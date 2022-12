Identidad de la empresa GAIA sobre FIV por Ragged Edge

GAIA es una empresa que se dedica a ofrecer el método de fecundación ‘in vitro’ como último recurso para construir una familia en Reino Unido. Una empresa que busca que la FIV sea más accesible para todas personas interesadas. Predice las posibilidades de tener un hijo y brinda un seguro personalizado para poder hacer frente al costo inicial típico del tratamiento.

Un cambio de marca global. De la estrategia de marca a la identidad y más allá.

La identidad fue realizada por la agencia londinense Ragged Edge. GAIA quería una marca que les diera a las personas control sobre su fertilidad y romper estigmas. Los problemas principales de la FIV son el costo del tratamiento y el estigma que rodea el proceso.

En la actualidad la infertilidad afecta a 1 de cada 6 parejas. FIV podría ser la respuesta para ese número de parejas que no tienen las facilidades que el resto para procrear. El primer desafío es el alto costo del tratamiento que en Gran Bretaña se estima en £14,000, siendo un proceso arduo y estigmatizado por la sociedad.

GAIA intenta que los tratamientos de FIV sean más accesibles, ofreciendo un seguro personalizado que cubre el gasto inicial del tratamiento. Lo que pretende la marca es que cambiar la percepción sobre el FIV y que sea visto como una opción natural y accesible para cualquier persona que la necesite.

Elementos animados de la identidad.

El Brief del proyecto

GAIA fue fundada por Nader AlSalim, un hombre que experimentó en carne propia la frustración y limitante que es el proceso de FIV. Su empresa quiere convertir este tratamiento en algo accesible para todas las parejas que deseen tener un hijo.

Siendo un problema que afecta a 1 de cada 6 parejas. Gaia podría ser una opción natural y accesible de la que muchas personas podrían beneficiarse. Crearon una plataforma de marca estratégica que detalla aspectos del tratamiento. Alineándose con expectativas reales: «predecir lo que es probable, en lugar de prometer lo que es posible».

Folleto y tipografía.

Detalles de lo que ofrece GAIA

GAIA ofrece financiación personalizada basada en el cálculo del número de rondas de FIV que una persona podría necesitar. Se paga una prima inicial del seguro personalizado. La identidad de marca para Gaia debía transmitir su filosofía de manera concisa y efectiva.

«Nuestras instrucciones eran construir la primera marca para cuando los hombres y las mujeres quieren formar una familia», comentó Nader. «Queríamos cambiar el sistema, no solo mejorarlo; para eso, la valentía no era opcional. Necesitábamos asociarnos con alguien tan valiente como nosotros y que ciertamente no tuviera miedo de romper una regla o dos».

Sitio web de GAIA.

Cambiar la percepción de unidad familiar

La identidad debía romper los esquemas y los prejuicios sobre lo que es una unidad familiar. Es por eso que se escogió el nombre de Gaia: «son los creadores de vida aquí para todas las familias futuras, sin importar su creación o configuración. Es esta idea la que inspiró la nueva identidad de marca».

El logotipo de Gaia es una marca denominativa que varia sus letras para demostrar que no hay dos familias iguales. En el caso de estudio explican: «Nuestros collages muestran las formas ricas, variadas y, a menudo, imperfectas en que hacemos familia. Nuestra paleta de colores captura la dura realidad de un viaje de FIV, siempre con un toque de optimismo. Y nuestra voz es audaz con buenos modales al lado de la cama, lo que permite a Gaia afirmar su punto de vista en el mundo mientras siempre apoya a los miembros individuales. Juntos, esta es una marca para el futuro del cuidado de la fertilidad, para el futuro de todas las familias».

Publicidad exterior, Historias, Instrucciones, portadas.

La identidad de GAIA

«Para hacer que la FIV sea más accesible, necesitábamos cambiar fundamentalmente la forma en que la gente piensa sobre los tratamientos de fertilidad», comenta Max Ottignon, cofundador de Ragged Edge. «Eso significó romper el estigma, desafiar las ideas preconcebidas sobre cómo hacer una familia y qué constituye una familia. Significó crear una marca que pudiera comportarse con verdadera convicción, sin perder nunca su empatía».

Gráficos y elementos del tratamiento.

“El brief era construir la primera marca para cuando los hombres y las mujeres quieren formar una familia. Queríamos cambiar el sistema, no solo mejorarlo; para eso, la valentía no era opcional. Necesitábamos asociarnos con alguien tan valiente como nosotros y que ciertamente no tuviera miedo de romper una regla o dos.

Nos encantó trabajar con el equipo de Ragged Edge. Su consideración se destacó y también lo hizo la consistencia de la experiencia, independientemente de con quién interactuáramos. Con un alto nivel de atención y empatía por las personas a las que servimos los define y se nota en el trabajo que hemos realizado juntos. Su inversión en la comprensión del espacio en el que operamos nos permitió crear una marca que es fiel a lo que somos, pero lo suficientemente grande como para llevar en lo que nos convertiremos”.

Nader Alsalim, Ceo y Fundador de GAIA.

Análisis de la identidad de GAIA

Una identidad que viene a romper esquemas sobre la FIV y la percepción que tienen las personas sobre la base familiar. Para ello crearon una marca denominativa cuyas fuentes tipográficas son distintas para enviar el mensaje de un mundo más inclusivo, abierto, accesible, etc. Gaia es el nombre de la diosa de la mitología griega. En particular, ella era la diosa primordial, la diosa de la tierra.

La identidad se complementa con una serie de fotografías y collages para cambiar la percepción sobre la unidad familiar. Centrándose en un tratamiento natural que ayudará a las nuevas familias. Una paleta de colores con tonalidades tierra para fortalecer el nombre de la marca.

Referencias: