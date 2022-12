ITVX Nuevo servicio de transmisión en línea en el Reino Unido por DixonBaxi

Lanzado en 2022 ITVX es el servicio de transmisión más reciente del Reino Unido. Entre sus beneficios se encuentra una serie de nuevos programas exclusivos, películas taquilleras, eventos en vivo y mucho más, todo en un solo lugar.

Identidad de ITVX por DixonBaxi

La identidad de ITVX fue realizada por la agencia londinense DixonBaxi en colaboración con el equipo creativo de ITV. El resultado es una identidad moderna que se adapta al entretenimiento británico actual de transmisión en línea.

ITV ha renovado la identidad de cinco de sus canales. Pero el proyecto que abordaremos en esta nota es el nuevo servicio de transmisión en línea: ITVX. Un canal que engloba una serie de programas culturales para el Reino Unido y es el hogar de más de 60 años de historia. Incluye películas como Back to the Future, Wonder Woman, Zoolander y muchas otras.

El proyecto representa toda la oferta de ITV de una forma fluida en la transmisión. Rompiendo los esquemas de los formatos tradicionales. ITV marca el futuro del entretenimiento digital con ITVX su servicio líder. Una nueva marca que remplaza a ITV Hub, en general posee más de 3000 horas de contenido.

Logotipo, transiciones, números, pantalla.

Una identidad que destaca por su isotipo de la equis

Al igual que otros servicios de transmisión utilizan una letra para diferenciar a su marca principal. Una especie de «Plus» en ITVX, para resaltar sus servicios de transmisión global y tener un activo importante en la identidad. Sin embargo la «X» busca desligarse de la palabra «Plus» que utiliza la competencia.

DixonBaxi y la ITV Creative quisieron evitar la nomenclatura ‘más’. En lugar de una signo de: + lo han girado 45 grados para formar una letra x en: ITVX. X es un elemento que multiplica: denota una serie de cualidades premium, potencia, escala, anticipación y entretenimiento. Se utiliza como el isotipo de la marca y sirve para crear una serie de activos animados y estáticos.

Sitio web, Icono de aplicación, isotipo y redes sociales.

Una letra equis en movimiento y paleta de colores

La marca denominativa y el isotipo de la equis poseen una serie de comportamientos en movimiento para generar atractivo en las transiciones. DixonBaxi creó una serie de comportamientos que mueven la letra x para mostrar cada historia y amplificar cada momento. Una especie de eco que nace del isotipo de la X. Se utilizan una serie de recursos mnemotécnicos de marca animaciones y pantallas que han sido creados en colaboración con la agencia londinense de producción de música y sonido The Futz Butler.

También desarrollaron una paleta de colores principal para ITVX que se diferencia de sus competidores. Una paleta que la agencia describe como: «amarillo abrasador de retina», y que llama la atención en cualquier pantalla que se visualice. Un tono básico de azul profundo y amarillo intenso.

Poster, Mupi y sitio web.

Tipografía de la identidad

La tipografía fue realizada por DixonBaxi en colaboración con el estudio tipográfico F37 Foundry crearon una serie de letras personalizadas para ITV. En ellas se da prioridad a la forma y la función en igual medida. Una letra que no supondrá ningún reto para los observadores haciendo que esta sea más accesible.

Una tipografía que se basa en la letra X de ITVX. El lenguaje tipográfico incluye seis fuentes y tres estilos: serif, sans y sans text. Se inspira en la tipografía histórica de William Caslon, y ITV Display Sans es nítida y moderna con algunas anomalías que le dan más personalidad. ITV Sans Text es una tipografía utilitaria. Un diseño flexible que posee varios pesos y formas para adecuarse a todas las comunicaciones.

Galería de aplicaciones.

Análisis de la identidad de ITVX

A diferencia de muchos competidores que utilizan el signo de +, la agencia ha querido utiliza la letra x. Un elemento que gira 45 grados a diferencia del plus para demostrar que posee su propia personalidad y viene a cambiar el mercado. El logotipo utiliza el diseño de ITV junto a una letra X personalizada. Se utilizaron una serie de recursos de diseño mnemónicos utilizados para la marca ITVX. Dando a cada canal una personalidad distinta pero al mismo tiempo integrandolos a un todo.

La tipografía se inspira en la forma de la letra «X» y posee muchos pesos y formas para que sea accesible. Una identidad que se muestra sincera y que marca el futuro de una marca en la categoría de transmisión, con un sabor británico.

Referencias: