La famosa marca de cereales Kellogg’s ha lanzado una alternativa para el desayuno, se trata de cereales veganos y proteicos. Una alternativa saludable para todos los entusiastas de la vida sana. Las opciones para veganos escasean en el mercado y por eso Kellogg’s quiso innovar con su nueva marca Mouth Off. Los cereales de origen vegetal, tampoco contienen azúcar añadido y contiene 22 gramos de proteína en cada porción. Kellogg’s pretende agregar una nueva opción al desayuno con sus nuevos productos.

Mouth Off en dos sabores: chocolate y frutal

La nueva línea de cereales Mouth Off está disponible en 2 sabores: Chocolate y Frutal. Una de las ventajas de estos cereales es que garantizan que todos los ingredientes son veganos, a diferencia de la competencia que suele tener trazas que no corresponden a la categoría. Mouth Off es una opción de desayuno deliciosa y ética.

Versiones de Mouth Off chocolate y frutas.

Un empaque con colores vibrantes y un diseño moderno

El nuevo empaque de Mouth Off fue realizado por la agencia goDutch con sede en Cincinnati, Estados Unidos. No es la primera vez que la agencia trabaja con Kellogg’s ya que anteriormente también realizaron un rediseño para Froot loops. Un empaque atractivo y moderno que se sale de lo convencional. En general estamos ante una identidad para la línea Mouth Off que se siente lúdica, llamativa y moderna, pilares esenciales para crear una alternativa vegana diferente.

En la parte frontal de la caja podemos apreciar la mitad de un tazón lleno de cereal y que forma un rostro sonriente, los ojos del personaje se forman con estrellas en su versión de chocolate y corazones en el sabor frutal. Con un estilo dibujado a mano que se replica en el uso tipográfico y le da un toque más humano a la marca.

Diseño con estilo skate y punk: para una marca poco convencional

En general la nueva identidad de Mouth Off se siente muy moderna con elementos del diseño de skate y punk. Con rostros sonrientes pero a la vez modernos y un logotipo que utiliza una tipografía super condensada y ligeramente inclinada para formar el nombre Mouth Off, también utiliza unos patrones que recuerdan los cuadros de un tablero de ajedrez, uniendo la nostalgia y la rebeldía adolescente de los consumidores.

Un cereal con proteínas y bajo en Azúcar

Los cereales por lo general utilizan una estética infantil para conectar mejor con su mercado meta. En esta ocasión la marca Mouth Off lleva la nostalgia a un siguiente nivel y nos recuerda la rebeldía adolescente del Punk o el Skate. Un cereal vegano que destaca por llevar proteínas, poco contenido de azúcar y tener un sabor delicioso. Un producto enfocado en adultos y que se muestra como una opción más de desayuno.

Nuevo cereal y su mercado

Mouth Off se venderá primero en Estados Unidos durante este mes, una opción saludable vegana para consumidores que se preocupan por preservar el sabor de sus alimentos y al mismo tiempo conservar la ética de los mismos.

