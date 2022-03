Identidad de StoneCrabs un teatro en Inglaterra y Gales

Establecido en 2015 StoneCrabs es una compañía de teatro contemporáneo que crea experiencias escénicas únicas. Con un espacio para el desarrollo de jóvenes creadores de teatro y la producción de historias nuevas e internacionales no contadas a través de lo físico, la palabra cargada y las imágenes fuertes con los más altos estándares. La empresa está registrada en Inglaterra y Gales con sede en Londres y la Isla de Wight.

El Teatro StoneCrabs se enfoca en 3 áreas:

Producciones teatrales durante todo el año.

Compromiso y participación de los jóvenes y la comunidad en proyectos que celebran la diversidad cultural.

Proyectos de desarrollo, como nuestro programa de formación de Directores en Práctica.

Identidad de StoneCrabs por la agencia Interbang

La identidad fue desarrollada por la agencia londinense Interbang, fundada por Adam Giles e Ian McLean. StoneCrabs es un teatro contemporáneo y socialmente curioso que crea espectáculos únicos de alta calidad. Como indican en el caso de estudio: «Su misión es colocar las voces subrepresentadas en el centro del escenario mientras nutren a la próxima generación de creadores de teatro».

La agencia explica: «Estabamos ansiosos porque su nueva marca lograra una conexión entre lo que StoneCrabs hace en un sentido práctico (teatro), pero también el panorama general: arrojar luz sobre la diversidad, los problemas sociales y las historias no contadas. Buscamos el lenguaje de la iluminación del teatro para comunicar esto, creando un sistema gráfico que se puede usar en todas sus comunicaciones para «brillar una luz». Esto se destila en su logotipo, que también hace referencia en broma a la maravillosa historia detrás del nombre StoneCrabs: un cangrejo que puede perder su garra solo para adaptarse y renovarse, volviendo más fuerte».

Detalles del logotipo y patrones formados por el isotipo.

Un lenguaje flexible y adaptable

El trabajo de la agencia incluye un nuevo logotipo y una serie de activos que ayudan a reforzar la marca. Con un sistema de plantillas robusto pero flexible para comunicaciones, una estrategia de jerarquía de marca y pautas para la empresa y sus socios.

En su sitio web hablan del nombre de la empresa: «StoneCrabs, se deriva de su primera actuación en 2000 sobre el tema de la violencia doméstica. StoneCrabs, a Story of Violence, Vitriol and Victory. Este fue el fruto de la unión de fuerzas de Tereza Araujo, Franko Figueiredo y John Heyd. Al idear su primer proyecto, utilizaron improvisaciones y se inspiraron en el trabajo del Teatro de los oprimidos de Boal, el Teatro épico de Brecht y el Teatro pobre de Grotowski para presentar una combinación de temas sociales, actuación y entusiasmo brasileño. El resultado no solo fue un teatro extremadamente estimulante, sino que al mismo tiempo fue una experiencia entretenida y provocadora que recibió muchos elogios de la crítica. Desde entonces, StoneCrabs ha ido construyendo un cuerpo sólido de producciones teatrales en Londres, regiones del Reino Unido e internacionalmente. Siguen siendo pequeños, pero continúan realizando un importante trabajo comunitario».

Galería de aplicaciones: Letrero, tiquetes, posters, portadas, etc.

Análisis de la identidad de StoneCrabs

El logotipo juega con dos elementos simbólicos, la luz de los escenarios y la garra del cangrejo. Esto es un claro guiño al nombre: «Cangrejo de piedra (nombre en latín menippe mercenaria), también llamado cangrejo «moro» o «morro», el cangrejo de piedra pierde sus extremidades fácilmente para escapar de los depredadores o espacios reducidos, pero sus extremidades volverán a crecer. Cuando una garra se rompe de tal manera que el diafragma en la articulación del cuerpo/garra queda intacto, la herida se curará rápidamente y se perderá muy poca sangre. Sin embargo, si la pinza se rompe en el lugar equivocado, se pierde más sangre y las posibilidades de supervivencia del cangrejo son mucho menores. Cada vez que el cangrejo muda, la nueva pinza se hace más grande».

StoneCrabs es una identidad que se enfoca en la luz que se da a temas actuales como la: diversidad, los problemas sociales y las historias no contadas. El isotipo es un círculo que es interrumpido por un espacio en negativo que recuerda la iluminación del escenario. El logotipo es muy flexible ya que se adapta a diferentes espacios, en una sola línea o dos. La tipografía es una sans serif que coloca en mayúscula la primera letra de cada palabra.

La paleta de colores es festiva y diversa, tomando el magenta y contrastando con el azul marino. Además de una serie de colores secundarios como el verde y el rosa. Se agrega todo un lenguaje flexible para mejorar los activos de la marca en las últimas dos décadas de su existencia.

Un diseño más funcional que representa la diversidad de voces en la industria teatral, contando las diferentes historias en el escenario y agregando una serie de activos de valor para enriquecer la marca.

