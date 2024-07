Identidad de marca renovada de The Dinner Ladies

En esta nota hablaremos de la identidad de marca renovada de las comidas preparadas The Dinner Ladies. Una empresa australiana de comidas congeladas que hace poco presentó su nueva identidad de marca, un proyecto realizado por el estudio de diseño Universal Favourite y el ilustrador Jake Foreman. Una marca modernizada que refleja su crecimiento y al mismo tiempo rinde homenaje a su legado.

The Dinner Ladies, tiene su sede en Sídney. La empresa nació en 2007 y su nueva identidad de marca permite recordar su legado.

Antes y después del logotipo.

Nuevo logotipo de The Dinner Ladies

Uno de sus activos renovados fue el logotipo, sigue siendo un corazón con un estilo similar al de un tatuaje. Sin embargo en su nueva versión se agregó una marca denominativa más legible y se separó el dibujo de las letras para que fuera más legible. La agencia Universal Favourite decidió seguir utilizando el dibujo del corazón, pero mejoró sus trazos y su diseño y ahora hace juego con la marca denominativa manuscrita. El resultado es un diseño mucho más moderno, legible y agradable a nivel visual. El proyecto se complementa con una serie de iconos e ilustraciones creadas por: Jack Foreman, una serie de activos que permiten que la marca se sienta más única y con mayor personalidad.

Detalles del logotipo y estilo fotográfico.

Estilo de los iconos de la identidad.

Una paleta de colores más moderna

La paleta de colores continúa utilizando el rojo como color central de la marca. Pero esa tonalidad de rojo se ha modernizado para el rediseño de la identidad de The Dinner Ladies. Se agregó una paleta de color secundaria con tonalidades cálidas con una sensación vintage. El resultado es una marca con mayor profundidad visual, que conecta emocionalmente con sus consumidores gracias al estilo retro moderno.

Cajas, fotografías y pines con el logotipo.

Estilo fotográfico y una estética retro moderna

Uno de los apartados más importantes ha sido el estilo fotográfico que representa el desorden que se genera a la hora de cenar. Esto le da un toque más humano y realista a la marca, también refuerza la conexión emocional con sus consumidores.

Las fotografías son muy cargadas, llenas de elementos y caos, con mucho color. Reflejando así la peculiaridad y vibra que destaca en un mercado tan competitivo como el de las comidas preparadas. Un estilo visual que dota a la marca de mayor personalidad y cercanía con sus clientes.

Estilo de fotografías.

Estilo de ilustraciones.

Nueva tipografía y eslogan para The Dinner Ladies

Para la tipografía se utiliza la fuente tipográfica ‘Denim’, segura y práctica, se complementa con una estética punk y segura de The Dinner Ladies. Un estilo que logra armonía y se siente más dinámico con el espíritu de la marca. El nuevo eslogan es: “Heat Up. Feet Up. Eat Up” que hace honor a calentar la comida para luego solo dedicarse a disfrutarla. Una manera ingeniosa de resaltar el el propósito de la empresa: comidas listas para calentar, sin complicarse la vida.

Publicidad exterior.

Sitio web.

Análisis de la Identidad The Dinner Ladies

El cambio principal comienza con el logotipo, se siente más moderno y distintivo. Se conservan elementos de su legado de marca como el corazón, pero se moderniza y se separa de la marca denominativa para favorecer su legibilidad. También se utiliza la marca denominativa manuscrita de manera independiente, ya no se trata de un isologo.

Los nuevos activos se sienten más retro modernos y dotan a la marca de una mayor personalidad. Por ejemplo la paleta de colores aunque sigue utilizando el rojo, presenta una tonalidad más intensa y una paleta secundaria que funciona mejor con el rebranding. También destaca el estilo de fotografías, son más caóticas y saturadas para acercar a los clientes a ese momento de la cena.

El resultado es una marca que busca una mayor conexión con sus clientes. Una identidad de marca renovada. La transformación integral refleja mayor personalidad en un mercado sumamente competitivo. The Dinner Ladies es ahora más moderna y legible.

