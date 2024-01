Establecido en 1968 National Black Theatre conocido por sus siglas como NBT. Es un teatro como un medio para centrar, humanizar y sanar a las comunidades negras a través de auténticas narraciones negras. Con sede en New York City, Estados Unidos.

National Black Theatre posee un enfoque teatral multidisciplinario con el poder de una narración negra sin complejos. Un enfoque auténtico NBT sobre la liberación, el arte y la creación de lugares de los negros actúa como un agente de cambio para combatir la opresión sistémica y crea el espacio para la transformación humana.

Rebranding National Black Theatre por Isometric Studio

Una marca fundada en 1968, su historia inicia cuando Barbara Ann Teer fundó el National Black Theatre en Harlem, Nueva York. Su misión era dar voz a las historias únicas de los afroamericanos. El teatro ha evolucionado desde una tienda hasta un complejo de 21 pisos, en sus instalaciones se han presentado artistas de la talla de Nina Simone y Maya Angelou. La nueva identidad fue realizada por el estudio Isometric, con sede en Brooklyn, Nueva York. El proyecto incluye el rebranding, nuevo logotipo y una serie de activos para las diferentes aplicaciones.

Identidad general.

Detalles del logotipo y logos alternativos.

Isometric Studio moderniza la marca National Black Theatre

El colectivo de diseñadores: WSDIA (We Should Do It All), logró la conexión entre: Isometric Studio y sus socios Andy Chen y Waqas Jawaid, con el proyecto de crear el rebranding para National Black Theatre. Los dos diseñadores: Chen y Jawaid se conocen desde su etapa universitaria en Princeton hace 17 años. Esa asociación ha potenciado diferentes identidades visuales, tanto de ongs, como instituciones que no tienen fines de lucro.

Varias aplicaciones.

Inspirada en sus raíces Teatro Negro Nacional

El rebranding creado por Isometric Studio para el National Black Theatre incluye una serie de activos tanto físicos como digitales. También incluye otros elementos como la arquitectura y es un homenaje a la justicia social por la que ha velado la institución desde su fundación. Una identidad inspirada en el espíritu artístico y liberador del teatro, la marca conecta con su historia y eleva su identidad al diseño moderno.

La restauración de «Max» mejorando su línea gráfica

El pilar fundamental de la identidad fue realizado por la diseñadora Lori Evelyn quien se basó en un rótulo original del teatro que fue pintado a mano. Isometric Studio modernizó la tipografía y el espaciado de línea del logotipo. La nueva ilustración se inspira en su pasado pero mejora las líneas de dibujo. Un rediseño inspirado en artistas de la talla de Kara Walker y Emory Douglas, también potencian la paleta de colores con un tono azul eléctrico para que la identidad visual sea mucho más vibrante.

Tipografía personalizada con un poderoso mensaje único

La tipografía personalizada fue diseñada por Martin de Tré Seals, tienen el nombre de NBT Visionary. Un proyecto supervisado por la diseñadora tipográfica Corinne Ang, la nueva letra refleja el carácter único del teatro, es muy funcional con sus diferentes pesos y tamaños, el tipo de mayúsculas, números y otros elementos visuales.

Varias aplicaciones: Hoodies, bolsas, exterior y tipografía.

Identidad Visual Unificada para todos los formatos y escalas

Una identidad visual que va más allá de la señalización para abarcar eslóganes culturalmente enriquecedores, mercancía e incluso una bandera. Un sistema diversificado que permite proyectar las diferentes obras del teatro. Isometric Studio una identidad enriquecedora del teatro, y proyecta muy bien la cultura de los afroamericanos honrando su historia y su presente.

Análisis de National Black Theatre

La identidad moderniza el diseño anterior, tomando los detalles más importante de una antigua ilustración del Teatro. Una identidad preparada para la apertura del nuevo edificio en 2026. National Black Theatre por Isometric Studio destaca por la nueva tipografía sans serif personalizada y las posibilidades en diferentes formatos y escalas. En los últimos años hemos visto cómo muchas empresas deciden crear su propia tipografía, para no tener problemas de copyright e incorporar su propio estilo en la identidad.

National Black Theatre una identidad de marca que se siente más funcional y moderna, honrando el pasado, presente y futuro del teatro afroamericano.

Referencias: