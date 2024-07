Ganadores de diseño de portadas de libros de Penguin 2024

En esta nota hablaremos de los ganadores de diseño de portadas de libros de la famosa editorial de libros Penguin de 2024. Y es que aunque el viejo dicho dice: «No juzgues a un libro por su portada», lo cierto es que cada vez las obras destacan más por ese apartado.

Penguin Books ha decidido premia las portadas más destacadas en 2024. Los participantes tenían que rediseñar las portadas de 3 títulos icónicos: City of Stolen Magic de Nazneen Ahmed Pathak, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid y Atomic Habits de James Clear.

Los mejores diseños de portadas de libros en 2024 según la editorial Penguin Books

Un diseño tipográfico para la obra «Daisy Jones and the Six» en la categoría de: Libros de ficción para adultos

La artista Cadi Rhind logró ganar el primer lugar gracias al diseño de su portada retro y tipográfica para la obra de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Un diseño que destaca por su tipografía delgadas sans serif y las sombras y paleta de colores que recuerda a la estética del rock de la década de los 70’s, se combina una tipografía vintage con una más moderna.

«Cuando era niña, los viajes en coche tenían como banda sonora el amor de mi padre por la música californiana de los años 70. Esto influyó en mi amor por esa época y su mundo creativo de ilustraciones de álbumes y carteles de conciertos», comentó la artista Rhind. «Mi amor por la tipografía y el diseño vintage se reflejan en este trabajo. La magia del libro de Taylor Jenkins Reid reside en cómo despertó en mí la misma sensación eléctrica que tuve al descubrir mis influencias musicales de esa época».

La mejor portada en la categoría de Libros Infantiles

Un diseño que destaca por sus ilustraciones y color «City of Stolen Magic» en la categoría de Libros Infantiles

La ilustradora Charlotte Jennings fue la ganadora de la categoría de Libros Infantiles gracias a su genial portada para la obra de: City of Stolen Magic de Nazneen Ahmed Pathak. Se logró un equilibrio perfecto entre la paleta de colores, la magia, secretos y la historia colonial, un diseño que encantará a los lectores más jóvenes.

«Me concentré en utilizar el lenguaje del color y las formas para transmitir la esencia del viaje de Chompa de principio a fin, utilizando una composición en espiral para guiar la mirada del espectador por la portada», explica Jennings. «Utilicé tonos naranjas para representar la calidez y familiaridad de la India, junto con la magia ardiente de Chompa. Todo está enmarcado por el azul complementario del mar y la palmera datilera, apuntando a la misteriosa y fría ciudad de Londres. En el centro de todo, Chompa, envuelta en esta caótica aventura llena de intriga y magia».

El ganador de la categoría de Libros de no ficción para adultos

Una portada realizada a mano para el libro de «Atomic Habits» de James Clear

Por último tenemos un trabajo realizado a mano por George Griffiths para el best seller Atomic Habits de James Clear. Un diseño muy llamativo por el uso del collage representa los beneficios de la acumulación de pequeños hábitos, se siente creativo y muy simbólico.

«Atomic Habits se centra en la combinación de pequeñas decisiones y comportamientos que se unen para crear una vida mejor», comentó: Griffiths. «Mi concepto se basa en esta combinación de pequeños y diferentes hábitos, que se construyen y superponen para tener un efecto mayor que el que tendrían por sí solos. Creé mi diseño tomando pequeños trozos de cartón, papel y otros materiales físicos, y uniéndolos para formar las palabras ‘Hábitos atómicos’, del mismo modo que los pequeños hábitos se unen para transformar tu vida.»

Pensamientos finales sobre los diseño de portadas de libros

Es interesante poder ver los diseños más destacados de portadas del 2024. Penguin Books se tomó su tiempo para premiar la creatividad e inventiva de las portadas de sus libros. Cada diseño además de decorar la portada, es una ventana a lo que vamos a leer y nos permite conocer un poco de la historia.

Penguin ha premiado el diseño de portada en la industria editorial en las diferentes categorías. El uso de elementos de diseño elevan la percepción de un libro y permiten atraer a un mercado más amplio.

