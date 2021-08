Mood una marca de té que envía un mensaje positivo a la juventud australiana

Mood una nueva marca de té que ayuda a los jóvenes a ver el futuro desde una perspectiva más optimista.

La ONG detrás del proyecto es UnLtd, una organización australiana con un propósito social de conectar a los medios, el marketing y las industrias creativas con organizaciones benéficas que ayudan a niños y jóvenes en riesgo.

Maud es un estudio de diseño con sede en Sídney y Melbourne, Australia. Se ha encargado de desarrollar la nueva identidad para Mood. Un té que lucha contra el suicidio juvenil. Mostrando un futuro «optimista» y esperanzador para las personas de la Generación Z, quienes disfrutarán la bebida con sus amigos.

Una marca de té que salvaría vidas

Vivimos un tiempo muy difícil y es necesario que existan organizaciones como UnLtd, una ONG que se encarga de ayudar a los jóvenes más vulnerables a nivel psicológico y emocional en Australia. Los datos son alarmantes ya que mueren 9 personas cada día por suicidio, es la principal causa de muerte en los jóvenes. UnLtd necesitaba crear un producto que pudiese combatir esta problemática, para ello contactaron a la agencia Maud. Creando una nueva marca de té cuyo propósito es salvar vidas. Maud se encargó del proyecto y desarrollo la identidad de marca, el empaque y todos los activos que forman parte de Mood.

El producto se llama Mood, una familia de tés con mensajes positivos y que sirven para relajar y hacer sentir bien a las personas, generando un estado de bienestar a sus consumidores. Los empaques reflejan un mensaje optimista, que relatan historias reales de personas que han cambiado su vida y las ganancias del producto se destinan a financiar proyectos sobre la salud mental.

Mood familia de productos.

Una marca de tés con un propósito de mejorar el bienestar mental de los jóvenes

Con un propósito tan fuerte, para mejorar la salud de los jóvenes, la marca destaca por ser muy colorida, optimista, expresiva.

El logotipo es una marca denominativa que cambia, es flexible, audaz y dinámica. Las fotografías e ilustraciones originales con personajes amorfos que se esfuerzan por demostrar un mensaje positivo. Todas las ilustraciones fueron desarrolladas por la artista australiana de sídney, Elin Matilda. Los tés también se sienten originales y elegantes. Las diferentes mezclas tienen un nombre original creado por la agencia: Happy Days, Get On Up, Be Kind, Unwind y Sweet Lullaby.

Diferentes estados de ánimo.

Una marca con cuatro meses en el mercado australiano

Mood se lanzó al mercado australiano hace cuatro meses, la marca ha recaudado más de $ 100k de ingresos. Un dinero que ayudará a financiar proyectos sobre salud mental para escolares.

UnLtd especializada en: mentoría corporativa, Recaudación de fondos, Alianzas de impacto social, Subvenciones en efectivo para organizaciones NFP dedicadas a deshacer las desventajas de los jóvenes, Voluntariado, marketing, medios y RSE.

«La Generación Z tiene mucho de qué ser pesimista: el cambio climático, el desempleo y la deuda masiva. Frente a problemas tan insuperables, es fácil no ver motivos para el optimismo», escribe en el sitio del proyecto, Maud. «Pero aunque la mayoría de las organizaciones benéficas dedican demasiado tiempo a pensar en lo negativo, nuestra oportunidad estratégica fue posicionar a Mood Tea como una marca optimista sobre el futuro y la capacidad de cada persona para lograr un cambio positivo. El té con un lado positivo se convirtió en nuestra estrella del norte».

Análisis de la identidad de Mood

Mood es una identidad muy flexible y variada cuyo propósito es el de beneficiar la salud mental de los jóvenes. La marca denominativa utiliza una tipografía sans serif en sus dos primeras letras y el resto de la palabra varia para dar flexibilidad y un toque más juvenil a la identidad.

En el empaque vemos unas ilustraciones de personajes amorfos que disfrutan de la vida, con mensajes optimistas e historias que narran la superación personal de hechos reales. La paleta de colores utiliza turquesa, rojo, naranja y púrpura para representar los diferentes sabores de la familia de tés.

Mood también significa estado de ánimo, se realizaron una serie de expresiones para acompañar a las diversas aplicaciones.

Referencias: