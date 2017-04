El bálsamo labial Carmex ha rediseñado su identidad por la agencia Anthem

Carmex es una marca de bálsamo labial fundada en 1937 en Wisconsin, Estados Unidos. Se vende en jarras, tubos y empaques para apretar. En la actualidad es producida por Carma Laboratories, Inc. Y comercializada en los mercados de Australia, Europa, Norte América, Escandinavia, África y Asia.

Alfred Woelbing comenzó a experimentar con la creación de su propia línea de bálsamo labial y otros productos cosméticos a principios de 1930 en Wisconsin. Estos fueron los inicios de Carma Laboratories, Inc. Después experimentar con sus productos, Woelbing creó Carmex en la estufa de su familia. Comenzó vendiendo el producto en el maletero de su coche. Pero el producto comenzó a hacerse muy popular a través del boca a boca de sus consumidores. Durante este tiempo Woelbing y su esposa vierten su bálsamo de labios en los ya conocidos empaques amarillos. Entonces en 1957, el negocio familiar se movió fuera de la cocina a un laboratorio alquilado en el suburbio de Milwaukee de Wauwatosa. La compañía continuó su expansión bajo la dirección del hijo de Alfred, Don y los nietos Paul y Eric.

Este año los productos Carmex han sido rediseñados gracias a la agencia estadounidense Anthem.

Detalles del nuevo logo de Carmex.

Evolución de los diseños de Carmex.

“Con un vibrante sistema de innovación y un reciente y tremendamente exitoso producto contra el herpes labial, la marca estaba lista para refrescarse.

A través de la investigación de consumo centrada en el diseño, Anthem desarrolló el posicionamiento de la marca, una marca y una arquitectura de productos escalables y un envoltorio hermoso diseñado para modernizar la marca y aumentar el impacto en el estante y la navegabilidad.”

Anthem, página del proyecto.

Análisis del logo de Carmex

Su versión anterior presentaba una forma más lineal que encerraba la palabra, además de una pequeña sombra que se mostraba en la parte inferior del producto, unido a una tipografía en mayúscula y sans serif con el nombre de la marca. Aunque fuese un logo correcto, quizás no daba la sensación de ser acorde a su categoría. Podría parecer más un producto de limpieza o de bolsas plásticas.

El nuevo diseño trata de ser más amigable, esta vez la forma que encierra al wordmark presenta curvas, y la tipografía trata de tener un poco más de presencia, con una letra “a” y “r” incompletas y sobre todo por la unión de la “EX”. Quizás tratando de representar la aplicación del producto en los labios, pero de todas formas no es una idea que se pueda apreciar claramente, es sólo una suposición mía.

Según he leído la marca es más conocida por sus años de historia y el color amarillo, que realmente por el diseño de su logo, no me agrada demasiado el uso de imágenes en los nuevos empaques, con esas sandías, ciruelas, que restan un poco de protagonismo a los demás elementos.

