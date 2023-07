Federación Venezolana de Fútbol (FVF) muestra su nuevo logotipo

Establecida en 1925 La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) es el máximo organismo del fútbol en Venezuela. En su página web escriben: «Nuestra visión es ser generadores de cambio en la cultura futbolística del venezolano mediante la práctica del fútbol a todos los niños, niñas, jóvenes y el crecimiento de los dirigentes, entrenadores y árbitros en todo el territorio nacional».

Este mes la FVF ha mostrado su nuevo logotipo y un himno dedicado a la Vinotinto (Apodo con el que conocen a la selección de Venezuela). Estos cambios coinciden con el nuevo patrocinador de sus uniformes Adidas. La nueva campaña incluye: una nueva identidad de marca para la federación, un himno y un nuevo escudo. Los nuevos uniformes de Adidas se presentarán en 2024, y reemplazarán a sus uniformes actuales de la marca Givova.

La nueva identidad se presentó de forma oficial en el Sistema Nacional de Orquestas. El escudo posee una forma más triangular con las siglas FVF en dorado y su bandera nacional con 8 estrellas.

Camisa con el escudo y redes sociales.

Análisis de la identidad de FVF

Después de anunciar su contrato con Adidas, la FVF presentó su nuevo logotipo. Es un escudo completamente distinto a su versión anterior. Esto ha generado cierto malestar en redes sociales, se crítica su falta de conexión con el diseño anterior.

El diseño contiene las siglas FVF con una de las «F» está volteada y en el centro colocan la «V» de Venezuela. Algo que no me gusta mucho son las 8 estrellas dentro del logotipo que representan a las provincias de: Margarita, Caracas, Cumaná, Barinas, Trujillo, Barcelona, Mérida y Guayana. No me gusta porque las estrellas en los escudos suelen significar los campeonatos mundiales, me parece un poco innecesario en el diseño.

Me gusta que el diseño siga las tendencias actuales minimalistas y planas, pero no me gusta que no de un poco de continuidad al escudo anterior.

Las últimas selecciones de fútbol de Latinoamérica que han cambiado de escudo: México, Costa Rica, Ecuador y ahora Venezuela comparten tendencias de diseño. Pero en realidad es una moda que ha sido impulsada por el Club Juventus desde 2017. Los diseños muestran líneas más gruesas y detalles minimalistas. Estos cambios se hacen para que el logotipo sea más funcional en diferentes formatos y escalas. Por ejemplo un diseño bordado del escudo en una manga o gorra.

