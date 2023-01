M&M muestra su personaje Púrpura y celebra a las mujeres

El año pasado tuvimos la oportunidad de ver la nueva identidad de M&M’s realizada por JKR. En ese momento se vieron las aspiraciones de la marca de ser más inclusiva y diversa, valores con los que muchas marcas desean ser relacionados. Mars mostró a finales del año pasado el personaje llamado: Púrpura. Púrpura junto a Verde y Café es el tercer personaje femenino del universo de M&M’s.

Este año la marca ha presentado una edición limitada que reúne a sus tres personajes femeninos para celebrar a las mujeres. La frase del empaque dice: «cambiar el statu quo», un empaque que marca el debut de Púrpura en Estados Unidos. Los personajes se muestran boca abajo en el empaque de chocolates. Los empaques de edición limitada vienen en 3 sabores diferentes: chocolate con leche, maní y mantequilla de maní.

M&M’s el debut del personaje Púrpura

“La marca M&M’S tiene la misión de usar el poder de la diversión para crear conexiones con un propósito mientras trabajamos para crear un mundo donde todos sientan que pertenecen”, comentó Gabrielle Wesley, directora de marketing de Mars Wrigley North America, en un comunicado de prensa. “Las mujeres de todo el mundo están cambiando la forma en que definen el éxito y la felicidad mientras desafían el statu quo, por lo que estamos encantados de poder reconocerlas y celebrarlas, y quién mejor para ayudarnos en esa misión que nuestra poderosa portavoz, Green, ¿Café y Púrpura?

Iniciativas de la marca para celebrar con las mujeres

El nuevo empaque no sólo marca el debut de Purple, sino que además muestra el compromiso de M&M con varias organizaciones femeninas. Donará el $1 sobre la venta de sus chocolates de edición limitada. Esto podrá alcanzar la cifra de $500,000, que será destinada a organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos como: She is the Music y We are Moving the Needle. Dos ONGs que ayudan a los nuevos talentos musicales.

M&M’s también donará $ 300,000 en apoyo del Colectivo de Fundadoras Femeninas y el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios . También donarán $10,000 a 10 diferentes mujeres nominadas para seguir luchando por sus causas. Las ganadoras serán anunciadas El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2023.

Cambios en los personajes de M&M’s

El nuevo empaque de edición limitada marca el debut de Púrpura en los chocolates. M&M’s es una empresa con 82 años de historia. Además de los ajustes en el logotipo, también vemos que se han agregados nuevos zapatos a sus seis personajes, ahora son más modernos.

Green ha cambiado sus botas go-go por zapatillas deportivas. Café luce tacones más bajos y cómodos. Los zapatos de Rojo y Amarillo ahora tienen cordones. Los cordones de los zapatos de Orange ya no están desatados. Y los zapatos de Azul, aunque con pocos cambios, se asemejan a lo que Anton Vincent, presidente de Mars Wrigley North America, describió como “una mala versión de Uggs”.

El año pasado varios medios criticaron el cambio en los personajes de M&M’s. Esto debido a que para algunos medios resultó ser un cambio forzado de la ideología: «Woke». Principalmente por el cambio en las zapatillas de Verde. En el Washington Post explicaban: “Los personajes de M&M’s no son Woke. Devuélvele las botas a Verde”. En el medio de Rolling Stone hablaban del cambio como algo “nada más que tectónico”. También hay una petición en línea que aspira a que le devuelvan el estilo al personaje Verde.

Referencias: