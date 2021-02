Apple presenta nuevos emojis en iOs 14.5 más inclusivos y diversos

Veremos nuevos emojis en la actualización de iOs 14.5, Apple actualizará el sistema operativo durante esta primavera. Las temáticas son variadas y celebran la diversidad e inclusión. Además de nuevos diseños para representar los estados de ánimo.

Los nuevos emojis se encuentran en el menú del teclado. Estos diseños digitales forman parte de la cultura actual. Expresan emociones a través de teléfonos inteligentes y tablets.

Nuevos emojis más inclusivos

La inclusión en la sociedad actual, intenta ser cada vez más equitativa y respetuosa frente a las diferencias de los individuos. Sin excluir ni etiquetar, todas las personas tienen el derecho de ser representadas en los nuevos emojis.

Se valora el aporte de cada persona en la comunidad. Los nuevos emojis ponen a disposición de los usuarios una serie de rostros de personajes con muchos tonos de piel, también hay parejas de todo tipo que se besan o muestran afecto con un corazón. Es un gran cambio para celebrar la diversidad que encontramos en las parejas actualmente.

Emojis cada vez más culturales

Es importante recordar que la empresa Unicode es la que se encarga de cambiar los emojis. Pero Apple ha sugerido una serie de nuevos emojis que intenta mejorar la experiencia de los usuarios con diseños más inclusivos y que puedan representar mejor a los usuarios de los dispositivos móviles.

Es importante destacar que Unicode también esta abierto a todos los temas de accesibilidad, hace algunos meses agregó una oreja con un audífono, un perro guía y una prótesis de pierna y brazo todas fueron sugerencias de Apple.

Desde la actualización de iOS 13.2, Apple trabaja en colaboración con empresas benéficas para que los diseños sean lo más fidedignos posibles. Estas empresas son: American Council of the Blind, Cerebral Palsy Foundation y la National Association of the Deaf.

La versión anterior iOS 14.2 lanzada en noviembre de 2020 también sigue la misma tendencia. Se presentaron más de 100 diseños nuevos, incluso una piñata de México y una muñeca matryoshka de Rusia.

Arriba: Las opciones de tono de piel para parejas llegarán a iOS 14.5.

Imágenes cortesía de: Emojipedia.

Emojis en iOS 14.5

Detrás de cada nuevo emoji, Apple realiza una investigación de campo. En esta nueva actualización los emojis poseen más opciones para ser personalizados. La lista incluye nuevos diseños, y mejoras en los ya existentes, cambios que se pondrán en práctica en iOS 14.5.

Algunos de los nuevos emojis son un corazón en llamas, un corazón remendado, una persona con barba, y las parejas interraciales.

Arriba: para iOS 14.5 cara exhalando, cara con ojos en espiral y cara en las nubes.

Imágenes cortesía de: Emojipedia.

Arriba: Corazón en llamas y Corazón con bendas son nuevos en iOS 14.5 beta 2.

Imágenes cortesía de: Emojipedia.

El personaje con Barva

Otro emoji que se ha visto favorecido con esta actualización de iOs 14.5 es el personaje de la barba. Anteriormente el personaje estaba un poco más limitado en cuanto a opciones de personalización. El nuevo diseño puede llevar cabello corto o largo. Pero también una serie de combinaciones en la paleta de colores de su cabello y piel.

Algunas de las combinaciones de estilos en los personajes de los emojis.

Una vacuna más representativa

El COVID-19 no podía quedarse atrás, siendo quizás el tema más importante de 2020 y 2021, este nuevo diseño muestra una vacuna más general en lugar de la anterior que presentaba algunas gotas de sangre.

Un poco de Branding

Apple también aprovechó la actualización para poder agregar sus famosos AirPods en lugar de los auriculares genéricos que podíamos ver en la versión anterior.

Otras adiciones incluyen un corazón en llamas, una cara que exhala, una cara en las nubes y una cara con ojos en espiral.

Apple también ha anunciado que realizará cambios en su Memoji su famoso personaje personalizable. Pondrá a la disposición de los usuarios nuevos cabellos y un mejor reconocimiento facial para que el Memoji de cada usuario sea más expresivo.

Conclusión sobre los nuevos emojis

Los nuevos emojis son en la actualidad una forma de expresión, que permiten adaptarse a las necesidades de una sociedad cada vez más demandante. Podemos expresar y simplificar mensajes sobre emociones, compartir nuestra comida favorita, levantar el ánimo de alguien. Junto a los memes, creo firmemente que los emojis son una forma de arte contemporáneo para poder comunicarnos y expresar todo tipo de idea. Esta primavera disfrutaremos de la actualización de iOS 14.5 de Apple.

Referencias: