el concepto. «Utilizando los salones para distribuir sus productos en la tienda minorista premium mientras utilizan las instalaciones de capacitación y reuniones para sus propios programas educativos internos y externos».

Tarjetas de presentación, banners, folletos, etc.

«Aunque nuestro concepto era nuevo y no había sido probado, la gente de SomeOne entendió la visión de inmediato y ayudó a crear una identidad para nuestra marca. Desde la etapa del concepto de marca hasta la etapa de diseño, sentimos que ellos estaban investidos de nuestro éxito y entregaron una marca que era diferente y estaba lista para escalar. En general, tuvimos mucha suerte de haber sido referidos a SomeOne y no podemos estar más agradecidos».

Jared Keen y Lance Kalish fundadores de Salon Lane.

Detalles del interior y la tipografía utilizada en el local.

Análisis de la identidad de Salon Lane

La identidad responde a un nuevo concepto en Australia, los Suite Salón. Se trata de salones compartidos para profesionales de la belleza. Un concepto premium para personas independientes que buscan libertad y disfrute de un salón de lujo pero reduciendo los costos de un salón convencional. Es una especie de servicio de alquiler en lugar de ser empleados propiamente del lugar.

Los salones pretenden extenderse a todas localidades por lo tanto su logotipo es una marca denominativa. Una tipografía san serif con el nombre de Salon Lane, pero en su interior se coloca la localidad separada por una línea horizontal. La paleta de colores utiliza tonalidades marrón, crema, blanco.

Para impulsar la marca se utiliza la misma tipografía para la señalización de los espacios dentro del local. Sin embargo se aplicarán elementos distintivos según la localidad para conectar con los clientes de cada región.

Para las aplicaciones vemos elementos visuales como los iconos, que tienen un estilo simple pero con curvas que se sienten elegantes y premium. En los folletos, banners, y demás aplicaciones vemos que se utiliza un estilo minimalista y flexible. En general es un proyecto muy bien desarrollado y elegante.

Referencias: