Identidad de Paramount Plus por la agencia Layalkaspar

Paramount Plus es la nueva plataforma de contenido en línea de ViacomCBS, con una programación que incluye más 30,000 programas como: Star Trek, MTV, The Offer, etc. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de ver como CBS All Access cambiaba su nombre.

La agencia detrás del cambio de identidad fue Loyalkaspar con sede en Nueva York, Estados Unidos. Y por fin han agregado el caso de estudio en su sitio web, por lo que podemos tener una mirada más amplia a las distintas aplicaciones.

No es la primera vez que Loyalkaspar y ViacomCBS trabajan en un mismo proyecto. Recordemos la identidad para Comedy Central en 2018.

La montaña de Paramount Plus

Para la nueva identidad la agencia se encargó de capturar el elemento más icónico de las presentaciones de Paramount. La montaña no sólo conecta con la herencia de la marca, sino además esta versión simplificada es una oportunidad de mostrarse ante nuevas generaciones.

Construcción del logotipo basado en las montañas de la presentación de Paramount.

Animación del nuevo logotipo de Paramount Plus.

El logotipo en aplicaciones de TV y Redes Sociales.

Transiciones para mostrar los programas.

Canales que se pueden ver a través de Paramount Plus.

Detalles generales del sistema gráfico de la identidad.

Paramount Plus sistema modular

La base CTA sirve para asignar diferentes mensajes a modo de botón como: Probar un mes gratis o Inscribirse ahora. Esto facilita colocar información importante al mismo tiempo sirve de base para la montaña. Un sistema modular y flexible que se adapta a las necesidades de Paramount Plus.

Ejemplos de las diferentes marcas que pueden acompañar al logotipo principal.

El sistema rinde homenaje a la historia cinemática de Paramount.

Sellos originales de producciones

Este tipo de servicios por streaming ganan su valor con producciones originales o series exclusivas. Es por eso que la agencia Loyalkaspar ha creado una serie de logotipos alternativos con un sello de exclusividad.

Tipografía exclusiva: Peak Sans

Para la tipografía han escogido un diseño personalizado sans serif llamado Peak Sans. Un diseño funcional que sirve en diferentes escalas, pesos y posiciones. Sus pesos se adecúan mejor a las diferentes categorías del mundo del entretenimiento como: Drama, suspenso, entre otros.

La posición vertical del logotipo, se inspira en la insignia que se suele encontrar en las salas de cine. Además el logotipo recuerda una representación gráfica de un escenario. El isotipo es especial ya que se coloca de diferentes formas para dar origen a patrones que ayudan a enriquecer las diferentes aplicaciones.

Peak Sans tipografía exclusiva de Paramount Plus.

Algunos ejemplos con la nueva tipografía.

En general la identidad esta pensada para poder abarcar diferentes proporciones y escalas. Esto hace que sea más funcional y se pueda adaptar principalmente a los formatos digitales.

Análisis de la identidad de Paramount Plus

El año pasado tuvimos la oportunidad de ver el nuevo logotipo de Paramount Plus. Un diseño que se inspira en la herencia de la marca. Es por eso que se toman elementos del pasado como la montaña y estrellas en el nuevo imagotipo. El cambio es bastante lógico ya que Paramount es una marca mucho más memorable que su nombre anterior CBS Access.

Aunque el logotipo principal se base en el de Paramount Pictures y Paramount Network. Estos son demasiado detallados para funcionar en los formatos de hoy en día. Por lo que vemos una interpretación minimalista de su famosa montaña y estrellas. La tipografía del logotipo es independiente, un diseño manuscrito que le da un toque clásico a la marca denominativa.

Peak Sans una sans serif con varios pesos, es la tipografía personalizada que acompaña a la identidad. También han presentado un sistema modular y flexible para sus posters y materiales de comunicación. Un sistema que funciona muy bien en pantallas digitales. Además han creado un sello para las producciones originales de la empresa.

En general es una identidad que logra un balance entre su herencia y las nuevas generaciones. Recordemos que Paramount Plus es un competidor más en la categoría de plataformas de contenido en línea como: Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video.

