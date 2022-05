Nuevos empaques de barras de cereales Kellogg’s

El día de hoy Kellogg’s ha presentado una nueva apariencia para sus empaques de de barras de cereales. Cada empaque se inspira en el cambio visual realizado a la marca de cereales en 2019 por la agencia internacional Landor & Fitch. El rediseño de 2019 fue premiado en diferentes eventos desde Grand Prix Stratégies du Design, Pentawards y Model Impression, y el éxito continuo en 2021 donde ganó en D&AD y Cannes.

La marca encontró una nueva oportunidad en la categoría de desayunos en las barras de cereales Kellogg’s. Pero los diseños tenían varios problemas no se sentían como un bloque en los anaqueles. Les faltaba uniformidad en los tamaños de la familia de productos y el sistema visual no los hacía destacar tan poderosamente como podría hacerlo.

Presentación en vídeo de las nuevas barras.

Barras de cereales Kellogg’s identidad por Landor & Fitch

La agencia Landor & Fitch se encargó de crear un nuevo sistema visual para las barras de cereales. Este nuevo diseño aprovecha el poder de la icónica marca, al igual que la tecnología detrás de sus productos. Esto ayuda a lograr una mejor presencia y facilidad en la búsqueda de los refrigerios en las estanterías.

Se utiliza un diseño con el modelo de bloque, la agencia logró vincular este producto de manera directa con su marca principal de Kellogg’s. Se logra proyectar la energía que ofrecen los productos al utilizar una jerarquía de nombres y modelos equilibrados.

Antes y después empaques de barras de cereales Kellogg’s.

Detalles de los nuevos empaques.

Detalles y citas sobre el proyecto

La nueva identidad fue lanzada el día de hoy y se puede ver en mercados como: Reino Unido e Irlanda, Benelux, Francia, Italia, Portugal, España y otros países mediterraneos. Un diseño que se implementará en los puntos de venta, tanto impresos como digitales.

Pertenece a la gama Kellogg To Go una línea que está hecha para esas mañanas ocupadas en las que no tienes tiempo para perder el tiempo. Para que pueda hacer de su mañana una mañana agradable, en cualquier momento y en cualquier lugar. Un snack simplemente delicioso. Solo agrega las mañanas.

Tristan Macherel, director creativo ejecutivo mundial de Landor & Fitch, comentó: “Trabajando dentro del proceso de imagen de Kellogg’s, hemos desarrollado un nuevo sistema de diseño equilibrado para una jerarquía de modelo extremadamente complicada en toda su cartera de refrigerios. La renovación posiciona a Kellogg’s como el líder audaz en refrigerios, restaurando y mejorando su posición icónica porque celebra cada producto. Nuestra colaboración continua en el diseño de envases con Kellogg’s es un testimonio del ardor distintivo y el impulso por lo extraordinario de nuestros dos grupos en toda Europa. Esperamos ver los bocadillos en los gabinetes rápidamente”.

Niamh Cribbin, directora de publicidad y marketing de Kellogg Europa, agregó: “Nos dimos cuenta del éxito de nuestro cambio de modelo de cereales en 2019 y queríamos llevar lo aprendido y los resultados de esto a nuestra gama de bocadillos. Todos sabemos que la gente ama, se une y trabaja junto con nuestros fabricantes. Es por eso que hemos actualizado nuestro portafolio completo directamente. El diseño emocionante y moderno ha sido examinado por los clientes con resultados abrumadoramente constructivos, y no veo la hora de verlos apoderarse de los gabinetes en toda Europa”.

Visión general de los nuevos empaques.

Cajas en movimiento proyectando energía.

Detalles de los nuevos empaques.

Análisis de los empaques de las barras de Kellogg’s

Los empaques siguen la línea de sus hermanos mayores en versión cereal. Esta vez el logotipo sufre una reducción en la parte superior, este detalle es atrevido y elegante. En el centro de cada empaque podemos ver una barra con su respectiva textura y logotipo. Estos detalles garantizan una mejor presencia y reconocimiento del producto.

Cada barra se muestra de manera “abierto” con fotografías del producto real, esto hace que la comida se vea más deliciosa. Se aprovechan mejor los espacios en negativo del diseño. El color de cada uno de los cereales varia según el estilo, se conserva la marca denominativa de Kellogg’s con su color rojo reconocible. En general es un diseño que se siente moderno, es simple, claro y mejora el reconocimiento en los puntos de venta.

El logotipo de la marca matriz ayuda a fortalecer la misión de Kellogg’s de ser una gama de productos que facilitan el desayuno. Estos elementos icónicos de la gama de cereales se extienden a las barras, aumenta su visibilidad y fama para que los clientes puedan reconocerles al instante.

