Logo Warner Bros Centenario por Chermayeff & Geismar & Haviv

El nuevo logo de Warner Bros Centenario fue creado por la agencia neoyorkina Chermayeff & Geismar & Haviv. Un logotipo de Warner Bros que posee muchas variaciones, estas muestran las diferentes propiedades intelectuales que han hecho grande a la marca a través de los 100 años de historia.

Nuevo logotipo con los personajes de Warner

Un diseño que marca el 100.º aniversario de Warner Bros. El logotipo es simple y utiliza el diseño plano y geométrico unido al logotipo clásico de Warner Bros. Ésta base simple de diseño permite que el logo funcione como un dispositivo para mostrar a los diferentes personajes de las franquicias de Warner Bros.

Dos icónos de Warner Bros: Bugs Bunny y Batman.

Un proyecto que fue realizado por la agencia Chermayeff & Geismar & Haviv., involucra «todas las divisiones del estudio, desde entretenimiento en el hogar hasta videojuegos, desde productos de consumo hasta eventos en vivo». El lema de la campaña es «Celebrando cada historia».

Logotipo centenario funcionando solo.

Animación con las diferentes ips de Warner Bros.

100 años de historia Warner Bros

En la página del proyecto escriben: «En 2023, el icónico estudio de cine, televisión y entretenimiento celebra su centenario. Fundado en 1923 por los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack Warner, Warner Bros. es considerado hoy uno de los mejores estudios de Hollywood con una biblioteca de contenido inigualable, que alberga 100 años de películas y programas de televisión favoritos de los fans.

La gloriosa historia del estudio incluye clásicos del cine como Casablanca, 42nd Street, The Maltese Falcon, Gypsy, Blazing Saddles, My Fair Lady. Exitos contemporáneos como The Matrix, Wonder Woman, Harry Potter, The Batman y Dune. Así como el querido entretenimiento. marcas como Looney Tunes y DC Comics. El estudio también es conocido por las grandes actuaciones de leyendas de Hollywood como Bette Davis, Errol Flynn, James Cagney, Lauren Bacall, John Barrymore, Frank Sinatra, Olivia de Havilland, Ronald Reagan, Paul Newman y, por supuesto, Bugs Bunny».

Muchos personajes icónicos de Warner Bros

En el logotipo podemos ver una serie de personajes famosos de la marca que adornan el diseño de su centenario. Con una narración que marca el hito de los 100 años, la compañía ha lanzado una campaña que involucra a todas las divisiones del estudio. Estas incluyen desde entretenimiento en el hogar hasta videojuegos, desde productos de consumo hasta eventos en vivo. Esta campaña está unida por el lema «Celebrando cada historia» y por un logotipo de aniversario creado especialmente.

Desde superhéroes, hasta personajes animados como Bugs Bunny, o franquicias como: Harry Potter y Matrix. Los personajes más icónicos destacan en la nueva identidad. Casi todos se adaptan al número ‘100’, pero algunos incluso poseen una animación original donde el diseño utiliza las 3 dimensiones.

Animación de Willy el coyote y el correcaminos.

Algunas aplicaciones conceptuales con el nuevo logo.

Análisis de la identidad de Warner Bros Centenario

Este logotipo de Warner Bros Centenario. Incluye el mismo diseño presentado cuando fueron adquiridos por Discovery recientemente. El logotipo fue rediseñado para funcionar junto a un número 100 en negrita creando una composición llamativa y dramática. Se utilizan formas audaces geométricas de los números, estas brindan un contrapeso ponderado a las finas líneas del nuevo escudo delineado. Al ser un diseño muy amplio permite composiciones divertidas que presentan la propiedad intelectual del estudio.

Referencias: