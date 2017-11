Después de recibir 5 películas de Transformers, Hollywood ha decidido de que es hora de ver un spinoff de la saga. Y es por ello que la actriz Hailee Steinfeld dio a conocer el nuevo logotipo (y título) de Bumblebee: The Movie.

La saga principal de los Transformers siempre ha estado llena de explosiones y acción, por fin están listos para llevar la marca a otro nivel.

La trama siempre se ha desarrollado alrededor de Optimus Prime y su equipo de Autobots que rutinariamente salvan al mundo de la perdición inminente. A lo largo de este viaje, Bumblebee ha sido el otro pilar de la franquicia, y recientemente sirvió como guardián de Cade Yeager (Mark Wahlberg).

Hailee Steinfeld protagonizará el spinoff de Transformers.

Bumblebee por ahora ha recibido un papel secundario en las películas de transformers, pero eso esta apunto de cambiar, y le espera un mejor futuro al mano derecha de Optimus. Bumblebee quien encabeza el primer spinoff de Transformers.

Sinopsis de la película

La película será dirigida por Travis Knight (Kubo and the Two Strings) y se llevará a cabo específicamente en 1987. Bumblebee está huyendo (presumiblemente de los Decepticons) y encuentra refugio en un depósito de chatarra. Finalmente es descubierto por Charlie (interpretada por Hailee Steinfeld), aunque se encuentra en una situación bastante difícil. Cuando ella lo revive, los dos inician una aventura loca y pueden estar seguros de que implicará una gran cantidad de acción al estilo de Transformers.

Como se dio a conocer el logo

Steinfeld reveló el nuevo logotipo en su historia de Instagram la semana pasada y fue capturado y compartido por Transformers World 2005. El logo fue presentado en la fiesta de despedida de Bumblebee, lo que significa que este debería ser el último bocado que tendremos de la película antes de que Paramount comience a comercializarla.

El elenco también incluye a Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider y más, quienes buscarán crear otra franquicia lateral para la exitosa serie principal de Transformers.

El logo y titulo en la cuenta de Instagram de Hailee Steinfeld.

Análisis del logotipo de Bumblebee The Movie

Estamos ante un imagotipo, que tiene unos aires vintage, que capturan la esencia de los Transformer de los años 80 e incluso se burla del rediseño de Bumblebee como su forma clásica de Volkswagen Beetle.

La película se desarrolla en la década de 1980, por lo que tiene sentido que todo tenga un estilo visual vintage. El diseño de Bumblebee ha sido modificado para representar algo más parecido al de un Volkswagen que el elegante Chevy Camaro de las películas más nuevas. Dicho esto, el diseño todavía parece encajar en el universo de Michael Bay Transformers, solo con elementos retro.

No podemos garantizar que este sea el logotipo final que veremos en la película, pero desde luego si que podemos decir que es una base que de seguro sufrirá pocos cambios a la hora de ser presentado de manera oficial en toda su campaña de marketing y publicidad.

Referencias: