Pink Floyd y Pentagram celebran el 50 aniversario de Dark Side of The Moon

A principio de año Pink Floyd había anunciado que este 1 de marzo del 2023 celebraría el 50 aniversario del mítico álbum Dark Side of The Moon, y les mostramos el logotipo para conmemorar este hito de la música.

También les contamos el box set de edición especial que iban a lanzar para esta fecha, y ahora ya tenemos más detalles de su diseño y concepto creativo. Pink Floyd y Pentagram se unieron para lanzar al mercado esta edición limitada del disco. El proyecto fue realizado por Pentagram en colaboración con: Harry Pearce y Jon Marshall, y el fundador de Hipgnosis (Un estudio de diseño que realizaba portadas para álbumes y su sede estaba en Londres.), Aubrey Powell.

El álbum de Dark Side of The Moon es mítico en el mundo del rock progresivo, lanzado en 1973 ha vendido más de 45 millones. Fue el octavo álbum de estudio de Pink Floyd. Durante muchos años ha estado en el top 5 de discos más vendidos de la historia.

Pink Floyd y Pentagram: celebran los 50 años de Dark Side of The Moon

El box set o caja del 50 aniversario del Dark Side of the Moon, diseñada por Pentagram y sus colaboradores Harry Pearce y Jon Marshall, tiende sorpresas fascinantes para sus fans. Como un libro de tapa dura con fotografías de Jill Furmanovsky, Storm Thorgerson y Aubrey’ Po’ Powell.

Esta edición limitada incluye el disco en dos formatos: CD y vinilo del álbum de The Dark Side of The Moon remasterizado de 2023 y audio Blu-Ray + DVD con la mezcla 5.1 original y las versiones estéreo remasterizadas. En esta edición también se incluye un Blu-ray adicional de Atmos mix, además de un CD y un LP de ‘The Dark Side of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974’. El libro de fotografías posee tapa dura y 160 páginas. Con las letras de las canciones y recuerdos.

Detalles de la edición especial del 50 aniversario. Fotografías por: Pink Floyd y Pentagram.

Pink Floyd y Pentagram: La portada de la edición 50 aniversario de Dark Side of The Moon

El disco de Dark Side of The Moon es conocido por su portada con la pirámide, esta fue realizada originalmente por Storm Thorgerson. Una de las mentes creativas detrás de la agencia especializada en portadas de álbumes Hipgnosis. Poseía ilustraciones de George Hardie. Harry Pearce comenta que la base de este diseño fue el prisma, que también fue utilizado en la nueva edición especial. En la página del proyecto comenta: «Retomando el tema de Hipgnosis del antiguo Egipto y las pirámides, pensé en el maravilloso sentido de descubrimiento que está integrado en la idea de un sarcófago anidado. Con capas y capas que revelan recuerdos y, en el centro, el vinilo original de ‘The Dark Side of The Moon’«.

Pearce y Marshall utilizan el diseño original para su versión en ‘en vivo’. Pearce explica los detalles de esta decisión: «Trabajar con un diseño clásico existente, se sintió completamente mal para crear nuevas imágenes conceptuales. Más importante aún, se trataba de honrar y complementar el concepto original con un marco empático».

Un diseño conmemorativo que utiliza las pirámides y los sarcógafos anidados como inspiración

Aubrey ‘Po’ Powell de Hipgnosis comentó detalles sobre la colaboración para crear esta edición especial: «Para el 50 aniversario del álbum de Pink Floyd, necesitaba un paquete muy especial. La familiar imagen del prisma triangular había seguido su curso durante cinco décadas, y ahora era el momento de reinventar».

«Recurrí a Harry Pearce y Jon Marshall en Pentagram con ideas para crear una caja, hermética y firme, para contener todos los álbumes, recuerdos y Blu Rays. Sin embargo, el diseño tenía que recordar algo del original idea”, Y agrega. «Escogieron la influencia egipcia de las pirámides y la idea de un sarcófago. Al desenvolver el paquete de varias capas, la delicia final fue la caja dorada interior que contenía el primer vinilo ‘en vivo’ de ‘El lado oscuro de la luna'».

Vídeo presentación de esta edición.

Elementos tridimensionales para la caja conmemorativa

La edición especial del 50 aniversario realizada por Pink Floyd y Pentagram, tiene muchos detalles tridimensionales. Estos fueron realizados por Jon Marshall de Pentagram. Creando un producto con varias capas, que genera el deseo de descubrir todas las sorpresas que trae. Se utilizan diferentes materiales, texturas y cajas anidadas. Los colores también juegan un papel fundamental con tonalidades negras y doradas. La caja completamente dorada en el medio contiene el álbum original y el nuevo álbum en vivo.

Jon comentó que este nuevo diseño se enfoca en los detalles para generar más impacto: «Empacar varias cajas juntas fue un desafío técnico, ya que varios elementos estaban interconectados y debían encajar entre sí con precisión. No queríamos usar insertos de espuma o plástico. Resolvimos el diseño a través de ingeniería de cartón con una gran cantidad de prototipos y muestras, trabajando muy de cerca con Po, la compañía discográfica y el fabricante de cajas».

Concepto del empaque y portada del disco.

Ángulos y cortes inspirados en el diseño original

En el proyecto podemos apreciar diferentes cortes y ángulos que recuerdan a las pirámides en todas las cajas. «Desarrollamos muchas ideas sobre la forma en que nos ayudaron a construir la narrativa, incluso si finalmente las descartamos, como incluir el uso de un prisma de vidrio para recrear la portada del álbum original y crear cajas de CD que podrían plegarse en pirámides».

En la página del proyecto escriben: «El libro oficial del 50 aniversario de Pink Floyd incluido en la caja está diseñado por Harry Pearce y publicado por Thames & Hudson. El libro de tapa dura del tamaño de un álbum combina diseños sorprendentes con imágenes raras e invisibles, incluida la fotografía documental tomada por Jill Furmanovsky y el equipo de Hipgnosis durante las giras de álbumes de Pink Floyd de 1972 a 1975, así como tomas de álbumes originales y obras de arte de Hipgnosis y StormStudios«.

Powell de Hipgnosis comentó: «El proceso durante una serie de meses desde una maqueta hasta los dibujos y animaciones completos fue revelador y altamente profesional. Con Jon manipulando las ideas creativas de Harry en la caja completa y altamente pulida. Es una obra de arte».

Detalles del interior del folleto de la edición especial 50 aniversario.

Pink Floyd y Pentagram

Los colaboradores de Pentagram: Pearce y Marshall son fanáticos de Pink Floyd e Hipgnosis desde hace mucho tiempo. Esto hizo que el proyecto fuera aún más especial para ellos. Un disco que durante décadas ha inspirado a varias generaciones.

