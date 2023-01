Identidad de Little Bao Boy restaurante de comida asiática en Reino Unido

Establecido en 2017, Little Bao Boy es un restaurante que ofrece comida de Asia oriental en el Reino Unido. Con sede en en Leeds, Inglaterra. Desde su lanzamiento han creado 3 restaurantes permanentes y 36 sitios de entrega en: Leeds, Birmingham, Londres y Manchester.

La marca tiene planes de expansión en todo el Reino Unido. Para ello ha creado un universo de marca alrededor de su personaje de Little Bao Boy. Para la nueva identidad han creado una serie de viñetas de tiras cómicas, en ellas destaca la mascota de la marca. El nuevo universo de la marca se centra en su personaje que ‘furiosamente’ recorre diferentes ciudades mientras busca calmar su hambre, inevitablemente con bollos bao.

Little Bao Boy una identidad de la agencia Wongdoody

La nueva identidad de marca de Little Bao Boy fue realizado por la agencia creativa global Wongdoody. El proyecto incluye un nuevo universo de marca, varios activos impresos y digitales y una campaña de comunicación a nivel nacional.

“Creemos en tomar nuestra comida en serio, pero no a nosotros mismos, y la nueva dirección de nuestra marca hace precisamente eso. Está llena de diversión, se ve muy bien y es ligeramente picante… como nuestra comida”, comentó el fundador de Little Bao Boy, James Ooi.

En noviembre se aseguraron de registrar la cadena de restaurantes. La nueva campaña de Wondoody se verá en diferentes medios incluyendo: redes sociales, publicidad exterior y varias aplicaciones como: empaques, papel resistente a la grasa y otros productos clave.

Cómic con el personaje de la marca.

El personaje de Little Bao Boy como el eje central de la marca

La jefa creativa global de Wongdoody, Grace Francis, agregó: “Un gran elemento del éxito de Little Bao Boy es el personaje de la marca. Entonces, a medida que la empresa crece, queríamos asegurarnos de que la marca no se convierta en otra cadena sin rostro.

Al duplicar el ‘Little Bao Boy’ de la marca con campañas hiperlocales para cada pueblo y ciudad a la que ingresa, este trabajo tiene menos que ver con la disrupción y más con convertirse en una parte intrínseca de las escenas gastronómicas en cada lugar».

Detalles de los dos nuevos logotipos.

Empaques y envoltorios.

Publicidad exterior y salsas.

Fotografías con las nuevas camisas de la marca.

Análisis de la identidad de Little Bao boy

Siempre me han gustado las marcas que tienen un rostro. No creo que haya forma más gentil de recibir a los comensales que mostrando un personaje sonriente en la marca. Este sirve de piedra angular para realizar todos los activos de Little Bao Boy.

El logotipo presenta una tipografía sans serif y unos kanjis con el nombre del restaurante. La parte que destaca es el rostro sonriente del personaje con su delantal y sombrero de cocina. Desconozco si los dos nuevos logotipos reemplazan al anterior o simplemente son una expansión para diferentes formatos. Me parecen bien ambas cosas, ya que el anterior quizás necesita ser más simplificado en según qué medios.

Se utiliza una paleta principal monocromática, pero hay una serie de colores secundarios como el verde, naranja y rojo, que le dan vida a las diferentes aplicaciones como viñetas humorísticas. En general es una identidad muy atractiva que conserva al personaje de su versión anterior y lo empodera para lograr crear una mascota que prevalezca en la mente de los consumidores y que espera tener fuerte impacto internacional.

