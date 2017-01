La cadena de tiendas de conveniencia Zabka en Polonia simplifica su rana

Zabka significa en polaco Rana, es una cadena de tiendas de conveniencia en la oferta minorista que opera en Polonia y República Checa, Según el sitio web oficial posee alrededor de 2.800 locales. La empresa trabaja sobre la base de franquicias. Durante varios años de actividad en el mercado doméstico, la compañía ha ganado una posición de liderazgo en este segmento de ventas. La red de control se encuentra en Poznan.

A Finales del año pasado la agencia BNA con sede en Varsovia, Polonia, presentó una nueva identidad para Zabka.

Detalles del nuevo logo de Zabka.

“La Red Žabka adoptó un nuevo posicionamiento, lo que reforzó la percepción de la tienda como una verdadera tienda de conveniencia y tienda de comestibles, lo que facilita las compras cotidianas. Aparte de los cambios en el surtido y la nueva plataforma de comunicación, una de las manifestaciones del nuevo posicionamiento era crear un formato de tiendas independientes, que demuestran el rendimiento de Zabka y el papel que quiere jugar en el mercado.

BNA ha preparado un concepto integral de la identidad visual dl formato de las nuevas tiendas – desde el logotipo, el sistema de navegación después de que las señales de precios tienda, o directrices para los formatos de comunicación dentro de la tienda.

La Tienda mantuvo carácter acogedor (tipografías suaves, colores suaves y la rana escondida en el logo), y al mismo tiempo adquirió un sistema de identificación moderno y funcional que corresponde a las exigencias estéticas de los clientes de hoy en día. En las ciudades más grandes de Polonia se abrieron tiendas que ponen a prueba su nueva identidad visual.”

Página del proyecto. BNA.

Algunas aplicaciones del logo en las diferentes tiendas.



Exteriores e Interiores de las tiendas.

Por último algunas aplicaciones dentro del local.

Análisis del logo de Zabka

Las tiendas de conveniencia o mini supermercados, desde hace muchos años se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad, como toda tienda de comestibles ofrece una variedad de productos de necesidades básicas y lujosas, con la promesa de un precio justo y alimentos frescos. En este caso Zabka cuyo nombre significa rana en polaco, ha simplificado la Rana de su logo anterior.

Su versión anterior era demasiado explicita, como una ilustración simpática de un jardín de niños, con una paleta de colores digna de un producto enlatado. El nuevo logo trata de simplificar la rana, ahora es una cara feliz, pero la letra “A” y “b” forman sus ojos, ya no se encuentra tan explicita en el diseño, además han agregado un verde oscuro como único color de marca. La tipografía tiene un buen espacio entre cada caracter, quizás no me gusta demasiado las letras “a” ya que son un poco confusas, pero entiendo que el motivo principal es que se parezcan más a los ojos de una rana.

El resultado es muy bueno porque es funcional, el logo anterior tenía demasiados detalles lo que evidentemente da problemas a la hora de abordar distintos formatos.

Referencias: