Establecido en el año 1997, Los Chicago Fire son un equipo de fútbol, que juega en la primera división llamada Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. Forma parte de la ciudad de Chicago en el estado de Illinois.

Este jueves el Chicago Fire ha hecho un comunicado oficial en donde anuncia que prepara cambios importantes en la identidad del equipo, en primer lugar cambiará el logotipo, esto lo hace con motivo de su regreso al estadio Soldier Field (Fue utilizado anteriormente en 1998 hasta 2005).

Por si los cambios no fuesen pocos, también han decidido renombrar al equipo como Chicago Fire FC, según podemos leer en el comunicado de prensa ofrecido por el club. Anteriormente el equipo consideraba ser un «Soccer Club» recordemos que en Estados Unidos no es tan común la palabra Football, y en su lugar utilizan Soccer.

Es por eso que ahora lleva las siglas FC para referirse a un «Football Club«, un detalle que se verá reflejado en el escudo del equipo.

Los planes estratégicos del equipo responden al nuevo propietario del club Joe Mansueto, según las redes sociales el cambio radical del escudo, no ha sido del agrado de todos los aficionados.

Según pudimos leer en el comunicado de prensa, el escudo del equipo significa: «La corona por el triunfo sobre la adversidad de un pueblo invicto».

Además se cambio la paleta de colores del logotipo, al agregar el naranja para resaltar detalles sobre el azul y rojo.

Detalles del nuevo isologotipo junto al wordmark del equipo.

«Como seguidor del Chicago Fire FC, era importante para mí que nuestra nueva identidad de marca reflejara el poder del origen de nuestra ciudad», comentó el nuevo dueño del equipo Joe Mansueto al diario Chicago Tribune. «Siempre me ha encantado el nombre Chicago Fire. Pienso en las personas que se arremangaron y se comprometieron a reconstruir lo que se convertiría en una ciudad de clase mundial, una ciudad que mi familia y yo amamos tanto. La nueva insignia que incluye la «Corona de Fuego» representa ese espíritu».

En referencia al evento por el cual se nombra al equipo, las llamas son parte del Gran Incendio de Chicago de 1871, cuando se destruyó una parte de la ciudad y se estima que hubo 300 muertes. Mientras que la corona colocada encima representa el «triunfo sobre la adversidad».

Graham Parker en ChicagoFireFC.com explica: «Después de la extinción del gran incendio, el cálculo de la pérdida y la conmoción y la adrenalina de los primeros días del Gran Incendio, hubo un momento, un día después, cuando algunos valientes de Chicago tomaron la decisión de ponerse de pie. Y eso hizo toda la diferencia.»

Los nuevos logotipos secundarios de Chicago Fire FC.

