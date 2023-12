Carlsberg y Liverpool FC han lanzado una campaña con tatuajes Animados en la piel de los fanáticos. Esto marca los 10 años más firmados por ambas empresas para seguir trabajado de manera conjunta. Carlsberg A/S es una cervecera multinacional danesa. Fue fundada en 1847 por JC Jacobsen, con sede en Copenhague, Dinamarca.

Por el otro lado tenemos a Liverpool Football Club el famoso equipo de fútbol de Liverpool, Inglaterra. Compite en la Premier League, la primera división del fútbol inglés. Establecido en 1892, el club se unió a la Football League al año siguiente y ha jugado sus partidos como local en Anfield desde su formación.

Carlsberg y Liverpool FC una histórica asociación

Carlsberg y Liverpool FC quieren prolongar su histórica asociación de 30 años por 10 años más. La campaña es muy original y se llama: ’10 More Years. Inked’, en la que se puede ver la piel de diferentes fanáticos del Liverpool que se convierten en lienzos para tatuar los diferentes cuadros animados para disfrutar de la alianza de ambas marcas.

Vídeo con la animación cuadro por cuadro en la piel de los fanáticos.

Los diferentes tatuajes en la piel de los fans.

’10 Años Más. Entintados’: La piel como lienzo

Una campaña que retrata en la piel de los fanáticos la extensión por ’10 años más. Entintados’. Los fans utilizaron las diferentes partes de su cuerpo como lienzo desde los antebrazos hasta la parte interna de los muslos, se tatuaron de forma permanente una década más de asociación entre Carlsberg y Liverpool FC. El número ’10’ se utiliza en las camisetas y la animación es un homenaje a la duración extendida de la asociación y también recuerda a leyendas del equipo como: Barnes, García, y en la actualidad a Alexis Mac Allister.

Proceso de creación y sanación de los tatuajes.

Animación en Stop-Motion permanente en la piel de los fanáticos

La animación se llama: ’10 More Years. Inked’. Fue realizada en colaboración con los tatuadores locales de Liverpool y fanáticos de toda la vida Jay y Dan Hutton. Una historia que necesitó 57 tatuajes en la piel de diferentes personas. Todas juntas crean una animación de estilo stop-motion.

Agencia de Worth Your While detrás del proyecto

El proyecto fue realizado por la agencia internacional Worth Your While, con oficinas en Londres y Copenhague. La campaña se suma a las muchas colaboraciones entre Carlsberg y Liverpool FC ‘Forever Fans’, mostrando la lealtad de los fanáticos, una relación inquebrantable.

Una Celebración Mundial en las Redes Sociales y en el Hogar de Carlsberg

La película no solo se quedará en las pantallas. Se proyectará en los canales sociales y digitales de Carlsberg y Liverpool FC. Además, los retratos de los Forever Fans y sus tatuajes adornarán la sede mundial de Carlsberg en Copenhague, Dinamarca. Una muestra de la lealtad eterna que estos fanáticos han inmortalizado en sus propios cuerpos.

Mostrando con orgullo los tatuajes.

Citas de la campaña

Louise Bach, directora global de patrocinio del Grupo Carlsberg, se sorprendió con la lealtad que hay de los fanáticos con el club. Afirmó que para él son los mejores fanáticos del mundo, «probablemente no haya discusión al respecto».

Tim Pashen, director creativo de la agencia Worth Your While, comentó con humor: “Después de un partido, a menudo se oye a los jugadores del Liverpool decir: ‘No podríamos haberlo hecho sin los aficionados’. Bueno, literalmente no podríamos haber hecho este proyecto sin los fans”.

La animación fue dirigida por The Glue Society a Través de Biscuit Filmworks. Destaca la creativa y visión compartida detrás de este proyecto excepcional.

