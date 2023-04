El videojuego EA Sports FIFA cambiará su nombre a EA Sports FC

EA Sports no podrá utilizar la marca FIFA en su próximo videojuego de fútbol. En su lugar utilizará el nombre EA Sports FC reemplazando a la mítica franquicia de EA Sports FIFA. No pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo con FIFA para extender su contrato. El primer videojuego lanzado por la empresa fue FIFA 94 en la era de los 16 bits. Desde el año pasado se conoció la noticia y el nuevo nombre de EA Sports FC. Al no llegar a un acuerdo oficial con organismo rector del fútbol se sabía que la edición FIFA 2023 sería el último videojuego en llevar la licencia FIFA.

Nuevo logotipo de EA Sports FC

El nuevo diseño para la identidad de EA Sports FC utiliza la forma del triángulo. Además de ser la forma donde se ven las letras FC también sirve para crear patrones. Un elemento visual que ha formado parte de la franquicia por casi 30 años. Otro detalle interesante son las diferentes versiones que han creado para funcionar en diferentes formatos y escalas. Todas utilizan el triángulo como elemento común, garantizando así unidad en todos los puntos de contacto. El logotipo principal combina un círculo con el logo de EA Sports y a su lado el monograma en forma de triángulo de FC.

Presentación nuevo logo de EA.

Una identidad interactiva con muchos gráficos en movimiento que fue presentada en sus redes sociales. El proyecto presenta una nueva visión de marca, identidad y logotipo. EA FC se convertirá en la plataforma de EA SPORTS para crear, innovar y hacer crecer nuevas experiencias futbolísticas, conectando a cientos de millones de fanáticos a través de consolas, dispositivos móviles, en línea y productos de deportes electrónicos.

Detalles del nuevo logotipo de EA Sports FC.

Más sobre la idea de diseño

La identidad se inspira en lo hermoso del juego. Con una cultura dominante de fútbol que representa el deporte en múltiples dimensiones, el triángulo. Es una forma que ha transformado el juego una y otra vez. De Cruyff a Guardiola. Desde patrones de pase hasta jugadas preparadas. El triángulo ha revolucionado el juego tal como lo conocemos. Y está listo para volver a hacerlo, como inspiración para el club de fútbol más grande del planeta.

Versiones de EA Sports FC Club.

Diversos colores según los equipos.

EA Sports FC una nueva Insignia para unificar una marca

El logotipo fue presentado por EA desde el año pasado. Esta semana han presentado toda la identidad y los diferentes activos de la marca. Incluyendo una tipografía personalidad y una nueva paleta de colores que se adapta a las diferentes interfaces de usuario y además funciona con los colores de cada equipo.

Un cambio que marca el próximo capítulo del juego mundial. Con un símbolo de cambio. Una identidad realizada en colaboración con la agencia londinense Uncommon Creative Studio.

El logotipo ondeando en una bandera y en una bufanda.

Patrones de Triángulos.

EA Sports FC Una fuente tipográfica personalizada

Dos de sus nuevos activos más relevantes son las dos fuentes tipográfica personalizadas. Inspiradas en momentos y jugadas icónicas de la historia del fútbol. Una de las tipografías se basa en el giro de Cruyff, con estructuras angular en forma de de cuadrícula triangular y trampas de tinta. La segunda fuente tipográfica posee serif y está en negrita se inspira en la futbolista brasileña Marta. Una fuente utilizada en los diferentes canales de comunicación editorial y que eleva la marca al siguiente nivel. Las dos tipografías son multilenguaje y permite llevar el fútbol a las diferentes regiones.

Detalles de la tipografía y paleta de colores.

Isotipo y su construcción.

Insignia internacional.

EA Sports FC – Paleta de colores

Aunque los colores principales de la marca EA Sports FC son monocromáticos con: incluye Boot Black y Chalk White. También hay una serie de colores segundarios que potencian aún más la marca y se inspiran en elementos icónicos del campo de juego. Entre ellos tenemos tonalidades de verde llamada: Pitch Green y Forest Green. Se utilizará en las diferentes aplicaciones tanto impresas como digitales.

EA Sports FC – Información general

Aunque el videojuego de Ea Sports FC lleva otro nombre, conservará todos los modos de juegos y elementos que han hecho famosa a la franquicia de fútbol de EA. «Las mismas grandes experiencias, modos, ligas, torneos, clubes y atletas» comenta el vicepresidente de EA Sports, Cam Weber.

«Estamos construyendo sobre 30 años de liderazgo e historia creando experiencias que unen a la comunidad mundial del fútbol y continuando llevándola hacia un futuro donde los fanáticos son los primeros». Comentó: Nick Wlodyka, vicepresidente sénior y gerente general de EA Sports FC. «EA Sports FC será un símbolo para el deporte, un símbolo de innovación y cambio, y estamos motivados para mostrarles a nuestros fanáticos más sobre el futuro en julio». El nuevo videojuego de EA Sports FC se lanzará en julio. Incluyendo licencias y colaboraciones con: Premier League, la Champions League, la Champions League de mujeres, La MLS, LaLiga, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A y otras competiciones.

Varias aplicaciones.

Análisis de la identidad de EA Sports FC

En la actualidad el simulador de fútbol de EA no tiene rival, no hay otro juego en el mercado que logre generar tantas pasiones. Es cierto que perder el nombre de FIFA es un golpe duro para la franquicia, pero esta decisión fue tomada por FIFA el año pasado, ya que quieren distribuir su marca de manera más equitativa en diferentes productos.

No todo es FIFA, ya que EA Sport FC contará con muchas licencias. Entre ellas más de 19.000 jugadores, más de 700 equipos, más de 100 estadios y 30 ligas. Su identidad está pensada para crear muchos gráficos en movimiento y aprovechar escalas reducidas con formatos impresos y digitales. El nuevo logotipo conserva el círculo con el logo oficial de EA Sports. A su lado vemos el nuevo diseño en forma de triángulo que contiene el monograma y una forma simple triangular. Este concepto del triángulo se replica para crear patrones y gráficos en movimiento.

Más sobre el nuevo logotipo

En la página del proyecto escriben más sobre el nuevo logotipo: «se encuentra dentro de un sistema de cuadrícula triangular para reflejar la prominencia de la forma a lo largo del juego y la historia del fútbol. La identidad incluye tres versiones del logotipo, todas inspiradas en el triángulo, para garantizar que la nueva marca pueda reflejarse en todos los puntos de contacto imaginables. Esto incluye un logotipo principal, un prefijo de producto de dos letras y una marca de autenticidad para compartir con una amplia gama de socios de EA SPORTS FC».

