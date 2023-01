The Dark Side of the Moon de Pink Floyd tendrá una edición especial del 50 aniversario

The Dark Side of the Moon tendrá una edición especial para celebrar su 50 aniversario durante 2023. La banda anunció su nuevo logotipo el 19 de enero incluye una nueva caja de lujo y otras sorpresas.

La nueva caja de lujo se venderá el 24 de marzo. Incluye un CD y un vinilo desplegable del álbum de estudio recientemente remasterizado y audio en Blu-Ray y DVD con la mezcla original 5.1 y las versiones estéreo remasterizadas. El conjunto también incluye un nuevo disco Blu-ray adicional de una mezcla de Dolby Atmos más un CD y un LP de The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, Londres, 1974. Puedes pre-ordenar las diferentes ediciones en este link.

Un movimiento anti-woke intenta cancelar el nuevo logotipo del Album en Redes Sociales

Aunque parezca una broma de mal gusto, en redes sociales un grupo anti ideología woke. Intenta criticar el nuevo logotipo de Pink Floyd del 50 aniversario de The Dark Side Of The Moon.

Versiones especiales del álbum.

Pink Floyd y su nuevo logotipo de Dark Side at 50

Pink Floyd presentó el logotipo el jueves pasado, una caja especial de Dark Side Of The Moon. Entre las jugosas novedades incluye una versión del concierto mundialmente famoso en el Planetarium de Londres, donde la banda hizo el debut del álbum en febrero de 1973.

Lo que no esperaba la banda era que sería presa de un movimiento de «guerras culturales» que pretendía cancelarlos por mostrar un diseño especial del 50 aniversario del icónico álbum.

En las redes sociales algunos seguidores con pocas luces han interpretado que el nuevo diseño muestra una inclusión forzada por llevar un arcoiris con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. El logotipo original del prisma triangular fue diseñado por Hipgnosis, una empresa de diseño y fotografía fundada en 1967 por los artistas Aubrey Powell y Storm Thorgerson.

Críticas anti-woke en redes sociales

Las críticas de los usuarios anti-woke no logran entender que se trata de una versión conmemorativa del prisma triangular. En su lugar creen que es un logotipo que defiende los derechos LGBTQ+. Y quieren cancelar a Pink Floyd por ese diseño. Aquí algunos ejemplos traducidos de comentarios negativos en redes sociales:

«¡Quita el arcoíris, te estás haciendo ver estúpido!».

«Es triste ver que una banda que una vez fue genial se ha vuelto completamente ¡WOKE!». comenta otro fanático. Una tercera persona dice: «Gracias, Pink Floyd, he sido Fan durante 63 años y nunca más los escucharé. ¡Extraño cuando las canciones eran sobre gatos y gnomos! Traigan de vuelta a Syd, él nunca soportaría esta izquierda».

Una persona pregunta: «¿Cuál es la conexión entre la obra maestra de Pink Floyd y LGBT? WTF…».

Obviamente estos comentarios sólo reflejan la ignorancia de algunos. Hay más comentarios positivos sobre el nuevo album. Uno de los comentarios lo deja muy claro: «El prisma ya tenía un arcoíris, y serías un falso fanático si dijeras que Pink Floyd no siempre ha aceptado a la gente queer. El Muro fue bastante claro en cuanto a que la homofobia es vil».

The Dark Side of the Moon

Los orígenes del diseño del prisma fueron explicado en una revista en Rolling Stone en 2017. El cofundador de Hipgnosis, Aubrey «Po» Powell, comentó: «Estaba mirando un viejo libro francés de física y había una fotografía de un pisapapeles de vidrio con la luz del sol brillando a través de la ventana, y creó un prisma de arcoíris. Storm Thorgerson, socio de Hipgnosis de Powell me miró y dijo: «Lo tengo: un prisma». Se trata de Pink Floyd y su espectáculo de luces».

