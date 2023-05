Nuevo logo de Warner Bros por Chermayeff & Geismar & Haviv

Warner Bros es una empresa establecida en 1923 por los hermanos Warner: Harry, Albert, Sam y Jack. Es uno de los estudios de entretenimiento más populares a nivel mundial. Poseen una videoteca muy grande en sus 100 años de historia. Con muchas películas y series de televisión. Con clásicos como: Casablanca, 42nd Street, The Maltese Falcon, Gypsy, Blazing Saddles, My Fair Lady. Hasta títulos más modernos como: The Matrix, Wonder Woman, Harry Potter, The Batman y Dune. Con marcas modernas como: Looney Tunes y DC comics. La marca de Warner Bros. también incluye las submarcas Warner Pictures y Warner Studios. Incluyendo otras divisiones en categorías como: televisión, videojuegos y animación, etc.

Antes y después logo.

Warner Bros: la evolución de una marca

La última vez que Warner Bros cambió su logo fue en 2019. En ese entonces la agencia internacional Pentagram alargó un poco el escudo y se basó en la ley de la proporción divina. En ese entonces el logo fue criticado por muchos fanáticos que querían un diseño más tradicional evolucionando sólo las líneas pero manteniendo la proporción.

El nuevo logo de Warner Bros ha mejorado gracias a la agencia internacional Chermayeff & Geismar & Haviv. Recordemos que hace poco la misma agencia creó el diseño para el centenario. El nuevo diseño mejora al anterior ya que regresa a los orígenes siendo un logo más clásico inspirado en el lanzado en el año 1948 con una tipografía totalmente nueva para el monograma de WB. En general es un diseño más «simplificado» para su marca principal y submarcas. Entre los activos de marca también se ha presentado una tipografía que se inspira en las letras del monograma.

Líneas redibujadas.

Arquitectura de marca Warner Bros

La agencia Chermayeff & Geismar & Haviv ha preparado una serie de activos para el rebranding que coincide con el centenario de la marca. Todo comenzó con la presentación de la marca: Warner Bros. Discovery en 2022. En 2023 también han presentado un logotipo para el centenario y ahora el caso de estudio completo para el escudo de Warner Bros.

El diseño de Warner Bros. se inspira en su versión de 1948. Una época dorada para la historia del cine. Un logotipo simplificado que mejora las curvas y los brillos de la marca. Una versión plana que captura la esencia de su escudo y deja atrás la versión alargada y con menos bordes que fue presentada por Pentagram. Una reinterpretación de su versión 3d en plano con una tipografía mejorada para su monograma.

Detalles del logotipo y tipografía.

Nuevo logo a través de la historia.

Warner Bros: Logo y tipografía

La nueva consistencia del grosor de las líneas, con armonía entre cada elemento, crea un símbolo unificado y atemporal que puede funcionar a la perfección con todas las propiedades de la extraordinaria cartera de la compañía.

Las versiones del logo y las diferentes submarcas.

Uno de los activos más importantes de la nueva identidad de Warner Bros. es su tipografía.’ La tipografía se basa en los diseños presentados por la agencia Pentagram en 2019. Chermayeff & Geismar & Haviv crearon una tipografía personalizada llamada: Warner Bros. Bold Condensed. La tipografía se inspira en la forma del escudo. Una fuente tipográfica sans serif fuerte. Una tipografía que se utiliza en la marca denominativa en mayúscula. El diseño mejora la legibilidad de la marca.

Nueva tipografía.

En el caso de estudio explican: «Las letras fuertes, sans serif y totalmente mayúsculas de las marcas denominativas se dibujaron para acentuar la curvatura de las formas de letras redondeadas, como la P, la B y la R. Este carácter distintivo de las letras resuena con las letras WB revisadas en el escudo mientras se actualiza la tipografía para usos modernos y legibilidad».

Dos versiones del escudo

Se crearon dos versiones del escudo, una es a color y otra con líneas. En el caso de estudio explican: «Dos manifestaciones del nuevo escudo anclan el sistema de identidad. La versión sólida se utilizará principalmente en comunicaciones corporativas, mientras que la versión de esquema promociona películas, programas de televisión, juegos y otros contenidos. Ambas manifestaciones pueden adoptar los colores de fondo y las texturas del contenido creativo, proporcionando un lienzo uniforme para que los artistas visuales de la familia de marcas de Warner Bros. exploren y propongan para la pantalla grande de todo el mundo».

Análisis del logotipo de Warner Bros

En general el trabajo de Chermayeff & Geismar & Haviv se siente clásico pero adaptado a los tiempos modernos. Todo comienza con el escudo esta vez su forma y tipografía se inspiran en una versión anterior del escudo. El escudo es mucho más ancho y mejora la proporción entre el monograma y la forma que lo contiene. Aunque la versión anterior de Pentagram estaba muy bien diseñada, un estudio demostró que casi un 90% de las personas estaban a favor de su versión anterior.

El nuevo diseño se enfocó en «igualar el peso de las formas de las letras W y B con el trazo de la forma del escudo». Creando un diseño mucho más clásico y armonioso, que crea una mejor proporción en los espacios en negativo de la marca. En el logo anterior se creaba un hueco en la parte superior derecha de la letra B. Hay dos iteraciones diferentes del escudo: la versión sólida y una que dibuja las líneas. Estas versiones funcionarán según las aplicaciones, en algunas versiones se necesitará el logo con su paleta dorada y azul y en otras una versión a un sólo color que no interfiera tanto con la armonía del diseño.

En general es un diseño mejorado que logra un balance entre lo clásico y lo moderno. Utilizando el diseño plano, y en su paleta de colores le da continuidad al color azul pero esta vez agrega dorado. La tipografía de Warner Bros. debajo del escudo también se siente más equilibrada y legible.

Referencias: