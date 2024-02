Establecida en 2011 Arts for Dementia es una organización artística que ofrece programas de arte que ayudan a las personas en las primeras etapas de la demencia.

Arts for Dementia (Antes se llamaba Arts 4 Dementia) usa el arte como una herramienta de sanación e inspiración para las personas que viven con demencia y las ayuda a ser creativas, conectarse, aprender nuevas habilidades y, lo más importante, divertirse. Con sede en Londres, Inglaterra.

Studio BND crea la nueva identidad para Arts for Dementia inspirada en el arte y la vitalidad

La nueva identidad de Arts for Dementia fue creada por la agencia creativa londinense Studio BND. Una identidad visual que desea impregnar la energía de la organización benéfica. Un proyecto que va más allá del rebranding ya que se fundamenta en reforzar valores como la: la resiliencia y su trabajo comunitario, ayudando a todas aquellas personas que han sido afectadas por la demencia.

En la página del proyecto detallan: «Un cambio de marca integral para una organización benéfica con sede en el Reino Unido, que defiende las voces de los afectados por la demencia. Trabajando en estrecha colaboración con Arts for Dementia, hemos revitalizado la organización benéfica, creando un sistema de marca vibrante que unifica a la perfección las experiencias en línea y fuera de línea. Más allá de un cambio de marca, es una celebración de la resiliencia y la comunidad. A través de la coproducción, el diseño muestra sus servicios excepcionales, amplificando las voces de los afectados por la demencia. Esta transformación te empodera y te invita a unirte para dar agencia a estas voces».

Visión general de la identidad.

Identidad centrada en la Resiliencia y Comunidad

El Studio BND, desarrolla todo un sistema visual y jerárquico para la ONG Arts for Dementia. Creando así una identidad más moderna y atractiva a nivel visual que se fundamenta en los valores de Resiliencia y Comunidad. Un diseño inspirador para todas aquellas personas que han sufrido de demencia, tanto los afectados de forma directa como sus seres queridos.

En la página del proyecto redactan: «Una luz guía para quienes la necesitan. Elaborado a través de una coproducción, el logotipo simboliza Arts for Dementia como una luz guía para aquellos afectados por la demencia, un faro distintivo que navega por el desafiante terreno que se avecina. Sirve como una tranquilidad constante, señala el camino correcto y pretende ser un identificador duradero para la organización benéfica. Abrazando la imperfección, el diseño rinde homenaje a la realidad de la vida con demencia, invitando a otros a hacer lo mismo. Después del diagnóstico, la vida no es perfecta, pero con Arts for Dementia las imperfecciones se apoyan, se aceptan y se comparten».

Pictografías que reflejan posibilidades y actividades Post-Diagnóstico

La organización de Arts for Dementia brinda esperanza y actividades futuras para todas aquellas personas que han sufrido demencia. Realizan todo tipo de actividades relacionadas con el arte para ayudar a la vida de las personas. La nueva identidad de marca se enfoca en esa energía positiva, esa visión que refleja todas las posibilidades y actividades después del diagnóstico.

En la página del proyecto escriben sobre las Pictografías: «Nuestros hallazgos estratégicos revelaron un malentendido generalizado sobre el impacto de la demencia. Especialmente pasando por alto las etapas entre el diagnóstico y el final de la vida de una persona. Contrariamente a la creencia común, las personas que viven con demencia a menudo conservan una capacidad de acción significativa durante períodos prolongados después del diagnóstico, una idea errónea que estábamos decididos a desafiar dentro del sistema de marcas».

Construcción de la marca y las diferentes siluetas pictográficas.

Una identidad que se enfoca en la esperanza

El nuevo logotipo fue creado en una colaboración conjunta entre: Studio BND y Arts for Dementia. Un diseño simple y moderno que resume muy bien la misión de la organización. Está intencionalmente imperfecto para reflejar la realidad de vivir con la enfermedad de Demencia. También ofrece esperanza a quienes lo sufren y les invita a apoyar y aceptar una nueva forma de vivir.

En el sitio web comentan algunas de las actividades que realiza la organización: «Realizamos talleres creativos con la organización benéfica, en los que participaron personas que viven con demencia. A través de la coproducción, elaboramos una serie de pictogramas motivados por preguntas como ‘¿Cuál es tu actividad favorita?’ Nuestro objetivo era mostrar la amplia gama de clases y talleres que ofrece la organización benéfica y, sobre todo, la agencia que contratan las personas con demencia en etapa temprana, fomentando un mayor nivel de empatía. Estos pictogramas se convirtieron en la piedra angular de varios puntos de contacto, introduciendo un conjunto de herramientas en constante expansión de recursos visuales coproducidos por las mismas personas a las que Arts for Dementia pretende ayudar».

Derribando mitos de la Demencia: y creando actividades después del Diagnóstico

La demencia es una enfermedad muy dura de sobrellevar, pero organizaciones como esta ayudan a capacitar a los familiares para poder crear un cronograma con actividades para combatir la demencia y hacer la vida más amena durante todos esos años que son períodos prolongados post-diagnóstico. El cambio de marca ayuda a desafiar todo esos estigmas que hay en cuanto al tema. Se muestra el impacto de la demencia, y la importancia de planificar actividades después del diagnóstico.

Proceso creativo de la nueva identidad

Studio BND antes de crear la identidad realizó una investigación, se involucraron con la Organización y conocieron la opinión de personas con demencia y sus cuidadores en los diferentes talleres y actividades. En ese momento se inspiraron a desarrollar pictogramas. El resultado es una serie de pictogramas que se convierten en un pilar fundamental de la nueva identidad, y forma parte de los activos de la marca.

Paleta de colores y una identidad accesible

Otro de los puntos fuertes de la identidad es la nueva paleta de colores que es más funcional y accesible tanto para entornos digitales como en las aplicaciones más tradicionales. Se ha logrado una calificación AA en accesibilidad. Estos detalles se alinean con los valores dentro de Arts for Dementia, logrando una marca más accesible para todos. Incluso ayuda a aquellos que están sufriendo la enfermedad.

En la página del proyecto explican más detalles sobre una identidad enfocada en la Accesibilidad: «Una prioridad de Arts for Dementia era crear un sistema accesible para la audiencia prevista y lograr la calificación AA en su sitio web. Como resultado, llevamos a cabo un intenso proceso de investigación y desarrollo para lograr este objetivo. Para asegurarnos de que fuéramos lo más precisos posible, presentamos todo el desarrollo visual a un grupo de trabajo formado por personas que viven con demencia y cuidadores directos, lo que garantiza comentarios instantáneos de los usuarios».

Paleta de colores.

Una paleta de colores que brinda más posibilidades a la identidad visual: «La paleta de colores se probó rigurosamente en entornos web, digitales y fuera de línea. En nuestra investigación descubrimos que el azul no sólo es el peor color para las personas con demencia, sino que la enfermedad también puede causar cierto nivel de daltonismo. Algo que luego tuvimos en cuenta en el desarrollo de la paleta y cómo se usó dentro de un sistema».

Varias aplicaciones: ui, bolsas, camisetas, tarjetas de presentación, cinta y publicidad exterior.

Activos de la marca y un lenguaje flexible

La nueva identidad busca generar un lenguaje claro y la comunicación simplificada para facilitar la vida de sus usuarios. Studio BND escogió una tipografía simple y muy legible para poder alinearse a su objetivo de ser más accesible.

En la página del proyecto dan más detalles sobre la tipografía: «Se eligió el tipo de letra Figtree debido a sus cualidades geométricas limpias pero amigables. Para la marca denominativa, se aplica un trazo incremental de 0,5 puntos a los primeros 2 caracteres de cada palabra. Esto garantiza el más alto nivel de claridad y legibilidad cuando se utiliza en las distintas escalas que serían necesarias, y también garantiza que pueda comunicarse de manera efectiva para otras afecciones como la dislexia».

La tipografía tanto legible como en la marca denominativa han sido actualizadas para ser más modernas y funcionales. Se engrosan las primeras 3 letras de cada palabra para diferenciar los caracteres y beneficiar la legibilidad.

Una identidad que destaca la Resiliencia y Vitalidad

Ben Mottershead, director de Studio BND, comenta: «Este cambio de marca no es solo visual, es un testimonio de la resiliencia y vitalidad de aquellos afectados por la demencia». Penny Fosten, directora ejecutiva de Arts for Dementia, añade: «Estamos encantados con la nueva marca y emocionados por implementarla».

Activos visuales de la nueva identidad

La demencia afecta la memoria y la visión, por lo que se creó una identidad simple y funcional. Se colocan imágenes superpuestas y tipografías que crean diseños fáciles de recordar. Se busca un sistema modular con componentes sencillos y jerarquías claras con imágenes que proyectan diseños simples. Aseguran no crear sobrecarga y facilitar la comprensión.

El nuevo Sitio web enfocado en la accesibilidad

La agencia se encargó de que el nuevo sitio web no solo fuera accesibilidad, sino también resaltó otros valores como: «vitalidad, la esperanza y el disfrute». Algo novedoso dentro de la categoría. Creando un sitio web más funcional que refleja la visión de la organización.

En la página del proyecto escriben: «Mantuvimos una fuerte presencia de accesibilidad en todo momento. Optimizar la experiencia del usuario, garantizar que los tamaños de letra, el contraste de color y el uso de imágenes cumplan con los estándares de accesibilidad AA e incluso AAA. También implementamos Alt-Tagging en todo el sitio web e implementamos un sistema de navegación sin mouse o dispositivo puntiagudo. Permitir que cualquier persona con una discapacidad motriz aún pudiera navegar por la plataforma y aseguró que el primer punto de contacto de la organización benéfica para muchas de sus audiencias fuera agradable».

Sitio web con la nueva identidad.

También se enfocaron en un lenguaje más simple para facilitar la accesibilidad de los usuarios en el sitio comentan: «El idioma también fue una parte vital del diseño del sitio web. Frases genéricas como «Póngase en contacto» no son lo suficientemente objetivas ni claras cuando se padece una afección como la demencia. En consecuencia, nos aseguramos de que cada punto de contacto en el sitio tuviera una señalización clara, fuera un enlace reconocible o se comunicara de la manera más sencilla posible, en lugar de utilizar una marca abstracta como un ícono. También utilizamos un sistema web basado en componentes. De manera similar al lenguaje visual, esto creó una estructura clara de todos los recursos e imágenes que aparecen en el sitio web, asegurando que no se causaran problemas a nadie con deficiencias en el sitio o en el color».

Análisis del Logotipo de Arts for Dementia

El logotipo anterior también era una marca denominativa, separada por un 4 en lugar de for con una tipografía más caótica quizás para representar la enfermedad. En el nuevo diseño vemos un logotipo más humanista, que se enfoca en lo que sufre la gente con demencia. El isotipo es un elemento pictográfico con cortes imperfectos, esto sirve para representar las figuras básicas que sirven de herramientas en las actividades con personas que sufren la enfermedad.

La marca denominativa es ahora más legibles y sólo cambia un poco los pesos de las primeras letras. Una identidad enfocada en la Accesibilidad y una Paleta de Colores básica pero que se alinea a los valores de la marca.

Finalmente en la página del proyecta recuerdan: «Arts for Dementia no tiene un equipo de diseño interno y era importante que pudieran continuar desarrollando y evolucionando la marca de forma independiente, una vez entregada. Como resultado, todos los recursos visuales, desde plantillas de redes sociales hasta firmas de correo electrónico, diseños de presentaciones y el conjunto de herramientas visuales, fueron accesibles a través de Canva o el espacio de trabajo de Google, lo que ayudó a agilizar los esfuerzos de marketing de las organizaciones benéficas y maximizar su acceso al nuevo sistema».

