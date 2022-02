Manuvo empresa de tecnología con una identidad modular por Pentagram

Establecida en 2010 Manuvo es una empresa mexicana que realiza muchos trabajos en movimiento: Libros Interactivos, Aplicaciones móviles, interactivos en museos, animación, videojuegos, digital publishing. Con un proceso de producción sencillo: Diseño de negocio, Concepto creativo, Arte, Producción y Marketing.

Manuvo una empresa de tecnología que crea recursos culturales para inspirar el cambio e impulsar el progreso social

La identidad fue realizada por la famosa agencia internacional Pentagram con su oficina en Londres. El trabajo estuvo a cargo de Marina Willer y su equipo. Desde 2010, Manuvo se encarga de crear tecnología y su sede se encuentra en México. Tal y como comenta la agencia en el sitio de estudio: «Transforma recursos culturales en aplicaciones y medios digitales, haciéndolos accesibles para personas de comunidades marginadas en diferentes partes del mundo. Manuvo cree que este intercambio de conocimientos culturales puede conducir al cambio social, ayudar a combatir la desigualdad, elevar a los necesitados y abordar el cambio climático».

Manuvo logo detalles.

Innovación digital en movimiento

Manuvo es considerado líder en innovación digital. De 2010 a 2018 se consolidó como una marca sólida dentro del sector cultural. En todo ese tiempo creó una cartera impresionante de más de 300 proyectos y ganó diez premios internacionales. Pentagram escribe en su página web: «Su objetivo era utilizar la riqueza cultural de México para promover el crecimiento económico y el desarrollo social, trabajando en dos desafíos principales: en primer lugar, proteger el rico patrimonio cultural de América Latina y, en segundo lugar, llevar las artes y la cultura a la educación pública».

En 2021, Manuvo se especializa en llevar la cultura en diferentes formas interactivas y digitales. Con la creencia de que «la cultura puede usarse como un catalizador para el cambio, empoderando a líderes culturales y educadores, y transformando la vida de las personas que más lo necesitan».

La empresa buscó a Pentagram para crear una nueva identidad que reflejase mejor la evolución de la marca. Tomando en cuenta sus oportunidades y sus asociaciones internacionales.

Bolsa y el logotipo a modo de cintillo en el empaque.

Una identidad modular y animada

Pentagram creó la nueva identidad modular y animada para reflejar mejor la misión de la empresa. El cambio incluyó una serie de adictivos animados, incluyendo el logotipo, una animación para el mismo, tipografía, paleta de colores, lenguaje visual y todas las composiciones gráficas. La agencia escribe en su sitio web: «La marca necesitaba trabajar en los diversos servicios de Manuvo, desde cursos educativos hasta experiencias, así como reflejar la accesibilidad de los numerosos recursos en línea de Manuvo».

Entre las muchas tareas que realiza Manuvo esta el de crear aplicaciones y programas con elementos básicos para la educación de las comunidades marginadas. Tomando como base ese principio se construyó la nueva identidad a partir de piezas móviles. Formas de bloques que se combinan para crear el universo de la marca. También hay un lenguaje en movimiento, y patrones ilustrativos e infografías.

Redes Sociales.

Paleta de colores y Tipografía

Los colores que podemos apreciar en la paleta son vibrantes. Según pentagram: «sugiere la nueva y audaz visión de Manuvo, que enmarca la cultura y la educación como catalizadores del cambio». Para la tipografía la agencia escogió la fuente Degular, diseñado por James Edmondson y publicada a través de OH No Type Co. La razón de escoger esta tipografía fue: «es un giro moderno a lo convencional que coincide con los objetivos de Manuvo de innovar en la educación. El equipo de diseño también creó una animación llamativa usando las formas coloridas de Manuvo para usar en su sitio web y canales sociales».

Una identidad lúdica de Pentagram que ayudará a potenciar la marca Manuvo.

Banners.

Sitio web.

Análisis de la identidad de Manuvo

Una identidad para una empresa que lleva la cultura a experiencias interactivas y en movimiento. Con tantos elementos en juego Pentagram logró llevar ese concepto lúdico al logotipo, con una serie de formas sencillas que se mezclan con una tipografía sans serif en mayúscula llamada Degular.

La empresa lleva la transformación cultura a modo de libros, que cambian la experiencia y la forma de ver el mundo. Exponiendo la cultura a diferentes horizontes, mezclando con música y animaciones. Los temas que toca la empresa van desde la desigualdad global hasta el calentamiento global, el cambio cultural permite que el observador pasivo y comience a notar la diferencia real en el mundo que lo rodea.

La identidad incluye un logotipo, animaciones, tipografía, paleta de colores, lenguaje gráfico y composición. Utilizando elementos básicos para que el contenido pueda ser llevado a las comunidades marginadas. Una identidad que se construye por medio de bloques. Estos sirven para proyectar movimiento, patrones e infografías.

El resultado es una marca divertida, con consciencia social, original y que puede llevar un lenguaje a su mercado meta.

Referencias: