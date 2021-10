BBC presenta varios logotipos ‘modernos’ de sus diferentes servicios

BBC logotipos que modernizan el ecosistema de la marca. Este año la BBC de Londres ha cambiado su logotipo principal. Una parte del público en redes sociales estaba molesta porque le parecía que el resultado era muy similar como para considerarlo necesario. Como diseñadores entendemos que el cambio fue muy lógico, ya que utiliza la tipografía personalizada BBC Reith y esto ahorrará los costes que suponía tener un diseño con Gill Sans.

Esta semana la BBC ha presentado nuevos logotipos para sus diferentes servicios. El cambio pretende modernizar estos diseños ya que después de un análisis de mercado, se llegó a la conclusión de que su público pensaba que la iconografía de los servicios se sentía anticuada y desactualizada.

La nueva identidad fue realizada por un equipo interno de diseño de la BBC y la agencia global Wolff Olins. El trabajo de UX para iPlayer y BBC Sounds fue realizado de manera interna.

Nuevo logotipos de la BBC más modernos

Los logotipos se podrán apreciar el próximo miércoles en sus canales de televisión. También abarcará otros servicios con nuevos diseños como el iPlayer y Sounds. Son diseños que podremos ver en su emisora.

Antes y después Canal One BBC logotipos.

Hace algunos meses BBC presentaba su nuevo diseño, el logotipo de la BBC posee un mejor espacio entre bloques y dentro del mismo. La tipografía personalizada se llama BBC Reith en honor a su fundador y hace que las letras se vean más pequeñas y que tengan más espacio dentro de cada cuadro.

Canales One, Two y Four de la BBC.

BBC logotipos: Los cambios más notorios en Clima, deportes y Noticias

Aunque sus canales principales posean un diseño menos atrevido, la sección de noticias, clima y deportes tendrá un cambio más radical durante los próximos meses. Se formarán diferentes símbolos compuestos por tres bloques en distintas formaciones.

La BBC no quiso comentar sobre el presupuesto de este rediseño. Lo único que dijeron es que sería más económico que el de su marca maestra, ya que BBC posee los derechos de su tipografía personalizada BBC Reith y ya no debe pagar la anualidad de su fuente anterior Gill Sans.

Logotipo de iplayer.

Comentarios de algunos de los involucrados

Kerris Bright, directora de atención al cliente de la BBC, comentó: «La forma en que la BBC proporciona sus servicios ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años y ha pasado mucho tiempo desde que actualizamos la apariencia de la BBC».

«Nuestra investigación nos dice que el público piensa que algunos de nuestros servicios parecen anticuados y desactualizados. Quieren una BBC moderna que sea más fácil de usar y navegar para encontrar el contenido que aman y disfrutan. Cuanto más contenido encuentre la gente que le encanta, más obtendrá de la BBC».

En el sitio web donde se muestran los nuevos cambios, la Kerris Bright habla sobre los nuevos diseños de la BBC «modernizará todos los aspectos de nuestros servicios para que la experiencia se sienta coherente donde sea que accedan a nuestro contenido. Uniremos los puntos entre las diferentes partes de la BBC a través de diseños y gráficos simplificados».

Añadió: «A medida que actualizamos nuestros servicios digitales, también tiene sentido modernizar la forma en que los presentamos. Los colores, logotipos y gráficos actualizados y reconocibles identificarán cada servicio y ayudarán a mejorar la navegación entre ellos».

Logotipo de Sounds.

Logotipos de News

Logotipo de Weather.

Logotipo de Bitesize.

Análisis de la identidad de la BBC y sus logotipos

Desde que la BBC lanzó su nuevo logotipo a principios de año, mucha gente estaba molesta porque se gastó mucho presupuesto en algo que parecía demasiado similar a su versión anterior. No obstante es un cambio brillante porque se mantiene la esencia del logotipo anterior pero se crea una tipografía personalizada con el nombre del fundador de la empresa John Reith. Así nace BBC Reith y ahorra mucho dinero anualmente ya que no tendrán que pagar los derechos de una tipografía con licencia.

Los nuevos logotipos de sus diferentes servicios, nacen después de una amplia investigación de la BBC. Descubrieron que los usuarios de sus plataformas consideraban antiguas, confusas y pasadas de moda a las aplicaciones de iPlayer y Sounds. Con diseños muy anticuados en relación con sus rivales de transmisión. En cambio su opinión sobre las siglas y los bloques era muy distinta, ya que es una marca que se ha convertido en todo un icono de las comunicaciones. Utilizando colores más intensos, y diferentes bloques, se crearon una serie de logotipos secundarios para todos sus servicios. La marca denominativa de cada uno de ellos utiliza la tipografía BBC Reith.

Como pudimos ver en la nota anterior, el logotipo de la BBC ha sido rediseñado en varias ocasiones. Siempre se han utilizado las siglas de British Broadcasting Corporation dentro de cuadrados inclinados desde 1958 y posteriormente en 1997 los bloques que conocemos hoy en día. El logotipo con la tipografía Gill Sans perduró por casi 24 años.

Referencias: