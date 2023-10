MLS: logo de San Diego FC nueva franquicia de la liga

Nuevo logotipo de San Diego FC. El equipo de expansión de la MLS de San Diego, será el equipo número 30 de la MLS y debutará en la temporada de 2025, por fin podremos ver su identidad y el diseño de su marca. La nota ha sido presentada por el medio estadounidense: The Athletic.

San Diego FC nuevo nombre, colores e identidad

El nuevo logotipo se presentará de forma oficial este viernes en el Estadio Snapdragon de San Diego. Un evento que revelaría el nombre del equipo, su emblema y paleta de colores. Pero el diseño fue mostrado un día antes por el medio The Athletic, que además anotó muchos detalles importantes de la nueva marca.

San Diego FC en las redes sociales

Al igual que ocurre con otros logotipos, la gente empieza a opinar sobre el diseño en las redes sociales. Los aspectos claves en la nueva marca son: Su nombre, los colores con los que se identificará al equipo y el escudo.

El escudo: Podemos apreciar un diseño futurista con 18 líneas con la forma de una pelota de fútbol. También representan las 18 ciudades del condado de San Diego.

Paleta de colores: En el escudo se pueden apreciar los colores que utilizará el equipo: cromo y azul. Pero también hay una paleta secundaria con tonalidades de amarillo, naranja y rojo. Esto amplía las posibilidades a la hora de crear diseños y sobre todo al crear la indumentaria deportiva tanto de local como de visita.

San Diego FC hará su debut en 2025

La MLS continúa expandiendo la competición en diferentes regiones, esta vez le tocó el turno al condado de San Diego. El plan inicial era revelar el logotipo en su estadio, pero al final el logotipo se filtró el jueves de esta semana. El equipo empezará a jugar en la MLS en febrero de 2025.

La reacción de los fanáticos es muy variada. Algunos aman el diseño ya que recuerda a San Diego sus atardeceres y las 18 ciudades, pero otros usuarios creen que no tiene una gran conexión con el condado.

Este año hemos tenido la oportunidad de conocer detalles del nuevo equipo. Desde mayo se insinuaba su nombre y el detalles del número «18» en el escudo fue parte del anuncio anterior. El nuevo equipo tendrá el reto de llevar la cultura futbolística a San Diego.

Detalles del logotipo filtrado.

Identidad creada por la agencia Pupila y The House Of

Según la fuente The Athletic el nuevo diseño de San Diego FC fue creado por la agencia costarricense Pupila, especializada en branding desde 2010. También fue la agencia que desarrolló la nueva identidad del equipo nacional de fútbol de Costa Rica. La agencia tica trabajó en colaboración con la agencia creativa de San Diego, The House Of.

El nuevo escudo es un reflejo de las virtudes del condado de San Diego: gratitud, orgullo sin alardes, diversidad y un estado de flujo. Aunque el logotipo se filtró, la presentación oficial del viernes por la noche sigue en pie y servirá como anuncio oficial con más detalles sobre el nuevo club de la MLS.

Referencias: